L’échange Harry Maguire-Christian Pulisic entre Chelsea et Manchester United pourrait être un choc estival

La fenêtre de transfert d'été est là, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où.

TOP STORY: Le déménagement de Christian Pulisic à Man United pourrait dépendre de l’échange de Harry Maguire

Chelsea a fait une enquête choc sur Harry MaguireLa disponibilité du défenseur central au milieu des doutes croissants sur l’avenir du défenseur central à Manchester United, selon un rapport de Le courrier quotidien. L’international anglais a fait l’objet de nombreuses critiques ces derniers temps, mais intéresse les Blues alors qu’ils luttent pour conclure un accord avec Leicester City. Wesley Fofana.

Chelsea a même évoqué l’idée que Maguire déménage à Stamford Bridge dans le cadre d’un accord d’échange qui verrait le capitaine américain Christian Pulišić direction Old Trafford. Comme James Olley d’ESPN l’a rapporté plus tôt cette semaine, Manchester United a exprimé son intérêt pour Pulisic, 23 ans, pour un éventuel prêt.

Pulisic est sur le point de s’entretenir avec Chelsea sur son avenir, ce qui pourrait inclure Pulisic poussant à quitter le club malgré les deux années restantes de son contrat. Cela survient alors que Pulisic s’est retrouvé déplacé à Chelsea et ne semble pas faire partie intégrante des plans du manager Thomas Tuchel avant la Coupe du monde en novembre.

Le défenseur assiégé de Man United Harry Maguire pourrait-il faire partie d’un accord pour faire sortir Christian Pulisic de Chelsea, comme l’espère la star de l’USMNT? Ash Donelon/Getty Images

Fofana reste toujours la signature prioritaire pour l’équipe de Tuchel, avec un optimisme croissant quant à la possibilité de conclure un accord après que le Français a demandé à être exclu de l’équipe de Leicester pour affronter Southampton samedi. Même ainsi, l’intérêt des Red Devils pour Maguire sera considéré comme un développement très intéressant en raison des questions entourant si oui ou non le joueur de 29 ans figure dans les plans d’Erik ten Hag.

Le rapport suggère même qu’il a été sérieusement envisagé que Maguire ne puisse pas être choisi pour affronter Liverpool lundi. Cela vient avec Raphaël Varane poussant pour une place dans l’équipe après avoir regardé depuis le banc tandis que United a connu un début de saison terrible, perdant contre Brighton & Hove Albion et Brentford.

– Le Paris Saint-Germain rêve toujours de recruter le milieu de terrain de Manchester City Bernardo Silvaselon L’Équipe. Les champions de Ligue 1 se sont heurtés à des négociations difficiles, mais sont revenus avec Luis Campos voulant le signer et Christophe Galtier estimant qu’il aurait aimé avoir l’international portugais disponible pour le match de Lille dimanche.

– Barcelone cherche à recruter un nouvel arrière droit et Marché du pied ont suggéré que le Stade Rennais Hamari Traoré est l’un des joueurs qu’ils envisagent de signer pour occuper ce poste. Il a suscité l’intérêt du Borussia Dortmund, de l’Eintracht Francfort, du Crystal Palace et des clubs du Qatar cet été, mais aucun n’a pris de mesures, ce qui signifie que Barcelone ferait face à peu de concurrence s’il optait pour l’international malien.

– West Ham United se rapproche d’un accord pour l’arrière gauche de Chelsea Emerson Palmierirapports Fabrice Romano, qui ajoute que les deux clubs sont prêts à s’entendre sur des frais de 13 millions de livres sterling plus 2 millions de livres sterling supplémentaires. L’international italien va maintenant discuter des conditions personnelles avant un départ permanent de Stamford Bridge, certains détails devant encore être clarifiés au cours du week-end avant qu’un accord puisse être conclu.

– Aston Villa a approché Southampton au sujet d’un éventuel transfert pour le défenseur central Jean Bednarek suite à la blessure de Diego Carlos, rapporte L’athlétisme. Les Saints sont prêts à laisser l’international polonais partir cet été, bien qu’il puisse y avoir de la concurrence pour Villa car il a suscité l’intérêt de toute l’Europe.

– Les négociations sont toujours en cours entre Club America et LAFC pour Brian Rodrígueztel que rapporté par Tom Bogert. Les deux clubs se rapprochent mais n’ont pas encore trouvé d’accord, l’accord final devrait être de l’ordre de 6 à 7 millions de dollars avec une clause donnant droit à LAFC à une partie des fonds collectés lors de tout déménagement futur.