L’échange Griner n’était pas tout ce que les États-Unis espéraient, mais ce qu’il pourrait obtenir

WASHINGTON (AP) – L’annonce surprise du secrétaire d’État Antony Blinken en juillet dernier manquait de détails, mais sa signification était limpide.

Dans un rare commentaire sur les pourparlers secrets, il a déclaré que l’administration Biden avait fait une “proposition substantielle” à la Russie pour mettre fin à l’emprisonnement de deux Américains : la star de la WNBA Brittney Griner et Paul Whelan.

Le message était clair, pour ceux qui suivaient de près les cas :

Pour ramener Griner et Whelan à la maison, les États-Unis accepteraient la libération de Viktor Bout, un trafiquant d’armes russe emprisonné portant le surnom sinistre de “le marchand de la mort”. Les Russes n’avaient pas caché leur désir de ramener Bout chez lui.

Jeudi, Bout et Griner ont commencé leur voyage de retour après un échange dramatique un contre un. Pourtant, Whelan reste emprisonné en Russie. L’accord n’était pas tout ce que les responsables américains avaient voulu. Mais après des mois de négociations privées difficiles et d’accusations publiques en colère, c’était, ont-ils conclu, le mieux qu’ils pouvaient obtenir.

Il s’est réuni au cours des derniers jours après que l’administration a accepté à contrecœur que même si les Russes ne bougeraient pas sur Whelan, ils étaient prêts à céder sur Griner, créant des options imparfaites mais finalement réalisables pour un gouvernement américain sous pression pour conclure un accord.

«Ce n’était pas un choix pour nous sur quel Américain ramener à la maison. C’était un choix entre ramener un Américain à la maison ou aucun », a déclaré l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre.

Whelan, un responsable de la sécurité d’entreprise du Michigan qui s’était régulièrement rendu en Russie, a été arrêté en décembre 2018 alors qu’il se rendait à Moscou pour le mariage d’un ami. Il a été reconnu coupable d’accusations d’espionnage que lui et le gouvernement américain jugent sans fondement et purge une peine de 16 ans de prison.

“Pour des raisons totalement illégitimes, la Russie traite le cas de Paul différemment de celui de Brittney, et bien que nous n’ayons pas réussi à obtenir la libération de Paul, nous n’abandonnons pas”, a déclaré Biden jeudi.

L’arrestation de Griner en février pour possession de drogue a fait d’elle instantanément l’Américaine la plus en vue emprisonnée à l’étranger. Son statut de femme noire homosexuelle, son importance dans le basket-ball féminin et son emprisonnement en temps de guerre se sont combinés pour une confluence inhabituelle d’histoires dans les domaines du sport, de la politique et de la diplomatie.

Pendant des semaines, l’accent a semblé se concentrer sur les aspects juridiques de l’affaire et les questions de sa culpabilité ou de son innocence. Mais cela a changé en mai après que les États-Unis l’ont désignée comme détenue à tort, une décision qui a confié son cas au principal négociateur du gouvernement en matière d’otages et est intervenue juste après un échange de prisonniers séparé entre les États-Unis et la Russie.

Le plaidoyer de culpabilité de Griner l’été dernier et sa peine de neuf ans de prison ont clairement montré que son meilleur espoir de libération était un échange de prisonniers. La révélation publique par Blinken d’une “proposition substantielle” a créé des spéculations sur qui, au-delà de Bout, un trafiquant d’armes notoire purgeant une peine de 25 ans, les États-Unis pourraient être prêts à libérer dans un échange deux contre deux – et qui d’autre la Russie pourrait vouloir.

Les avocats d’Alexander Vinnik, un blanchisseur de crypto-monnaie russe accusé récemment extradé vers la Californie, ont avancé le nom de son client à des responsables en Russie et aux États-Unis, mais il a finalement été exclu de l’accord de jeudi.

“Nous pensons qu’il est un bon candidat, reste un bon candidat”, a déclaré l’un des avocats de Vinnik, David Rizk. “C’est quelqu’un qui intéresse beaucoup les deux camps, et c’est aussi quelqu’un qui n’a tué personne. Il n’a commis aucun crime violent.

