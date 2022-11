L’échange cryptographique effondré FTX doit 3 milliards de dollars aux 50 principaux créanciers: dépôt

L’échange de crypto-monnaie en difficulté FTX doit à ses créanciers au nord de 3 milliards de dollars, selon un nouveau dossier ce week-end.

Une liste des 50 principaux créanciers non garantis de FTX, qui exclut leurs noms et autres informations identifiables, montre que le plus important d’entre eux doit plus de 226 millions de dollars. Le deuxième plus grand créancier non garanti réclame plus de 203 millions de dollars de dettes impayées à FTX.

Au total, les créances non garanties – étiquetées comme telles car elles n’étaient pas garanties par des garanties – s’élèvent à 3,1 milliards de dollars. FTX pourrait avoir plus d’un million de créanciers, selon un précédent dépôt de bilan.

Le fondateur en disgrâce de FTX, Sam Bankman-Fried, a démissionné de son poste de PDG plus tôt ce mois-ci alors que la société a déposé une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11.

FTX, autrefois évalué à 32 milliards de dollars, s’est effondré en quelques jours après que le PDG de Binance, une entreprise rivale, a déclaré que son échange liquiderait ses jetons FTT. FTT, le jeton natif de FTX, a plongé en conséquence, entraînant une crise de liquidité chez FTX.

La Securities and Exchange Commission et le ministère de la Justice enquêteraient sur ce qui s’est passé.

Le bitcoin et les autres crypto-monnaies s’échangeaient à la baisse lundi. Plus de 260 milliards de dollars ont été effacés de la valeur du marché de la cryptographie depuis le tweet de Zhao le 6 novembre.

Bankman-Fried a été accusé par ses pairs de l’industrie de la cryptographie de mauvaise gestion et de fraude flagrantes.

Son échange aurait utilisé les fonds des clients pour effectuer des transactions risquées, selon des informations antérieures de CNBC.

Dans un récit accablant de la disparition de FTX la semaine dernière, son nouveau PDG, John Ray III, a déclaré que de nombreuses sociétés du groupe FTX “n’avaient pas de gouvernance d’entreprise appropriée”.

Jeudi, FTX a déclaré avoir des preuves crédibles que l’échange avait transféré des actifs sous la garde du gouvernement des Bahamas.

Le nouveau patron de la société cherche désormais à vendre ou à restructurer son empire mondial.

Ni FTX ni Bankman-Fried n’étaient disponibles pour commenter lorsqu’ils ont été contactés par CNBC lundi.

Les investisseurs en crypto ont été brûlés par un certain nombre d’échecs très médiatisés cette année, ce qui a entraîné des effets d’entraînement. Plus tôt cette année, l’effondrement du soi-disant stablecoin terraUSD a eu des répercussions sur un certain nombre d’entreprises et a contribué à la chute du principal fonds spéculatif Three Arrows Capital.

Le dernier effondrement du marché a soulevé des questions sur l’opacité des grandes entreprises de la cryptographie, une industrie souvent présentée comme plus décentralisée et transparente que la finance traditionnelle.

Le sous-gouverneur de la Banque d’Angleterre, Jon Cunliffe, a déclaré que la débâcle de FTX a donné une plus grande impulsion aux régulateurs pour agir sur la cryptographie.

“Nous ne devons pas attendre qu’il soit grand et connecté pour développer les cadres réglementaires nécessaires pour empêcher un choc cryptographique qui pourrait avoir un impact déstabilisateur beaucoup plus important”, a déclaré Cunliffe dans un discours à la Warwick Business School lundi.