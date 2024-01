L’échange à 3 équipes unit Justin Fields avec Mike McDaniel, Tua Tagovailoa avec Sean Payton

L’objectif fondamental d’une ébauche simulée est d’explorer différentes possibilités. Ce repêchage simulé de la NFL en 7 rondes 2024 pousse cette directive au maximum, en intégrant un échange à trois équipes dans une liste complète de 7 rondes de sélections de recrues.

Qui est en mouvement et qui participe au premier tour du repêchage de la NFL 2024 ?

L’échange à 3 équipes donne le coup d’envoi du repêchage simulé de la NFL 2024

La NFL a toujours été une ligue avec une faible marge d’erreur – surtout au poste de QB. Et à mesure que le jeu se modernise et que la parité prend le dessus, cette marge se rétrécit.

Dans le passé, des QB limités mais compétents pouvaient rester avec les équipes pendant des années tant qu’ils étaient « assez bons pour gagner ».

À l’ère de l’innovation, de l’adaptabilité et de l’augmentation des risques, nous pourrions voir davantage de risques pris au poste de QB. Les équipes se frayeront un chemin pour gagner un avantage de toutes les manières possibles, et elles pourraient être plus rapides à réduire leurs pertes si les QB sont assez bons mais pas excellents.

Nous avons déjà vu des équipes passer de QB compétents mais physiquement limités au profit de QB plus talentueux. L’exemple récent le plus frappant est l’échange Matthew Stafford-Jared Goff en mars 2021.

Quiconque regarde Goff maintenant et ce qu’il a fait avec Ben Johnson à Detroit ne peut pas dire qu’il n’est pas un bon QB. Et il y a un argument à faire valoir selon lequel les Lions ont libéré Goff d’une manière que même Sean McVay n’a pas fait.

Dans le même temps, cependant, les Rams avaient besoin d’un QB avec plus de quelque chose – qu’il s’agisse du talent des bras, de l’assurance, de l’intrépidité en testant des fenêtres étroites – pour les faire franchir la bosse. Et donc ils étaient agressifs. Ils ont eu Stafford. Et ils ont gagné le Super Bowl.

Ainsi, avec ce repêchage simulé de la NFL 2024, nous abordons cette possibilité. Et si les équipes devenaient agressives cette intersaison ? Quelles décisions difficiles seront prises ? Et quel genre d’effet de retombée cela pourrait-il avoir ?

Ce repêchage simulé de la NFL 2024 présente un échange à trois équipes impliquant les Broncos de Denver, les Dolphins de Miami et les Bears de Chicago. Les termes sont ci-dessous.

Les Broncos obtiennent : Tua Tagovailoa, choix n°137

Tua Tagovailoa, choix n°137 Les dauphins obtiennent : Justin Fields, choix n°81, choix de deuxième ronde des Broncos 2025

Justin Fields, choix n°81, choix de deuxième ronde des Broncos 2025 Les ours obtiennent : Choix n°182, choix de troisième ronde des Dolphins 2025, choix de sixième ronde des Broncos 2025

Cet échange a été rendu possible pour la première fois par la décision des Bears de quitter Justin Fields, qui a une échéance coûteuse pour une option de cinquième année à venir. Les Bears choisissent de réinitialiser l’horloge avec un QB au premier rang du classement général, rendant Fields disponible.

Fields est toujours un passeur imparfait, mais on ne peut nier son potentiel dans le bon système. Fields est une menace quantifiable d’élite avec 6’3″, 228 livres avec 4,45 vitesses, et il a couru 1 143 verges en 2022.

Le talent physique pur de Fields est presque inégalé dans la ligue et à l’opposé de Tua Tagovailoa. Tagovailoa gagne avec anticipation, précision, décisions rapides et traitement précis – mais c’est un athlète limité avec un bras limité.

Certaines des limites de Tagovailoa ont été révélées lors de la défaite 26-7 des Dolphins en séries éliminatoires contre les Chiefs.

Et même si Tagovailoa a été productif dans le projet de McDaniel, une décision doit être prise : vaut-il une prolongation ? Ou est-ce que ce sera une décision qui bloquera les Dolphins ?

