L’échange crypto FTX remplace son président américain

Brett Harrison, le président américain de l’échange de crypto FTX, annoncé sa démission mardi, avec la société au milieu d’un effort d’expansion massif.

Harrison a déclaré sur Twitter qu’il occuperait un poste de conseiller au sein de l’entreprise et a déclaré qu’il prévoyait de rester dans l’industrie.

“J’ai une profonde gratitude pour mes expériences chez FTX au cours de la dernière année et demie”, a-t-il écrit dans un tweet.

Harrison a rejoint FTX, dont la société mère est basée aux Bahamas, en mai 2021 après avoir passé près de deux ans chez Citadel Securities. Plus tôt dans sa carrière, il a passé plus de sept ans chez Jane Street, la société de trading quantitatif où le fondateur et PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a fait ses débuts dans la finance.

Sur le site Web de FTX, Harrison est le dirigeant répertorié immédiatement après Bankman-Fried, et son titre est celui de PDG de FTX US Derivatives.

FTX, qui était évalué à 32 milliards de dollars lors d’un cycle de financement plus tôt cette année, est en pourparlers avec des investisseurs pour lever jusqu’à 1 milliard de dollars à une valorisation à peu près stable, a rapporté CNBC la semaine dernière, citant des sources proches du dossier. La société s’est efforcée de se développer aux États-Unis, annonçant lundi qu’elle est sur le point d’acheter les milliards d’actifs de Voyager Digital pour 1,4 milliard de dollars après avoir remporté une vente aux enchères de faillite.

En plus de Voyager Digital, FTX a recherché des actifs cryptographiques en difficulté aux États-Unis alors qu’il tente d’étendre sa part de marché pendant le soi-disant hiver cryptographique. En juillet, FTX a signé un accord qui lui donne la possibilité d’acheter le prêteur BlockFi.

FTX a reçu un avertissement de cesser et de s’abstenir de la part de la Federal Deposit Insurance Corporation en août, lui demandant de cesser de “tromper” les consommateurs sur le statut d’assurance de leurs fonds.

“Nous ne voulions vraiment induire personne en erreur, et nous n’avons pas suggéré que FTX US lui-même, ou que les actifs crypto/non fiat, bénéficient d’une assurance FDIC”, a écrit Harrison sur Twitter.

C’est une nouvelle de dernière minute. Veuillez vérifier les mises à jour.