L’échange de crypto en faillite FTX doit à ses 50 principaux créanciers environ 3 milliards de dollars

L’échange de crypto en faillite FTX doit à ses 50 plus grands créanciers près de 3,1 milliards de dollars.

Les 50 plus grands créanciers de FTX sont tous des clients. Le plus gros créancier doit plus de 226 millions de dollars.

Collectivement, FTX doit environ 1,45 milliard de dollars à ses 10 principaux créanciers.

L’échange de crypto en faillite FTX doit à ses 50 plus gros créanciers près de 3,1 milliards de dollars, selon un dossier judiciaire de samedi vu par Insider.

L’échange — qui valait 32 milliards de dollars plus tôt cette année – déposé pour Faillite du chapitre 11 le 11 novembre, après une semaine de crise de liquidité. Son fondateur de 30 ans, Sam Bankman-Fried, a également démissionné de son poste de PDG.

Les 50 plus grands créanciers de FTX sont tous des clients. Le plus gros créancier doit plus de 226 millions de dollars, selon le dossier de samedi. Son deuxième plus grand créancier doit également plus de 200 millions de dollars, tandis que huit autres doivent plus de 100 millions de dollars chacun. Collectivement, FTX doit environ 1,45 milliard de dollars à ses 10 principaux créanciers, selon la liste expurgée.

La semaine dernière, FTX a déclaré qu’il pourrait avoir plus d’un million de créanciers — 10 fois plus que son estimation initiale de 100 000 créanciers.

Le nouveau PDG de FTX, John J. Ray, qui a supervisé la faillite de Enron en 2001 – a déclaré qu’il n’avait jamais vu “un échec aussi complet des contrôles d’entreprise et une absence aussi totale d’informations financières fiables” comme chez FTX.

FTX a déclaré samedi dans un communiqué de presse qu’il lançait une “révision stratégique” de ses actifs mondiaux et se préparait à la vente ou à la réorganisation de certaines de ses activités.

“J’ai demandé à l’équipe de FTX Debtors de donner la priorité à la préservation de la valeur de la franchise du mieux que nous pouvons dans ces circonstances difficiles”, a déclaré Ray dans son communiqué de presse de samedi.