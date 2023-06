L’échange de crypto soutenu par Schwab et Fidelity est mis en ligne

Un échange crypto soutenu par des géants financiers Charles Schwab , fidélité Actifs numériques et Citadel Securities a officiellement lancé le commerce de quatre actifs cryptographiques, la société a déclaré mardi.

EDX Markets a annoncé pour la première fois ses plans de lancement d’un échange « non dépositaire » en septembre, environ deux mois avant l’effondrement de FTX. Paradigm, Sequoia Capital et Virtu Financial font partie des premiers bailleurs de fonds.

L’annonce intervient quelques jours après que BlackRock a déposé une demande pour lancer ce qui serait le premier ETF bitcoin au comptant aux États-Unis, confirmant que malgré l’œil au beurre noir de l’industrie de la cryptographie de FTX et d’autres mauvais acteurs en 2022, et le froid des régulateurs américains cette année, longtemps l’intérêt institutionnel à long terme n’a pas diminué.

L’échange EDX permet de négocier des bitcoins , éther , Litecoin et argent comptant – dont aucun n’a été nommé « titres d’actifs cryptographiques » dans les poursuites intentées par la Securities and Exchange Commission contre Binance et Coinbase il y a deux semaines.

EDX a déclaré qu’il s’efforçait de « répondre aux besoins du monde institutions financières les plus grandes et les plus sophistiquées » – dont beaucoup restent crypto curieux mais sceptiques à l’égard des fournisseurs de services de cryptographie centralisés, sinon à cause des échecs de beaucoup en 2022, puis à cause de l’incertitude réglementaire dans laquelle les acteurs restants se trouvent maintenant.

Pour apaiser toute crainte d’utilisation abusive des fonds, EDX prévoit de fonctionner comme une bourse « non dépositaire », ce qui signifie qu’au lieu de gérer directement les actifs des clients, il agira comme une plate-forme sur laquelle un réseau d’entreprises peut exécuter et régler des transactions entre actifs cryptographiques. et les monnaies fiduciaires.

EDX prévoit également de lancer une activité de chambre de compensation cette année pour faciliter le processus de règlement, mais conservera toujours les actifs des clients détenus dans des banques tierces et un dépositaire de crypto.

La société devrait annoncer mardi qu’elle a clôturé un deuxième cycle de financement avec de nouveaux investisseurs, dont l’opérateur d’échange d’options Miami International Holdings et des sociétés affiliées aux sociétés de négoce propriétaires DV Trading, GTS, GSR et Hudson River Trading.