L’échange de crypto Coinbase licencie 20% de son personnel

L’échange de crypto-monnaie Coinbase Global Inc. a annoncé mardi qu’il réduirait ses effectifs d’environ 20%, soit 950 employés, ce qui constitue la troisième série de licenciements majeurs dans l’entreprise en moins d’un an.

La société a déclaré qu’elle s’attend à engager environ 149 à 163 millions de dollars US en frais de restructuration. Ses actions ont chuté de 3% en début de séance en bourse. Au cours de l’année écoulée, les actions de la société ont perdu environ 90% de leur valeur dans le cadre d’une chute plus large de la crypto-monnaie.

“L’ensemble du secteur traverse une crise de confiance et le volume des transactions reste très faible. Cette suppression d’emplois est le reflet de l’environnement difficile actuel”, a déclaré Owen Lau, analyste chez Oppenheimer.

L’année dernière, la hausse des taux d’intérêt et les craintes d’un ralentissement économique ont anéanti plus d’un billion de dollars du secteur de la cryptographie. La crise a également contraint des acteurs clés de l’industrie tels que Three Arrows Capital et Celsius Network à fermer boutique.

Cependant, le plus gros coup est survenu après que le plus grand échange cryptographique FTX ait déposé une demande de mise en faillite en novembre. Sa chute rapide a déclenché un examen réglementaire rigoureux de la manière dont les principales bourses détiennent les fonds des utilisateurs.

“Nous avons également vu les retombées d’acteurs peu scrupuleux dans l’industrie, et il pourrait encore y avoir une contagion supplémentaire”, a déclaré le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, dans un article de blog.

“Nous allons fermer plusieurs projets où nous avons une probabilité de succès plus faible.”

Coinbase a déclaré qu’il n’avait aucun commentaire supplémentaire sur le plan.

Les malheurs du monde de la cryptographie se sont poursuivis cette année, marquée par des dépôts en chute libre, des licenciements et de multiples obstacles juridiques.

Coinbase a supprimé en novembre plus de 60 emplois dans ses équipes de recrutement et d’intégration institutionnelle, après avoir supprimé 1 100 emplois, soit 18% de ses effectifs, en juin.