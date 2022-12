L’échange de Griner révèle le dilemme auquel les États-Unis sont confrontés pour libérer des détenus

WASHINGTON (AP) – Un baron de la drogue taliban condamné dans un vaste complot de trafic d’héroïne. Un pilote russe emprisonné pour un projet de distribution de cocaïne dans le monde. Et un marchand d’armes russe si tristement célèbre qu’il a mérité le surnom de “marchand de la mort”.

Ce ne sont là que quelques-uns des criminels condamnés que le gouvernement américain a accepté de libérer l’année dernière en échange de la libération des Américains détenus à l’étranger. Il est depuis longtemps admis que les États-Unis risquent d’inciter à de nouvelles prises d’otages en négociant avec des nations adverses et des groupes militants pour la libération de citoyens américains. Mais la succession d’échanges a clairement montré la volonté de l’administration Biden de libérer un criminel condamné autrefois considéré comme une menace pour la société si c’est ce qu’il faut pour ramener un citoyen américain à la maison.

Le dernier échange a eu lieu jeudi lorsque la star de la WNBA Brittney Griner, double médaillée d’or olympique qui a joué au basket professionnel en Russie et était de loin l’Américaine la plus en vue à être détenue à l’étranger, a été libérée en échange du marchand d’armes russe Viktor Bout.

L’échange a suscité des critiques, notamment de la part de législateurs républicains, et a fait craindre que Bout, qui a été jugé et condamné par des tribunaux américains, ne soit échangé contre une personne que les États-Unis considéraient comme un détenu injustifié condamné en Russie pour une infraction relativement mineure. Les responsables de l’administration ont reconnu que de tels accords portent un lourd tribut et ont mis en garde contre la perception qu’ils sont la nouvelle norme, mais la réalité est qu’ils ont été un outil des administrations des deux partis politiques.

L’administration Trump, considérée comme plus disposée à bafouer les conventions dans les affaires d’otages, a ramené à la maison le vétéran de la marine Michael White en 2020 dans le cadre d’un accord qui a libéré un médecin irano-américain et lui a permis de retourner en Iran.

L’administration Obama a gracié ou abandonné les charges retenues contre sept Iraniens lors d’un échange de prisonniers lié à l’accord nucléaire avec Téhéran. Trois Cubains emprisonnés ont été renvoyés chez eux en 2014 alors que La Havane libérait l’Américain Alan Gross après cinq ans d’emprisonnement.

Jon Franks, qui conseille depuis longtemps les familles d’otages et de détenus américains, a déclaré qu’il n’était pas vrai que les États-Unis pouvaient simplement déployer leur puissance et faire libérer des gens.

“Le mantra de la pression maximale ne fonctionne tout simplement pas – et, soit dit en passant, je ne pense pas que les échanges de prisonniers sapent la pression maximale”, a déclaré Franks, porte-parole de la campagne Bring Our Families Home.

Griner a été arrêtée dans un aéroport de Moscou en février après que des agents des douanes ont déclaré qu’elle transportait des cartouches de vape contenant de l’huile de cannabis. Bout, qui a été arrêté en 2008, a été condamné en 2012 à 25 ans de prison pour avoir comploté en vue de vendre des dizaines de millions de dollars d’armes qui, selon les responsables américains, devaient être utilisées contre des Américains.

Le commerce met en évidence une tendance ces dernières années selon laquelle des Américains sont détenus à l’étranger et retenus en otage non pas par des groupes terroristes mais par des pays cherchant à gagner de l’influence sur l’Amérique, a déclaré Dani Gilbert, chercheur en politique étrangère et sécurité internationale des États-Unis au Dartmouth College.

Gilbert a déclaré que l’idée que les États-Unis ne négocient pas pour les otages est un « abus de langage ». Elle a dit que cela ne s’applique vraiment que lorsqu’un Américain est détenu par une organisation terroriste désignée par les États-Unis, mais sinon, les États-Unis ont historiquement fait tout ce qui était nécessaire pour ramener les Américains chez eux.

Ce qui est différent, a-t-elle dit, c’est qu’au cours de la dernière décennie environ, il y a eu une tendance des gouvernements étrangers par opposition aux groupes terroristes à détenir des Américains à l’étranger, souvent sur de fausses accusations. Elle a noté qu’en juillet, les États-Unis ont introduit un nouvel indicateur de risque sur leurs avis aux voyageurs – un «D» – pour les pays qui ont tendance à détenir des personnes à tort.

