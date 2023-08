L’échange des Cowboys contre Trey Lance ouvre des opportunités intrigantes pour l’avenir des deux parties

Alors que le vice-président exécutif des Dallas Cowboys et directeur du personnel des joueurs, Stephen Jones, était assis sur scène avec DeMarcus Ware lors de l’événement de lancement des Dallas Cowboys au Ford Center du Star à Frisco mercredi, il a répété une phrase qu’il a dite d’innombrables fois au fil des ans : L’acquisition de joueurs se fait 365 jours par an.

Moins de 48 heures plus tard, la veille de la finale de pré-saison des Cowboys et quelques heures avant que Trey Lance ne se prépare pour le dernier match de pré-saison des 49ers de San Francisco, Jones et les Cowboys ont conclu un accord pour amener la troisième sélection au classement général de 2021. repêché à Dallas.

Dire qu’il s’agit d’une situation gagnant-gagnant pour Lance et les Cowboys serait un euphémisme.

Compte tenu de sa carrière universitaire – 17 départs, tous contre une compétition du FCS avec l’État du Dakota du Nord – la transition de Lance vers la NFL a toujours été intimidante, mais le propre malheur de Lance a aggravé le défi. Il a subi de multiples blessures en tant que recrue, notamment une blessure au doigt survenue lors de sa première pré-saison et une entorse au genou lors de son premier départ. Au cours de la deuxième semaine de sa deuxième saison dans la NFL, Lance a subi une blessure à la cheville mettant fin à la saison.

Cela représente quatre départs en saison régulière à faible effet de levier en deux ans, ainsi que des performances décevantes en pré-saison. Cela inclut cet été, lorsque Lance a non seulement perdu une place face à Brock Purdy (qui a obtenu le poste avec une excellente séquence de cinq départs la saison dernière avant de se blesser), mais n’a même pas pu dépasser le compagnon Sam Darnold pour la place de remplaçant.

« Les circonstances se sont installées et il a souffert de blessures », a déclaré le directeur général des 49ers, John Lynch. « Cette équipe est prête à gagner et nous aimons notre salle de quart-arrière. »

Trader pour Trey Lance dépend davantage de ce que pourrait être le quart-arrière que de ce qu’il est réellement en ce moment. Mais quel est l’impact de cette décision sur Dak Prescott ? Plus de @jonmachota.https://t.co/RfPnqZBsXK – L’Athlétisme (@TheAthletic) 26 août 2023

L’introduction de Lance dans la NFL était une situation peu enviable. Les 49ers ont échangé trois choix de première ronde et un de troisième ronde pour progresser et sélectionner Lance au 3e rang du classement général. C’est une montagne de pression immédiate pour n’importe quel quarterback, sans parler d’un jeune de 20 ans rejoignant une franchise emblématique qui était à 15 mois du Super Bowl.

Ces circonstances auxquelles Lynch faisait allusion planaient au-dessus de Lance comme un nuage sombre. Au cours de sa première année, son équipe s’est rendue au match de championnat NFC avec Jimmy Garoppolo, qu’ils essayaient ensuite de faire sortir pour préparer le tapis rouge pour Lance. Au cours de la deuxième année de Lance, ils sont revenus au match pour le titre de conférence avec une recrue, M. Irrelevant, à Purdy, émergeant dans la dernière ligne droite. Lance n’était peut-être qu’un enfant d’une vingtaine d’années essayant de passer du football FCS au niveau NFL, mais lorsque vous êtes sélectionné dans que créneau de repêchage après l’abandon de votre équipe que transport, la pression est implacable.

À Dallas, tout cela a disparu. Au lieu d’être le choix n°3 au classement général qui a coûté à l’équipe quatre choix de repêchage premium, Lance est désormais un quart-arrière n°3 qui a coûté à l’équipe une sélection du troisième jour. Au lieu d’être le destinataire de superlatifs délirants sans fin sur son potentiel, les commentaires du personnel de l’équipe sur le potentiel de Lance sonneront désormais pour la plupart comme un optimisme prudent. Lance est passé du statut de Lamborghini à celui de billet de loterie.

