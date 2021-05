L’échange crypto Gemini de Winklevoss offre un intérêt de 2,25%

Cameron Winklevoss, à gauche, et Tyler Winklevoss

« L’individu a l’impression que le doge est de l’argent? Alors c’est le cas. Nous sommes là pour aider les individus à l’acquérir, à le stocker et à le dépenser de manière sûre et sécurisée », a poursuivi Perlman.

La crypto-monnaie inspirée des mèmes a attiré l’attention du monde entier, augmentant de plus de 25000% au cours des six derniers mois.

« Chez Gemini, nous pensons que l’une des choses les plus excitantes à propos de la crypto-monnaie … est l’autonomisation de l’individu, et le doge en est un exemple phénoménal », a déclaré Noah Perlman, directeur de l’exploitation de Gemini à CNBC dans une interview.

Les intérêts sont gagnés et composés quotidiennement, et les clients peuvent utiliser leur crypto à tout moment. Il n’y a pas non plus de solde minimum ni de frais de transfert ou d’échange de Gemini Earn.

À partir de dimanche, l’application Gemini permettra aux clients de transférer leurs avoirs en dogecoins dans des comptes rémunérés via son Gagner des Gémeaux un service.

Gemini, l’échange de crypto-monnaie fondé par Tyler et Cameron Winklevoss, se lance dans le dogecoin.

Depuis le lancement de Gemini Earn en février, les clients gagnent désormais collectivement des intérêts sur plus de 2 milliards de dollars de prêts émis par le biais du service.

Les clients aux États-Unis et à Singapour peuvent gagner jusqu’à 7,4% d’APY sur 32 crypto-monnaies, y compris le bitcoin, l’éther et le nouvel injectif, polygone et SushiSwap.

La société prévoit bientôt d’offrir des intérêts sur son stablecoin indexé sur le dollar, le dollar Gémeaux.

«Lorsque vous comparez les taux que nous proposons à ce que vous pouvez obtenir sur un marché monétaire traditionnel ou sur un CD, c’est jusqu’à 100 fois plus», a déclaré Perlman.

Bien que le prêteur crypto soutenu par Peter Thiel, BlockFi, propose des taux allant jusqu’à 8,6 pour cent APY sur les dépôts cryptographiques et l’échange de crypto-monnaie Binance dit que les clients peuvent gagner jusqu’à 20 pour cent APY via sa plate-forme, Gemini affirme qu’il reste la seule bourse réglementée aux États-Unis où vous pouvez échanger et gagner des intérêts sur le dogecoin dans les 50 États.

Cela s’avère particulièrement vital dans un endroit comme New York, où, par exemple, l’État a refusé BlockFi le droit d’offrir des comptes d’intérêts.