L’échange de prisonniers de Viktor Bout constituerait une menace “grave” pour la sécurité nationale, a averti un ancien responsable de la DEA il y a des mois

D’anciens responsables de la Drug Enforcement Administration des États-Unis qui ont participé aux efforts visant à traduire en justice le « marchand de la mort » Viktor Bout ont qualifié son commerce avec la Russie pour la liberté de la star de la WNBA Brittney Griner de « honte » et de « grave menace » pour la sécurité nationale des États-Unis. .

Griner, qui est détenu en Russie depuis février, a été libéré jeudi sous les applaudissements des responsables de l’administration Biden. Mais d’anciens responsables de la DEA s’étaient précédemment prononcés contre le commerce de Bout, un marchand d’armes russe condamné, pour sa libération, et au moins un ancien agent spécial de la DEA responsable, Derek Maltz, a condamné la nouvelle comme un “coup porté à l’état de droit”.

“Les Américains devraient être très prudents lorsqu’ils voyagent à travers le monde. Cette décision a fait courir un risque énorme aux Américains”, a tweeté Maltz jeudi, qualifiant l’arrestation de Bout de “honte totale”. Il avait supervisé les agents qui ont obtenu l’arrestation de Bout en Thaïlande en 2008. Avant sa libération, Bout purgeait une peine de 25 ans dans une prison fédérale pour sa condamnation en 2011 pour complot en vue de tuer des Américains en lien avec le soutien d’une organisation terroriste colombienne.

BIDEN NE MENTIONNE PAS LE MARCHAND D’ARMES RUSSE VIKTOR BOUT DANS LES REMARQUES SUR L’ÉCHANGE DE BRITTNEY GRINER

Après que des informations en mai aient indiqué que l’échange de Bout était une possibilité, un ancien responsable a déclaré que cet échange serait “une gifle” pour ceux qui ont travaillé sans relâche pour le mettre derrière les barreaux.

Michael Braun, ancien chef des opérations de la Drug Enforcement Administration des États-Unis, a écrit dans un article pour le magazine Foreign Policy en août que Bout était “dangereux”. Vétéran de 35 ans dans l’application de la loi fédérale, Braun a été chargé de la “surveillance ultime” de l’opération qui a conduit à l’arrestation et à l’incarcération de Bout.

GÉN. PETRAEUS SUR LA SORTIE DE GRINER : LA HAINE DE “RÉCOMPENSER” LA RUSSIE POUR LE SWAP, VIKTOR BOUT A DU “SANG SUR LES MAINS”

“Échanger Bout ne serait pas seulement une gifle pour les forces de l’ordre et les agents qui ont travaillé pour faire tomber Bout, beaucoup d’entre eux risquant leur vie dans le processus. Cela constituerait également une grave menace pour la sécurité nationale de les États-Unis et leurs alliés », a écrit Braun.

Il a expliqué que Bout était un ancien officier du renseignement russe qui s’était lancé dans le commerce des armes dans les années 1990. “En 2003, il était devenu le principal trafiquant d’armes au monde, inondant d’armes les organisations terroristes désignées par les États-Unis, les groupes d’insurgés, les cartels de stupéfiants et les régimes voyous du monde entier”, a écrit Braun.

BRITTNEY GRINER LIBÉRÉE ​​DE LA PRISON RUSSE EN ÉCHANGE POUR UN MARCHAND D’ARMES CONDAMNÉ

“La vaste entreprise internationale de Bout pourrait” transporter des chars, des hélicoptères et des armes par tonnes vers pratiquement n’importe quel point du monde “, selon le gouvernement américain”, a-t-il poursuivi. “Il a fait des dégâts particuliers en Afrique, où des groupes insurgés et terroristes ont massacré des centaines de milliers d’innocents avec ses armes, représenté dans le film de Nicolas Cage Seigneur de la guerre. Les armes que Bout a vendues aux talibans ont été utilisées contre les forces américaines et de l’OTAN en Afghanistan.”

Le gouvernement américain a ciblé Bout avec des sanctions en 2004 et en 2006 a demandé à la DEA de demander son arrestation en vertu des lois anti-narcoterrorisme. Deux ans plus tard, la DEA a exécuté une opération d’infiltration en partenariat avec la police thaïlandaise qui a vu Bout arrêté à Bangkok. Il a été reconnu coupable sur la base de déclarations explicites qu’il avait faites pour comploter en vue de vendre des armes, y compris des missiles sol-air portables, à utiliser contre le personnel américain en Colombie, déclarant qu’il avait “combattu les États-Unis … pendant 10 à 15 ans .”

Braun a prédit que s’il était libéré, Bout pourrait devenir un atout russe, “planifiant et exécutant des missions d’approvisionnement clandestines à l’appui de mandataires russes comme le groupe Wagner en Afrique, au Venezuela et dans d’autres points chauds”.

“Trading Bout encouragerait également Moscou et d’autres régimes voyous à prendre les Américains en otage, exacerbant le précédent créé par l’échange par Biden de l’Américain Trevor Reed détenu par la Russie contre un autre criminel russe emprisonné aux États-Unis plus tôt cette année”, a averti Braun. “Nous pouvons nous attendre à ce que Moscou redouble d’efforts pour prendre des Américains en otage pour faire du commerce avec les cybercriminels russes – qui travaillent aussi souvent au clair de lune pour les services de renseignement russes – extradés vers les États-Unis par des pays alliés.”

Fox News a contacté Maltz et Braun pour des commentaires supplémentaires.