Un haut responsable de l’administration, informant les journalistes sous couvert d’anonymat conformément aux règles de base établies par la Maison Blanche, a déclaré jeudi que les États-Unis “ont exploré un large éventail d’alternatives et de permutations qui, selon nous, étaient, franchement, assez généreuses pour résoudre les deux cas”. Le fonctionnaire n’a pas précisé.

Tout au long de l’automne, il y a eu peu de signes de progrès, les responsables américains affirmant à plusieurs reprises que la Russie n’avait pas encore répondu de bonne foi à leur offre. Blinken s’est entretenu par téléphone avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov en juillet lors du contact connu au plus haut niveau entre les deux parties depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, mais les responsables russes n’ont donné aucune indication que des progrès avaient été réalisés.

Alors que les responsables américains parlaient directement avec leurs homologues russes, Bill Richardson, l’ancien ambassadeur américain aux Nations Unies, et le premier adjoint Mickey Bergman ont tenu des discussions en coulisse en Russie et dans d’autres pays avec leurs propres contacts pour essayer de trouver un terrain d’entente.

“Nous visions, en travaillant ensemble, un deux pour deux mais je pense que la situation géopolitique nous a empêchés de faire le deux pour deux – en d’autres termes, la relation de plus en plus hostile” entre les pays, a déclaré Richardson dans une interview. .

De retour à Washington, les responsables ont souligné à plusieurs reprises à quel point les États-Unis considéraient les cas de Griner et Whelan sous le même angle et avec la même urgence. En septembre, Biden a accueilli la femme de Griner, Cherelle, et la sœur de Whelan, Elizabeth, pour des réunions séparées à la Maison Blanche.

Mais la réalité, disent maintenant les responsables de l’administration, est que la Russie a vu le cas de Whelan différemment, un responsable affirmant que Moscou “l’a soumis à une procédure fictive qui l’a reconnu coupable de fausses accusations d’espionnage”. La Russie, a déclaré le responsable, avait “rejeté chacune de nos propositions de libération”.

Un dégel potentiel pour Griner était évident ces dernières semaines. Biden a déclaré aux journalistes après les élections américaines de mi-mandat qu’il espérait que la Russie serait désormais plus disposée à négocier sa libération. Un responsable russe a déclaré la semaine dernière qu’un accord était possible d’ici la fin de l’année.

Les progrès se sont intensifiés cette semaine. Cherelle Griner a été invitée à la Maison Blanche pour une réunion avec le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, et elle était avec Biden jeudi matin lorsqu’il a été informé que Griner était en sécurité.

Brittney Griner a été transmise au bureau ovale et Biden a déclaré: «C’est Joe Biden. Bienvenue, bienvenue chez vous ! un fonctionnaire a dit de la conversation.

En prévision du transfert, Griner a été transférée de la colonie pénitentiaire russe où elle est arrivée le mois dernier et a été transportée par avion aux Émirats arabes unis pour le transfert. Arrivé là aussi, Bout, qui n’a pas reçu ses documents officiels de clémence jusqu’à ce que les responsables américains sachent que Griner était également présent.

L’accord a mis un terme joyeux à une attente angoissante pour Cherelle Griner, qui en juin a déclaré à l’Associated Press qu’une erreur téléphonique du gouvernement américain l’avait empêchée de communiquer avec sa femme à l’occasion du quatrième anniversaire de mariage du couple. Il y a à peine deux mois, elle a déclaré que sa femme était à son “moment le plus faible absolu de la vie en ce moment”.

Le résultat final a été moins joyeux pour la famille Whelan, bien qu’elle ait déclaré soutenir l’action de l’administration. Elizabeth Whelan a reçu la visite dans le Massachusetts d’un responsable américain porteur de la nouvelle. Paul Whelan lui-même a également été informé par l’administration.

“Réaliser maintenant que non seulement cela ne l’incluait pas, mais aussi qu’il n’y a peut-être pas d’autres choses sur lesquelles les États-Unis ont actuellement un contrôle qui pourraient ramener Paul à la maison – c’est une nouvelle chose à laquelle il faut penser”, frère David Whelan dit dans une interview.

Les rédacteurs de l’Associated Press Zeke Miller, Aamer Madhani et Colleen Long à Washington et Kathleen Foody à Chicago ont contribué à ce rapport.