“Actuellement, il y a environ quatre douzaines d’Américains qui sont considérés comme détenus à tort, ce qui les place dans cette catégorie essentiellement d’être détenus à tort ou illégalement par un gouvernement étranger, peut-être pour un effet de levier”, a-t-elle déclaré. “Ces cas ont vraiment augmenté ces dernières années.”

Gilbert a déclaré qu’elle craignait que des transactions comme l’accord Griner-Bout n’encouragent d’autres dirigeants autoritaires à utiliser des tactiques similaires.

Lors d’une cérémonie jeudi célébrant la libération de Griner, le président Joe Biden a exhorté les Américains à prendre des précautions avant de voyager à l’étranger.

“Nous voulons également empêcher que d’autres familles américaines souffrent de cette douleur et de cette séparation”, a-t-il déclaré.

Bout a gagné le surnom de “marchand de la mort” pour avoir soi-disant fourni des armes pour les guerres civiles en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

Mais Shira A. Scheindlin, l’ancien juge fédéral qui a condamné Bout, a déclaré qu’alors qu’il avait une histoire de marchand d’armes international vendant des armes à des personnages peu recommandables, au moment de son arrestation lors d’une opération d’infiltration américaine, il semblait être largement hors du Entreprise.

“Nous ne parlons pas de quelqu’un qui, à ce moment de sa carrière, vendait activement des armes à des terroristes”, a-t-elle déclaré.

Scheindlin a déclaré lors d’une interview après la libération de Bout qu’elle pensait que le temps qu’il avait passé derrière les barreaux était une punition adéquate. Elle a dit qu’elle avait toujours pensé que la peine de Bout était trop longue et qu’elle lui aurait infligé une peine moindre si elle n’avait pas été confinée par des peines minimales obligatoires.

L’attention portée au cas de Griner a soulevé des questions quant à savoir si sa célébrité et la pression publique qu’elle a générée ont poussé l’administration Biden à conclure un accord là où elle ne l’a pas fait dans d’autres cas. Paul Whelan, un responsable de la sécurité d’entreprise du Michigan, qui s’était régulièrement rendu en Russie jusqu’à son arrestation en décembre 2018 à Moscou et reconnu coupable de ce que le gouvernement américain qualifie d’accusations d’espionnage sans fondement, était exclu de l’accord.

Jared Genser, un avocat de Washington qui représente la famille de Siamak Namazi, détenu en Iran depuis 2015, a déclaré que la célébrité de Griner a sans aucun doute permis à ses partisans d’accéder aux plus hauts niveaux du pouvoir américain d’une manière que peu d’autres obtiennent. Cela a également montré à Vladimir Poutine à quel point «le président voulait désespérément faire sortir» Griner, a déclaré Genser.

Ailleurs dans le monde, des citoyens américains sont détenus depuis des années.

Le dissident saoudien Ali al-Ahmed, qui dirige le Gulf Institute basé à Washington, a un cousin qui a été détenu en Arabie saoudite en 2019 et a été libéré plus tôt cette année mais ne peut toujours pas quitter le pays. Al-Ahmed travaille pour aider d’autres familles dont des êtres chers sont détenus dans le royaume du Golfe, riche en pétrole. Il a dit que les détenus comme son cousin n’ont pas la célébrité de quelqu’un comme Griner, et il pense que le gouvernement américain ne leur accorde pas assez d’attention.

“Ils ne devraient pas favoriser les Américains d’une certaine origine par rapport à un autre Américain”, a-t-il déclaré. “Il n’y a pas eu d’égalité ici.”

La famille d’un autre Américain de premier plan détenu à l’étranger – Austin Tice – a également exprimé sa frustration dans un communiqué jeudi. Alors qu’ils se disaient heureux que Griner ait été libéré, ils étaient « extrêmement déçus » du manque de progrès du gouvernement américain dans le cas de Tice. Tice a disparu en Syrie en 2012 ; Washington maintient que Tice est détenu par les autorités syriennes, ce que les Syriens nient.

“Si le gouvernement américain peut travailler avec la Russie, il n’y a aucune excuse pour ne pas engager directement la Syrie”, indique le communiqué. “Si Dieu le veut, Austin ne passera pas un autre Noël seul en captivité.”

__

Le journaliste d’Associated Press, Matthew Lee, a contribué à ce rapport.

Rebecca Santana et Eric Tucker, l’Associated Press