Fields et Tagoaviloa sont tous deux des passeurs précaires avec leurs contrats, mais la capacité de précipitation de Fields permettrait à McDaniel de faire des choses diaboliques avec son plan de course. Et s’il est suffisamment bien isolé avec ses armes, Fields pourrait passer à l’étape suivante en tant que passeur.

Tagovailoa, quant à lui, susciterait sans aucun doute l’intérêt s’il devenait disponible. Et une équipe qui pourrait participer au tirage au sort, même avec son manque de capital, serait les Broncos.

Tagovailoa, avec son acuité mentale, sa précision et sa capacité de distribution au milieu du terrain, conviendrait parfaitement au plan de Sean Payton, et sa situation contractuelle pourrait alléger son prix.

Les Broncos auraient besoin de liquéfier quelque peu leur situation de plafond, mais Payton faisait partie d’un régime des Saints avec Mickey Loomis qui excellait dans ce domaine.

Est-ce que cela arrive ? Il y a 99,99 % de chances que ce ne soit pas le cas. Mais il s’agit là d’une ébauche simulée. Le tout est d’explorer différentes possibilités.

Comment cet échange affecte-t-il le tableau de repêchage de la NFL 2024 ? Comment les équipes impliquées capitalisent-elles sur leurs choix ? Et comment les 29 autres équipes se battent-elles pour suivre cette dynamique ?

Repêchage simulé de la NFL en 7 tours 2024 | Tour 1

1) Bears de Chicago (de RCA) : Caleb Williams, QB, USC

Comme indiqué précédemment, les Bears de Chicago réinitialisent le chronomètre avec un contrat de QB recrue lors de ce repêchage simulé de la NFL 2024. Caleb WilliamsSa capacité de création, à la fois en tant que manœuvre de poche et divinité hors-scénario armée de fusées, lui confère un avantage presque inégalé. Dans un ou deux ans, il pourrait légitimement affronter les Bears.

2) Commandants de Washington : Drake Maye, QB, Caroline du Nord

La reconstruction des commandants de Washington sous Adam Peters pourrait atteindre toutes les bonnes cibles en matière de constitution d’équipe, mais s’ils n’obtiennent pas de QB, tout est sans objet. Heureusement, Drake Maye est mon QB1 du repêchage NFL 2024. C’est un talent physique d’élite qui peut créer hors scénario, mais qui sait également utiliser son QI, son anticipation et ses compétences de navigation de poche pour élever le projet.

3) Patriots de la Nouvelle-Angleterre : Jayden Daniels, QB, LSU

Les Patriots n’ont pas seulement besoin d’un QB. Dans l’AFC, ils ont besoin d’un talent d’élite au QB. Jayden Daniels peut être ce joueur. C’est un créateur extrêmement rare avec sa vitesse, son explosivité, sa capacité d’évasion et son sens de l’improvisation. Et au-delà de sa capacité de course, il est un passeur profond avec un toucher, une précision et un raisonnement spatial incroyables.

4) Cardinaux de l’Arizona : Marvin Harrison Jr., WR, État de l’Ohio

Ce choix du NFL Mock Draft 2024 est simple. Après une série de QB au sommet, les Cardinals prennent le talent générationnel WR toujours au tableau en Marvin Harrison Jr. Harrison porte tous les chapeaux possibles dans un cadre de 6’4″ et 205 livres. C’est un athlète d’élite, un technicien de route brûlant, un savant de capture contesté et une menace polyvalente du RAC sur les touches planifiées.

5) Chargers de Los Angeles : Joe Alt, OT, Notre Dame

Vous ne voyez pas toujours les Chargers choisir des plaqués au début des repêchages simulés de la NFL 2024, mais Justin Herbert s’est blessé en 2023, et le plaqueur droit Trey Pipkins laisse beaucoup à désirer. Avec Joe AltGrâce aux rares qualités athlétiques de récupération, à la flexibilité, à la longueur et aux compétences d’acquisition de l’effet de levier, le côté droit d’Herbert serait en sécurité – et le jeu de course recevrait également un coup de pouce.

6) Giants de New York : Malik Nabers, WR, LSU

Quelle que soit la personne que les Giants présenteront au QB en 2023, ils auront besoin d’un WR1 polyvalent qui peut être programmé pour des réalisations faciles et capitaliser avec RAC, mais qui peut également créer de l’espace dans le champ et se convertir sur des opportunités contestées. Malik Nabers pourrait être le meilleur qualificatif. C’est une véritable menace à trois niveaux avec du TNT dans les orteils et une colère bouillonnante envers les défenseurs.

