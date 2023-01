L’échange de crypto Gemini licencie 10% de ses effectifs

L’échange de crypto Gemini réduira ses effectifs de 10%, a déclaré lundi un porte-parole à CNBC.

C’est au moins la troisième série de coupes en moins d’un an pour Gemini, qui a été cofondé par les jumeaux Cameron et Tyler Winklevoss, et contrairement à beaucoup de ses pairs, est matière à la réglementation bancaire de New York.

Gemini comptait 1 000 employés en novembre 2022, selon les données de PitchBook, suggérant qu’environ 100 personnes ont perdu leur poste. TechCrunch a rapporté que Gemini avait précédemment réduit ses effectifs de 7 % en juillet 2022, après un effectif de 10 % un mois plus tôt.

D’autres sociétés de cryptographie comme Crypto.com, Coinbase Kraken et Genesis ont éliminé des postes depuis le 11 novembre, le jour où l’échange cryptographique de Sam Bankman-Fried FTX déposé son bilan. Début janvier, Coinbase a supprimé 20% de ses effectifs lors d’une deuxième grande série de suppressions d’emplois dans le but de préserver les liquidités pendant le ralentissement du marché de la cryptographie.

“Nous espérions éviter de nouvelles réductions après cet été, cependant, des conditions macroéconomiques négatives persistantes et une fraude sans précédent perpétrée par de mauvais acteurs de notre secteur ne nous ont laissé d’autre choix que de revoir nos perspectives et de réduire davantage les effectifs”, a écrit Cameron Winklevoss. dans un message interne obtenu par L’information.

Gemini a enduré une bataille sur les fonds des clients ces dernières semaines. La bourse fait également face à une bataille juridique avec la Securities and Exchange Commission au sujet d’une prétendue offre et vente non enregistrées de titres dans le cadre de son partenariat avec la société en faillite de Barry Silbert, Genesis.

Gemini a été impliqué dans une prise de bec intense avec Silbert’s Genesis Trading, une société de prêt cryptographique qui a généré de riches rendements pour les clients Gemini grâce au produit de prêt à haut rendement de Gemini, connu sous le nom de Gemini Earn.

La relation s’est détériorée lorsque FTX a déposé son bilan. Genesis a ensuite gelé les prêts et les remboursements peu de temps après, laissant les clients de Gemini à court d’environ 900 millions de dollars. La chaîne d’échecs a également contraint le produit Gemini Earn à emboîter le pas rapidement avec sa propre suspension temporaire.

Dans les mois qui ont suivi l’arrêt du produit Earn, les 340 000 clients de Gemini sont de plus en plus frustrés. Certains se sont regroupés dans un recours collectif contre l’échange.

Genesis a déposé une demande de mise en faillite le 19 janvier. Le dossier répertorie les 50 plus grands créanciers non garantis, Gemini étant en tête de liste avec 765,9 millions de dollars, soit plus de 300 millions de dollars de plus que le créancier suivant.