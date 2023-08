L’échange des Cowboys contre Trey Lance est opportuniste – et tout droit sorti du manuel de jeu des Eagles

David Helman Initié des Cowboys de Dallas

Peut-être que les décideurs du front office des Cowboys en ont eu assez de tous les éloges adressés à leurs rivaux du nord-est.

C’est ce que l’on ressent vendredi soir, immédiatement après leur échange contre Trey Lance. Alors que la poussière retombe et que nous travaillons à comprendre ce que tout cela signifie, la première conclusion est que cela ressemble exactement à quelque chose que feraient les Eagles de Philadelphie.

Nous le voyons depuis des années avec Howie Roseman, le directeur général de Philadelphie, qui saisit toute opportunité pour exploiter l’inefficacité du marché et tenter sa chance pour améliorer son équipe. Cela semble être le plan de match des Cowboys, qui expédient un choix de quatrième ronde à San Francisco en échange de Lance, le choix n ° 3 du repêchage il y a à peine deux ans.

Cela va toujours faire sourciller lorsqu’une équipe avec un quart-arrière de franchise prend une mesure proactive pour en acquérir un nouveau, mais mettons Dak Prescott en veilleuse pendant une seconde. Indépendamment de la situation de Prescott, les affaires du commerce ont tout simplement du sens.

Même avec sa carrière à la croisée des chemins, Lance est un pari qui vaut la peine d’être fait – surtout à ce prix. En cédant un seul choix de quatrième ronde dans le cadre de l’accord, les Cowboys conservent toutes leurs 100 meilleures sélections lors du repêchage de l’année prochaine, et les 6,25 millions de dollars garantis sur les deux prochaines années de l’accord de Lance le placeraient à peu près au 20e rang de l’équipe. joueur le plus cher. Ce ne sont pas exactement des atouts qui manqueront à Dallas si les choses ne fonctionnent pas.

D’un autre côté, Lance n’a encore que 23 ans alors qu’il entame sa troisième saison dans la NFL. La taille, les qualités athlétiques et la force des bras qui ont poussé les 49ers à déplacer des montagnes pour le recruter sont toujours là.

L’éléphant dans la pièce est un manque d’expérience stupéfiant. À ce stade, il a tenté moins de 200 passes dans la NFL – et cela inclut les clichés de pré-saison. Combinez cela avec une brève carrière universitaire qui l’a vu jouer seulement 19 matchs pour l’État du Dakota du Nord, dont une seule apparition au cours de sa saison 2020 raccourcie par COVID, et l’audace de San Francisco apparaît plus clairement.

Rien de tout cela n’est de la faute de Lance, remarquez. En fin de compte, il s’agit d’un espoir inhabituellement brut dont le développement a déraillé d’abord en raison d’une blessure, puis par l’émergence inattendue de Brock Purdy en tant que titulaire efficace.

À partir de là, il n’y a pas beaucoup d’inconvénients. Il rejoint une organisation des Cowboys qui a une culture forte, un vestiaire vétéran et deux quarts chevronnés dont il peut apprendre.

L’hypothèse éclairée ici est que – pour le moment, du moins – Lance servira de troisième intervenant de haut niveau. Il ne fait aucun doute qu’il est plus talentueux que Cooper Rush, mais il aurait du mal à surmonter rapidement les sept années d’expérience de Rush au sein de l’offensive et de l’organisation.

Mais ce sera amusant de voir si les Cowboys peuvent penser à d’autres façons d’utiliser leur nouvelle acquisition. Lance s’enregistre à un gros 6-3, 224 livres et il peut courir. En seulement huit apparitions pour les 49ers, il a couru le rocher 54 fois pour 235 verges. Il a également réalisé 1 100 verges au sol lors de sa deuxième saison universitaire.

Peut-être que nous sommes en avance sur nous-mêmes, mais il est facile d’imaginer que Lance apporte de la valeur en tant que porteur de ballon à la fois dans la zone rouge et dans les courtes distances – en particulier avec un quart-arrière partant qui a été susceptible de se blesser ces dernières saisons.

Et avec ça, nous pouvons revenir à Prescott.

Dak Prescott réitère la faim des Cowboys pour le Super Bowl

Le signaleur des Cowboys est l’un des joueurs les plus scrutés du football, et cette décision ne fera qu’attirer davantage de regards. Comment pourrait-il en être autrement lorsqu’un ancien choix du Top 5 a été intégré à son groupe de positions ?

La réalité n’est pas aussi juteuse. Lorsqu’on envisage l’avenir de Prescott, il est toujours important de se rappeler que son contrat lui donne un énorme levier sur son employeur. Prescott devrait actuellement compter la somme astronomique de 60 millions de dollars sur le plafond salarial en 2024 – un chiffre qui entraverait gravement la capacité de Dallas à maintenir une liste compétitive. Il a également négocié une clause de non-échange dans l’accord, ce qui laisse aux Cowboys peu d’autres choix que de lui signer une prolongation au cours des six prochains mois.

[Williams: 49ers, Kyle Shanahan failed to give Trey Lance a real chance. Now they’ve moved on ]

Bien sûr, Lance leur donne quelque chose comme levier – un jeune quart-arrière talentueux qui pourrait potentiellement assumer le rôle de titulaire. Mais considérons maintenant le long chemin à parcourir dans le développement de Lance et le peu de temps qui s’écoule avant que le contrat de Prescott ne devienne un problème. En ce qui concerne le jeune, il ne semble tout simplement pas réalisable qu’il puisse devenir une véritable monnaie d’échange d’ici mars. Au strict minimum, la présence de Lance sur la liste évite aux Cowboys d’avoir besoin de recruter un quart-arrière au cours des deux prochaines années. Mais cela ne semble certainement pas menacer les perspectives à long terme de Prescott.

Ce n’est peut-être pas un titre aussi juteux, mais la véritable histoire est très intéressante. Les Cowboys ont vu une opportunité unique d’acquérir un talent rare au poste le plus important du jeu – et à faible coût. Si cela fonctionne, Trey Lance devient un sacré atout pour une demi-douzaine de raisons différentes : joueur gadget, quart-arrière suppléant, appât commercial, éventuel choix compensatoire – peut-être même un titulaire. S’il échoue, ce n’est qu’une note mineure, une décision que personne ne devrait leur reprocher d’avoir prise.

C’est le type de stratégie affirmée qui a aidé leurs rivaux de division à constituer deux équipes pour le Super Bowl au cours des cinq dernières années – et ils feraient bien de continuer dans cette voie.

David Helman couvre le Cowboys de Dallas pour FOX Sports. Il a auparavant passé neuf saisons à couvrir les Cowboys pour le site officiel de l’équipe. En 2018, il a remporté un Emmy régional pour son rôle dans la production de « Dak Prescott : A Family Reunion » sur le séjour du quarterback dans l’État du Mississippi. Suivez-le sur Twitter à @davidhelman_.