7) Titans du Tennessee : Olumuyiwa Fashanu, OT, Penn State

Dans la plupart des repêchages simulés de la NFL 2024, si Joe Alt ou Olu Fashanu est toujours disponible au choix des Titans, ils seront la sélection. Les deux sont des candidats OT1 viables, et tous deux verrouilleraient le côté gauche de Will Levis. Fashanu, en particulier, inspire l’admiration avec son équilibre, ses qualités athlétiques de récupération, sa force d’ancrage et sa technique synergique à 6’6″, 320 livres.

8) Falcons d’Atlanta : JJ McCarthy, QB, Michigan

Il y a encore des questions autour J.J. McCarthy, mais il n’a que 21 ans, avec un talent de bras et un athlétisme haut de gamme, et il a déjà fait preuve de qualité en matière de gestion de poche, d’anticipation et de manipulation de DB. Atlanta a le talent et le casting de soutien pour l’isoler correctement et l’aider à devenir le QB star qu’il peut devenir.

9) Ours de Chicago : Rome Odunze, WR, Washington

Les Bears ont Williams. Williams aime prendre des risques sur le terrain, à la fois en structure et hors structure. Qui de mieux pour recevoir ces lancers que Rome Odunze — un savant de route hyper-athlétique et hyper-flexible de 6’3″, 215 livres avec une patience, un contrôle du corps et un timing de niveau vétéran au point de capture ? Odunze et DJ Moore, c’est l’heure de manger.

10) Jets de New York : Brian Thomas Jr., WR, LSU

Il est impératif pour les Jets d’ajouter davantage de talents de réception, à la fois pour maximiser leur fenêtre éphémère avec Aaron Rodgers et pour se préparer à une éventuelle succession de QB. À 6’4″, 205 livres, Brian Thomas Jr. a la polyvalence nécessaire pour jouer aux machines à sous ou aux limites aux côtés de Garrett Wilson, et c’est un véritable spécialiste du stack avec une vitesse fulgurante et une capacité de suivi rare.

11) Vikings du Minnesota : Jer’Zhan Newton, DT, Illinois

La défense des Vikings a dépassé les attentes sous Brian Flores en 2023, mais l’unité a désespérément besoin de davantage de perturbations intérieures. C’est ce que Jer’Zhan Newton est né pour apporter. Le joueur de ligne de 6’2″ et 295 livres terrorise les bloqueurs dans les deux phases avec son élan, sa force, son QI footballistique et ses mains violentes, et sa flexibilité hyper-élite sous-tend son jeu.

12) Broncos de Denver : Terrion Arnold, CB, Alabama

Après avoir recherché agressivement un QB, les Broncos doivent se concentrer sur le ciblage des faiblesses de la liste. En ajoutant Terrion Arnold, ils peuvent transformer CB d’une préoccupation en un atout majeur. Face à Patrick Surtain II, Arnold a un potentiel de verrouillage avec son athlétisme, sa fluidité, sa rapidité de réaction, son instinct et sa capacité de jeu, et il est également une menace en soutien.

13) Raiders de Las Vegas : Taliese Fuaga, OT, État de l’Oregon

Un meilleur entraînement a contribué à susciter une nouvelle conviction dans le vestiaire des Raiders en 2023, ce qui a à son tour élevé les joueurs et accéléré le calendrier de l’équipe. Cela dit, certains postes nécessitent encore des infusions de premier ordre, dont l’une étant le plaquage. Taliese Fuaga peut aider avec son athlétisme, sa force de main, son effet de levier, sa force et sa ténacité.

14) Saints de la Nouvelle-Orléans : Dallas Turner, EDGE, Alabama

La défense des Saints de Dennis Allen doit évoluer avec son personnel, et Dallas Turner peut aider à entendre ce changement.

Le Turner de 6’4″ et 240 livres est construit pour être une pure présence perturbatrice avec son explosivité ultra-rapide, sa courbure défiant la gravité et son impressionnant élément vitesse-puissance – et il a le…