Il n’y a aucune conversation sur la place de Lance sur la carte des profondeurs cette saison. Dak Prescott est fermement implanté en tant que titulaire (et a une clause de non-étiquette et de non-échange dans son contrat) et Cooper Rush, qui a obtenu une fiche de 4-1 l’année dernière en remplaçant Prescott, sera le remplaçant. Pour la première fois dans la carrière de Lance dans la NFL, on ne parle pas de la possibilité qu’il commence. Tout ce qu’il a à faire est de travailler sans relâche dans les coulisses, d’apprendre le système et de permettre au jeu de la NFL de ralentir pour lui. Jusqu’à présent, les circonstances étaient l’ennemie de Lance. Maintenant, ils sont ses amis.

ALLER PLUS LOIN Trotter : le pari Trey Lance des 49ers a fait faillite, mais il n’y a pas de honte à cela

Si Lance gère cela correctement, il va se préparer à profiter des circonstances, quelle que soit la manière dont elles se présentent. De qui de mieux que Prescott pour apprendre à faire cela ? Prescott était le troisième quart-arrière sur la carte des profondeurs lorsque le camp d’entraînement a commencé en 2016. Le quart-arrière suppléant Kellen Moore s’est cassé la jambe au début du camp et le quart-arrière partant Tony Romo s’est blessé au dos quelques semaines plus tard. Prescott a été propulsé dans le rôle de titulaire, un rôle qu’il n’a jamais abandonné, en raison de sa préparation lorsqu’il a été enterré sur la carte de profondeur.

À Dallas, Lance détient désormais la même valeur que Prescott détenait à Dallas en tant que recrue en 2016 : un choix de quatrième ronde. En 2016, Prescott venait d’avoir 23 ans, soit l’âge de Lance il y a trois mois, après deux saisons dans la NFL. Lance possède certains des mêmes attributs que Prescott en tant que jeune quart-arrière, et certaines des mêmes questions physiques. Même la blessure à la cheville de Lance qui a anéanti sa saison 2022 est similaire à ce que Prescott a surmonté depuis sa blessure à la cheville en 2020. Que cela vienne à Dallas ou non, Lance aura une autre occasion de briller dans la NFL. Se perdre sur la carte de profondeur de Dallas pour le moment et apprendre de Prescott peut être une excellente voie à suivre.

Pour les Cowboys, il y a très peu d’inconvénients à prendre cette décision. À l’heure actuelle, les Cowboys auront désormais trois quarts comptant dans leur liste de 53 joueurs, ce qui signifie qu’il y a un joueur de moins ailleurs sur une liste que Jones a surnommée «l’une de nos coupes de 53 joueurs les plus difficiles» en raison du talent des Cowboys. L’équipe s’est répandue dans la liste à différents postes. Mais un joueur de profondeur, qui peut de toute façon passer par les dérogations et être caché dans l’équipe d’entraînement, est un petit prix à payer pour un jeune quart-arrière en développement avec un potentiel.

Bien que cela soit peu probable, il ne faut pas non plus exclure complètement que Lance pourrait jouer un rôle de camée à un moment donné cette saison. Si Lance peut montrer suffisamment lors des entraînements pour donner aux Cowboys confiance en lui en tant que remplaçant, Mike McCarthy et Brian Schottenheimer pourraient lui préparer un petit package qui pourrait utiliser sa mobilité et ses compétences, tout en protégeant Prescott du danger. Épeler le starter dans la zone rouge est la façon dont Lance est arrivé pour la première fois sur le terrain à San Francisco et comment il a lancé sa première passe de touché.

Premier lancer en carrière de Trey Lance : TOUCHDOWN@treylance09| @Chaîne__10 📺 : #SFvsDET sur FOX

