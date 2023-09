L’échange de Damian Lillard avec les Milwaukee Bucks provoque un énorme changement dans les chances de titre NBA

La Conférence Est – et les chances de titre NBA – viennent de faire peau neuve.

Le garde superstar Damian Lillard est enfin sur le point de quitter Portland, alors que les Blazers ont conclu mercredi un accord à trois équipes qui fera atterrir Lillard à Milwaukee aux côtés de l’ancien MVP Giannis Antetokounmpo.

Les détails de l’échange indiquent que Lillard se rendra à Milwaukee, Jrue Holiday et Deandre Ayton à Portland, ainsi que Jusuf Nurkic et Grayson Allen à Phoenix, parmi plusieurs autres choix et joueurs impliqués dans l’échange.

Et, bien sûr, l’échange sismique a provoqué un énorme changement dans les cotes des paris, en particulier sur le marché des titres NBA.

Les Bucks sont désormais les nouveaux favoris pour remporter le titre NBA sur FanDuel à +360. Avant l’échange, les chances de titre de Milwaukee étaient de +650.

L’acquisition de Lillard a aidé les Bucks à devancer le champion Denver Nuggets (+480) et les Boston Celtics (+480), qui occupent désormais la deuxième place à égalité sur le tableau des cotes.

Colin Cowherd a réagi à l’échange dans l’édition de mercredi de « The Herd », attribuant aux Bucks le mérite d’avoir apparemment écouté leur superstar.

« De toute évidence, le front office des Bucks a écouté Giannis parler de ne pas être à Milwaukee pour toujours, ‘Nous devons prendre de grands changements.’ … [Lillard] n’est pas connu comme un grand défenseur. Giannis, une grande zone avant pour Milwaukee, donc Dame s’intègre parfaitement. »

   

   

