L’échange hilarant de tweets entre frères et sœurs pendant la quarantaine à domicile devient viral

Il existe une relation amour-haine unique partagée par les frères et sœurs du monde entier, et un récent tweet faisant le tour des réseaux sociaux pourrait bien vous en montrer un aperçu. Un utilisateur de Twitter, Fin, a publié vendredi une photo sur le site de microblogging qui montrait ce que son frère avait à dire lorsque Fin a été mis en quarantaine après avoir contracté Covid-19. Vous vous attendez peut-être à ce qu’un membre de la famille prévenant puisse envoyer une note de « redressez-vous bientôt », mais avec les frères et sœurs, l’amour s’exprime d’une manière étrangement opposée. La photo publiée par Fin montrait une note manuscrite glissée par son frère sous la porte. La note disait : « Vous avez maudit ce foyer. » Sous-titrant le tweet, Fin a écrit: « En quarantaine dans ma chambre avec Covid quand j’ai vu mon frère glisser une note sous ma porte. »

Avec plus de 443,3 000 likes et 38 000 retweets, le tweet de Fin a trouvé un écho auprès de plusieurs internautes qui ont partagé leurs réactions. Pour ceux qui ont peut-être mal interprété la note envoyée par le frère de Fin, l’utilisateur a apporté une clarification dans le tweet suivant alors qu’il écrivait: « Avant que vous ne commentiez cela, j’ai trouvé ça hilarant parce que c’est mon frère alors n’y allez pas et soyez offensé ou dire que c’est méchant.

Félicitant le frère de Fin pour son humour, un utilisateur a commenté: «Ici, je pensais que c’était un joli moment de soutien entre frères et sœurs« comment vous sentez-vous ». Mais non, c’était encore mieux.

Un autre utilisateur a souhaité le prompt rétablissement de Fin alors qu’elle a félicité la note hilarante en écrivant : « C’est hilarant ! J’espère que vous irez mieux bientôt. »

Un utilisateur s’est même inspiré du frère de Fin et a déclaré qu’il dirait à ses enfants de faire quelque chose de similaire. Le commentaire disait : « Oh, c’est génial, c’est le genre de choses que je ferais à mon enfant, c’est la construction du caractère. Se rétablir rapidement!! »

Certains utilisateurs ont demandé à Fin d’avoir été vacciné, mais il a précisé : « De plus, oui, je suis complètement vacciné depuis avril avec Pfizer. Vous devriez toujours vous faire vacciner car mes symptômes de Covid ne sont pas si graves et cela aidera à arrêter la majeure partie de la propagation. »

Cela vous rappelle-t-il un moment hilarant entre frères et sœurs que vous avez partagé ?

