L’échange de Bucks contre Damian Lillard signale une chose : il est temps pour une autre poussée de championnat

À partir du moment où Damian Lillard a demandé aux Portland Trail Blazers de l’échanger contre le Miami Heat le 1er juillet, son dernier point d’atterrissage pour la saison 2023-24 est devenu l’un des scénarios les plus dominants de la NBA. Mais le point final de ces conversations semblait toujours inévitable.

Mercredi, cependant, le directeur général des Bucks, Jon Horst, a choqué le monde du basket-ball et a réussi à conclure un accord pour amener Lillard à Milwaukee, contournant le Heat, l’équipe qui a éliminé les Bucks lors d’un premier tour lors des séries éliminatoires de la saison dernière.

Lillard, 33 ans, a récolté en moyenne 32,2 points et 7,3 passes décisives par match lors de sa 11e saison NBA avec les Trail Blazers. Il a remporté les honneurs de la troisième équipe All-NBA, qui étaient sa septième équipe All-NBA et le dernier honneur d’une longue liste de réalisations – y compris l’équipe du 75e anniversaire de la NBA – pour le septuple gardien All-Star.

Pour obtenir Lillard dans le cadre d’un accord à trois équipes avec les Trail Blazers et les Phoenix Suns, les Bucks ont abandonné le double meneur All-Star Jrue Holiday, le gardien de tir Grayson Allen, leur choix de premier tour non protégé de 2029 et leur choix de premier tour non protégé. échanges de choix en 2028 et 2030. Les Bucks ont désormais renoncé au contrôle de leurs choix de première ronde jusqu’en 2030, mais ces choix ne semblent pas être une préoccupation urgente pour Horst.

L’inclusion de Holiday dans l’accord est un puissant rappel de la dernière fois où Horst a choqué la NBA. En 2020, alors qu’il discutait d’un nouveau contrat avec le double MVP Giannis Antetokounmpo, Horst a fait un geste audacieux et a conclu un accord pour Holiday. Alors que quelques autres équipes étaient envisagées comme prétendants potentiels, les Bucks ont mis de côté toute inquiétude et ont conclu un accord qui a changé la trajectoire de la franchise.

Cette nuit-là, Horst a abandonné une multitude de choix de premier tour (cinq au total, entre les sélections de premier tour et les échanges de choix de premier tour) et son meneur de jeu défensif actuel (Eric Bledsoe) pour améliorer son poste et donner le Bucks un big three beaucoup plus puissant avec Antetokounmpo, Holiday et Khris Middleton.

Moins d’un mois plus tard, Antetokounmpo a accepté de signer une prolongation supermax de cinq ans avec les Bucks. Le 20 juillet 2021, les Bucks ont remporté le deuxième trophée Larry O’Brien de la franchise et ont assuré un championnat pour les Bucks pour la première fois en 50 ans.

Horst a fait une démarche similaire avec Lillard. Les Bucks ont de nouveau amélioré le poste de meneur, au diable les futurs choix, et ce faisant, ont construit quelque chose d’encore plus puissant à Milwaukee. On ne sait pas où se terminera ce voyage avec Lillard, mais les Bucks – de la propriété à leur directeur général en passant par leur nouvel entraîneur-chef et leur meilleur joueur – ont clairement indiqué que les championnats étaient l’objectif.

Lillard est un talent singulier. Il a été nommé à L’Athlétisme Liste NBA 75, tout comme Antetokounmpo, lors de la saison du 75e anniversaire de la NBA en 2021. Lillard est 59e sur la liste des buteurs en carrière de la NBA avec 19 376 points et 67e sur le classement des passes décisives de la NBA avec 5 151 passes décisives. Il est le meilleur buteur de tous les temps des Trail Blazers et l’un des tireurs extérieurs les plus redoutés de la NBA, capable de créer un tir à tout moment.

Et maintenant, même s’ils n’ont pas joué une seule minute ensemble en dehors des exhibitions du NBA All-Star Game, Antetokounmpo et Lillard entrent immédiatement dans la conversation pour déterminer le meilleur duo de la NBA.

La saison dernière, ils étaient deux des six joueurs à avoir marqué au moins 30 points par match en NBA. Et même si personne ne s’attendrait à ce qu’ils soient capables d’accomplir autant de choses en partageant le terrain et le ballon à Milwaukee, leurs jeux devraient bien s’enchaîner. Si Antetokounmpo a le ballon, Lillard peut éloigner les défenseurs du jeu et donner à Antetokounmpo l’espace sur lequel il a toujours prospéré contre les défenses adverses. Si Lillard a le ballon, Antetokounmpo peut lui créer un écran et mettre en place l’attaque pick-and-roll la plus puissante de la ligue.