📱 : application NFL pic.twitter.com/3e6w2Zp7ui – NFL (@NFL) 12 septembre 2021

Les Cowboys devront prendre une décision sur l’option de cinquième année de Lance d’ici avril prochain. Étant donné que le plafond actuel de Prescott pour 2024 est supérieur à 60 millions de dollars, la décision de prolonger Prescott et la décision de reprendre l’option de Lance seront quelque peu synchronisées, de sorte que la présence de Lance ne crée pas vraiment une tonne d’effet de levier pour les Cowboys dans ces conversations avec Prescott. Les circonstances – notamment les blessures – peuvent changer les choses, mais les Cowboys espèrent certainement que Lance ne verra pas le terrain cette année comme titulaire, ce qui signifie qu’il n’y a pas de cassette NFL sur Lance qui offre la confiance nécessaire pour lui remettre les clés de la franchise. donc pas de levier contre Prescott. Cependant, les Cowboys peuvent se retirer de l’accord de Rush au printemps prochain avec 625 000 $ de capital mort. S’ils se sentent en confiance pour rouler avec Lance comme principal remplaçant de Prescott en 2024, c’est une option.

Qu’ils choisissent ou non l’option de cinquième année de Lance, en supposant que Lance ne soit pas régulièrement sur le terrain cette saison, la pré-saison 2024 sera assez importante. Si Lance se démarque et joue à un niveau élevé, cela ouvre toutes sortes de possibilités pour les Cowboys.

Au minimum, les Cowboys se sentiraient très bien dans leur salle de quart-arrière avec Prescott et au-delà. Cela donne également une option aux Cowboys, juste au cas où Prescott sous-performerait. Comme mentionné ci-dessus, il est vrai que Prescott jouerait probablement avec un nouvel accord important en place, ce qui donnerait certainement plus de latitude à Prescott, mais cela ne lui garantirait pas le poste de départ. Il suffit de demander à Drew Bledsoe, qui a signé un contrat de 103 millions de dollars sur 10 ans avec les New England Patriots en mars 2001, l’a perdu contre Tom Brady en septembre de la même année (en raison d’une blessure) et ne l’a pas récupéré quand il était en bonne santé grâce à la performance de Brady. Prescott est un quart-arrière de franchise éprouvé avec sept années de preuves sur son CV dans la NFL, il n’y a donc aucune raison de s’attendre à une disparition maintenant, mais avec une franchise qui cherche toujours à gagner maintenant et une défense prête à porter la charge, cela ne fait jamais de mal d’avoir un plan d’urgence dans la poche arrière.

ALLER PLUS LOIN Évaluation du commerce de Trey Lance entre les 49ers et les Cowboys

L’autre raison pour laquelle la pré-saison 2024 sera importante, pour Lance et les Cowboys, est qu’elle sera la prochaine vitrine prévue pour le reste de la ligue. Si Lance joue bien, il suffit d’une seule équipe pour mordre. S’il y a quelque chose que font les équipes de la NFL, c’est miner le potentiel d’un jeune quart-arrière. Quelques bons départs de Matt Flynn pour McCarthy à Green Bay ont conduit à un accord de 20,5 millions de dollars sur trois ans en agence libre avec les Seahawks de Seattle. Cinq quarts de football de qualité de Garoppolo en Nouvelle-Angleterre en saison régulière ont conduit les 49ers à abandonner un choix de deuxième ronde et une prolongation de 137,5 millions de dollars sur cinq ans peu de temps après, suite à une poignée de performances de qualité de Garoppolo à son arrivée à San. François. Si Lance performe bien et que les Cowboys sont prêts à le renverser, le retour, qu’il s’agisse d’un joueur vétéran ou d’une compensation de repêchage, a le potentiel de dépasser la valeur qu’il a fallu aux Cowboys pour l’obtenir.

De toute évidence, il est possible que rien de tout cela ne se réalise. Il est possible que Lance ne devienne jamais un joueur, remplaçant ou titulaire de qualité dans la NFL. Peut-être qu’il part en agence libre en 2025. Peut-être que les Cowboys en voient assez et s’en prennent à lui avant même cette date, l’échangeant contre un choix de fin de ronde ou le supprimant carrément. Ce sont de réelles possibilités, mais malgré tous les avantages qui peuvent en découler, le risque en vaut la peine.

Selon Jon Machota, les Cowboys avaient une note de deuxième tour sur Lance à sa sortie de l’université en 2021. Ils l’ont obtenu pour une quatrième. Obtenir cette valeur au poste le plus important du sport est un travail soigné, peu importe le moment où il sera terminé.

(Photo de Trey Lance : Loren Elliott / Getty Images)

