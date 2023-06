L’échange de crypto-monnaie Binance riposte au procès de la SEC, affirmant que les allégations sont « tout simplement fausses » – en direct

il y a 9 mois 13h46 HAE Dominic Rushe a le rapport complet sur le procès Binance : Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, a été poursuivi lundi par le principal observateur financier américain, accusé de mauvaise gestion des fonds des clients et de mensonge aux régulateurs et aux investisseurs. La Securities and Exchange Commission (SEC) a accusé Binance de mélanger des « milliards de dollars » dans les fonds des clients et de les envoyer secrètement à une société distincte contrôlée par le fondateur de Binance, Changpeng Zhao. « Nous alléguons que Zhao et les entités de Binance connaissaient non seulement les règles de la route, mais qu’elles ont également choisi consciemment de les contourner et de mettre leurs clients et investisseurs en danger », a déclaré Gurbir Grewal, directeur de la division d’application de la SEC. La SEC poursuit Binance et accuse l’échange cryptographique de mauvaise gestion des fonds En savoir plus



il y a 15 mois 13h40 HAE La plainte déposée aujourd’hui par la SEC contre Binance n’est que la dernière des batailles juridiques de la société aux États-Unis. En mars, les régulateurs d’une agence fédérale distincte, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), ont intenté leur propre action en justice contre la société alléguant qu’elle avait l’intention de développer sa clientèle américaine tout en déclarant publiquement qu’elle bloquait les clients américains de son échange. L’essentiel de la plainte est le même que celui de la SEC, car les deux agences accusent Binance de contourner délibérément les régulateurs américains lors de la croissance de leurs opérations américaines. Voici plus de l’histoire qui a été initialement publiée le 27 mars: La plainte allègue que Binance a développé ses activités aux États-Unis malgré la déclaration publique de son intention d’empêcher les clients américains d’accéder à la plate-forme. Les allégations contenues dans la plainte incluent une affirmation selon laquelle même après avoir annoncé les restrictions américaines, Binance a dit à ses clients américains les plus précieux comment éviter ses contrôles de conformité. « Les accusés ont ignoré les lois fédérales applicables tout en favorisant la clientèle américaine de Binance, car cela a été rentable pour eux », a déclaré la plainte de la CFTC. La CFTC a déclaré qu’elle recherchait des sanctions, notamment des amendes et des interdictions permanentes de commerce. Gretchen Lowe, l’avocate en chef de la CFTC, a déclaré que Binance avait fait passer les bénéfices avant de se conformer à la loi. La plainte allègue que Binance a enfreint la loi en proposant des transactions sur produits dérivés sur matières premières – qui placent effectivement un pari sur le prix d’une crypto-monnaie plutôt que de l’acheter directement – aux clients américains depuis juillet 2019, bien qu’elle ne soit pas enregistrée auprès de la CFTC. Lowe a déclaré: « Le contournement délibéré présumé des accusés de la loi américaine est au cœur de la plainte de la commission contre Binance. Les propres e-mails et chats des accusés reflètent que les efforts de conformité de Binance ont été une imposture et que Binance a délibérément choisi – encore et encore – de placer les bénéfices plutôt que de respecter la loi. Le régulateur américain poursuit l’échange de crypto Binance et le patron Changpeng Zhao En savoir plus



il y a 32 mois 13h23 HAE Les 136 pages plainte le dépôt auprès de la SEC contre Binance contient des détails cinglants sur la façon dont le PDG Changpeng Zhao et la société ont sciemment échappé à l’examen juridique aux États-Unis pendant des années tout en profitant des investisseurs américains. « Zhao et Binance ont compris qu’ils exploitaient la plate-forme Binance.com en violation de nombreuses lois américaines, y compris les lois fédérales sur les valeurs mobilières, et que ces violations continues présentaient des risques existentiels pour leur entreprise », indique la plainte. « En tant que CCO de Binance [chief commercial office] a admis sans ambages à un autre responsable de la conformité de Binance en décembre 2018, « nous opérons comme une fking bourse de valeurs mobilières sans licence aux États-Unis bro ». La plainte porte ensuite sur la façon dont Binance a embauché plusieurs consultants pour les conseiller sur leur exposition aux États-Unis. En fin de compte, la société a décidé de poursuivre une entreprise qu’elle a appelée son « entité Tai Chi ». Tel que rapporté pour la première fois par Reuter à l’automne, Binance a imaginé que la société serait essentiellement une société écran qui servirait de cible à l’application de la loi par les États-Unis. Ils ont appelé la société Binance.US, et le plan est finalement ce qui a mis Binance dans l’eau chaude avec les régulateurs américains.

Mis à jour à 13h23 HAE

il y a 44 mois 13.11 HAE Binance dit que les allégations sont « tout simplement fausses » et s’engage à « se défendre vigoureusement » Voici plus de Binance sur le procès de la SEC. La société a rejeté les allégations selon lesquelles les fonds des clients étaient en danger comme étant « tout simplement faux ». La société s’est également engagée à « se défendre vigoureusement » contre les réclamations. La déclaration ajoute : « Tous les actifs des utilisateurs sur les plateformes affiliées Binance et Binance, y compris Binance.US, sont sûrs et sécurisés, et nous nous défendrons vigoureusement contre toute allégation contraire. »



il y a 47 min 13.08 HAE Ce dont la SEC accuse Binance La Securities and Exchange Commission des États-Unis a déposé un total de 13 accusations contre Binance devant un tribunal fédéral américain. Le cœur de la plainte de la SEC contre Binance et le PDG Changpeng Zhao est que la société a sciemment contourné la réglementation américaine et trompé les investisseurs et les régulateurs américains sur la façon dont elle gérait son échange. La SEC affirme que Zhao et Binance, qui ont été fondées à Shanghai mais ont depuis quitté la Chine après que le pays a interdit les échanges de crypto-monnaie, ont faussement affirmé que l’échange interdisait les clients américains alors qu’en fait la société autorisait secrètement les commerçants à accéder à l’échange. Binance a déclaré avoir créé Binance.US, une plateforme de trading distincte et indépendante spécifiquement pour les investisseurs américains, Zhao et Binance contrôlant l’entité dans les coulisses. La plainte indique que Zhao et Binance ont exercé un contrôle illégal sur les fonds des clients, notamment en les détournant vers des entités extérieures qui appartenaient également à Zhao, dont une appelée Sigma Chain. Binance a « trompé » les investisseurs sur le contrôle commercial que la société a déclaré offrir sur la plateforme Binance.US et a plutôt détourné des fonds vers Sigma Chan. Avec les fonds détournés, Zhao et Binance « se sont engagés dans des transactions manipulatrices » qui ont conduit à une augmentation artificielle de la valeur commerciale de la plateforme. Il a également détourné de l’argent vers une autre société commerciale appartenant à Zhao, Merit Peak Limited. D’autres accusations englobent des accusations plus larges contre Binance pour avoir opéré aux États-Unis en tant que bourses de valeurs nationales non enregistrées.