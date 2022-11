L’échange cryptographique effondré FTX a environ 1,24 milliard de dollars en espèces au total – mais doit encore au moins 3,1 milliards de dollars

Le vaste réseau d’entités de FTX avait un total d’environ 1,24 milliard de dollars de soldes de trésorerie au 20 novembre, selon un nouveau tribunal déposé lundi soir.

Le dossier a été rédigé par Alvarez & Marsal North America, qui conseille FTX sur les efforts de restructuration après que l’échange a déposé une demande de mise en faillite plus tôt ce mois-ci.

actualités liées à l’investissement Le cas d’investissement pour les actions commerciales de nouvelle génération comme Coinbase et SoFi malgré la contagion cryptographique

Edgar Mosley, directeur général d’Alvarez & Marsal North America, a déclaré que FTX et son équipe avaient réussi à retracer “des soldes de trésorerie sensiblement plus élevés” qu’ils n’avaient initialement pu identifier le 16 novembre.

Les soldes comprennent FTX et ses différents “silos”, allant du groupe commercial Alameda Research aux filiales internationales. La somme la plus importante, 393,1 millions de dollars, provient d’Alameda Research Ltd. Le deuxième solde le plus important est de 303,4 millions de dollars dans LedgerX, une plate-forme dérivée détenue par FTX.

L’unité japonaise de FTX, FTX Japan KK, dispose d’environ 171,7 millions de dollars en espèces dans ses livres, ce qui en fait la troisième plus grande source de liquidités pour l’entreprise. L’argent est détenu par FTX et ses sociétés affiliées auprès de banques et d’autres institutions financières, a déclaré Mosley dans le dossier.