Pendant des années, les Golden State Warriors ont fait des ravages dans les défenses adverses en utilisant Steph Curry sur le ballon pour déformer les défenses et créer des avantages à quatre contre trois pour Draymond Green en tant qu’homme de roulement. Imaginez simplement Antetokounmpo attaquant ces mêmes avantages avec Lillard dans son équipe.

Au-delà du simple jumelage de Lillard et Antetokounmpo, les Bucks entrent également dans la conversation pour le meilleur trio de joueurs de la ligue en ajoutant Middleton. Tout ne se passera pas parfaitement, mais échanger un meneur contre un meneur permet aux Bucks de garder leur terrain et leurs possessions équilibrés de la même manière que ce qu’ils prévoyaient déjà.

Après deux saisons marquées par des blessures et une opération chirurgicale hors saison, Middleton devra encore faire taire certains sceptiques, mais il sera plus facile de répondre à ces questions avec moins de pression offensive exercée sur lui. Plutôt que d’être celui qui a le ballon dans les mains sur les possessions cruciales, le triple attaquant All-Star bénéficiera de moins d’attention défensive et de plus d’actions de l’autre côté. Descendre dans l’ordre hiérarchique offensivement peut également potentiellement donner à Middleton la possibilité de concentrer plus d’énergie sur l’ailier défensif.

Et c’est là que se situent les plus grandes interrogations concernant cet accord pour les Bucks.

Avec Lillard dans le giron, les Bucks sont sans aucun doute une meilleure équipe offensive. Tout au long du mandat de l’ancien entraîneur-chef Mike Budenholzer, les Bucks ont déployé un solide effort défensif chaque saison et ont perdu dans la plupart des séries éliminatoires en raison d’une attaque offensive qui ne pouvait pas marquer suffisamment régulièrement lorsque le match ralentissait. L’ajout de Lillard modifie considérablement cette équation, mais les Bucks seront une pire équipe défensive maintenant qu’ils ont échangé Holiday contre Lillard.

Plutôt que d’avoir trois joueurs sur le terrain en temps critique avec des références All-Defense, ce nombre a été réduit à deux à Antetokounmpo et Brook Lopez et les deux joueurs ont tendance à effectuer une grande partie de leur travail défensif sur le bord. En séries éliminatoires, les Bucks auront de sérieuses questions défensives sur le périmètre à répondre. Même si Jimmy Butler de Miami a pris le dessus sur lui lors des dernières séries éliminatoires, Holiday était le défenseur du ballon des Bucks et l’un des meilleurs défenseurs de la ligue.

Les meneurs sont rarement l’épine dorsale d’une défense d’élite, donc Lillard n’est peut-être pas en grande partie responsable à cet égard, mais les Trail Blazers n’ont été parmi les 10 meilleures défenses qu’à deux reprises au cours des 11 saisons de Lillard dans le nord-ouest du Pacifique. Et même si Lillard n’est peut-être pas la raison pour laquelle Portland a régulièrement eu une défense poreuse au cours de la dernière décennie, il est considéré comme un défenseur inférieur à la moyenne. Les Bucks offrent peut-être le meilleur écosystème défensif qu’il ait vu dans sa carrière, mais cela nécessitera de réels efforts de la part de Lillard pour éviter de diminuer les efforts défensifs de l’équipe.

Mis à part les questions défensives persistantes, surprendre le monde de la NBA en échangeant contre Lillard est la dernière décision prise par Horst et les Bucks pour rapprocher l’équipe d’un autre championnat. Depuis qu’il a pris ses fonctions de directeur général avant la saison 2017-2018, les grands changements de Horst ont été la marque de son mandat. Et même si tout le monde n’a pas réussi à s’entraîner, l’intention de chaque décision était claire : rapprocher l’équipe d’un titre.

Ce commerce atteint cet objectif. Bien que cela ne garantisse rien quant à l’avenir d’Antetokounmpo à Milwaukee, cela devrait constituer un signe clair que l’organisation est sérieuse dans sa lutte pour les championnats à l’avenir. Et les Bucks font de leur mieux pour s’assurer qu’Antetokounmpo ait une chance de remporter son deuxième titre NBA cette saison.

Ce n’est que le début du voyage, mais l’objectif des Bucks pour la saison ne pourrait être plus clair.

