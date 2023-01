L’échange cryptographique appartenant à DCG, Luno, licencie 35% du personnel

La détérioration du climat macroéconomique et l’effondrement de géants de l’industrie comme FTX et Terra ont pesé sur le prix du bitcoin cette année.

Luno, qui possède des bureaux en Afrique, en Asie du Sud-Est et en Europe, fait partie du conglomérat cryptographique Digital Currency Group. La société réduira également ses opérations aux États-Unis et en Australie, a déclaré un porte-parole de la société à CNBC.

“Bien que nous ayons anticipé un ralentissement et planifié de manière proactive avec un modèle commercial et de financement capable de résister à certains de ces facteurs, l’ampleur et la rapidité de tout cela, et tout cela en même temps, a mis à rude épreuve notre plan initial », a déclaré Swanepoel.

“Ce que cela signifie en pratique, c’est qu’en plus de rationaliser notre stratégie pour nous concentrer sur nos principaux atouts, nous devons également réduire considérablement notre base de coûts – qui comprend le nombre d’employés sur tous nos marchés – afin que nous soyons prêts pour succès à l’avenir.”

Environ 2 billions de dollars de valeur ont été effacés du marché global de la cryptographie depuis le pic du boom de la cryptographie en novembre 2021 – bien que le bitcoin ait un peu rebondi depuis le début de l’année.

L’échec de TerraUST, associé à une forte baisse des prix des devises numériques, a déclenché une cascade d’autres échecs cryptographiques, notamment Three Arrows Capital, Voyager Digital, FTX, BlockFi et Genesis.