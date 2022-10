Lecce dépose un projet de loi pour mettre fin à la grève des travailleurs de l’éducation en Ontario

Un syndicat représentant des dizaines de milliers de travailleurs de soutien scolaire en Ontario promet d’organiser une journée de protestation à l’échelle de la province vendredi, alors même que le gouvernement dépose officiellement une loi visant à les empêcher de faire grève.

Le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, a déposé préventivement lundi après-midi un projet de loi qui « mettra fin à toute grève en cours » du Syndicat canadien de la fonction publique et imposera plutôt une nouvelle convention collective de quatre ans aux quelque 55 000 membres représentés par le syndicat.

Mais lors d’une conférence de presse tenue à Queen’s Park après le dépôt de la «Loi sur le maintien des élèves dans les écoles», le président du SCFP-Ontario, Fred Hahn, a promis que le personnel de soutien scolaire avait toujours l’intention de quitter le travail vendredi.



La conférence de presse de Stephen Lecce a été reportée à 14 h 30.

« Vendredi, peu importe ce que dit cette loi, nos membres s’engageront dans une manifestation à l’échelle de la province. Cela signifie qu’aucun travailleur de l’éducation du SCFP ne sera au travail. Au lieu de cela, nous prendrons position pour l’éducation publique pour nous-mêmes et pour notre avenir. “, a-t-il déclaré. “Notre syndicat et d’autres ont été efficaces pour contester les gouvernements devant les tribunaux et nous avons gagné, mais trop tard pour les travailleurs. Trop c’est trop. Nous pouvons effectivement contester cela devant les tribunaux, mais nous allons d’abord le contester dans nos communautés. Nous n’allons pas permettre que nos droits soient supprimés par la loi.”

La décision d’introduire une loi de retour au travail survient un jour où le SCFP a fourni les cinq jours de préavis requis pour commencer officiellement une action syndicale.

Alors que le SCFP s’est engagé à combattre le projet de loi, le gouvernement Ford a indiqué qu’il invoquera la clause dérogatoire pour protéger le projet de loi contre les contestations judiciaires.

Le SCFP représente environ 55 000 employés de soutien scolaire, y compris des concierges, des éducateurs de la petite enfance, des aides-enseignants et du personnel administratif.

Les travailleurs sont sans convention collective depuis le 31 août et malgré plusieurs séries de pourparlers, une nouvelle doit encore être négociée.

Entre autres choses, le SCFP demande une augmentation salariale annuelle de 3,25 $/heure (11,7 %), des éducatrices et éducateurs de la petite enfance dans chaque classe de maternelle, cinq jours supplémentaires payés avant le début de l’année scolaire, 30 minutes de temps de préparation quotidien payé, une augmentation en heures supplémentaires et un investissement de 100 millions de dollars dans la création de nouveaux emplois.

La dernière offre de la province, proposée lors d’une séance de médiation d’urgence dimanche après-midi, est un accord de quatre ans qui comprend une augmentation annuelle de 2,5 % pour les travailleurs qui gagnent moins de 43 000 $ et une augmentation de salaire annuelle de 1,5 % pour ceux qui gagnent plus. Cela représente une augmentation par rapport à leur offre initiale d’une augmentation annuelle de 2 % pour les travailleurs qui gagnent moins de 40 000 $ et d’une augmentation de 1,25 % autrement.

Après la réunion de dimanche, Lecce a déclaré que le SCFP n’avait pas accepté l’offre « plus généreuse » du gouvernement et avait toujours l’intention de faire la grève à partir de vendredi.

Il a ensuite indiqué que le gouvernement n’avait “pas d’autre choix que de présenter une législation, qui garantira que les élèves restent en classe pour rattraper leur retard d’apprentissage”.

La loi de retour au travail devrait être adoptée d’ici jeudi, empêchant une grève.

« Nous croyons que les enfants méritent d’être en classe. C’est pourquoi nous avons donné une opportunité au SCFP hier et présenté une meilleure offre, 10% sur quatre ans et le maintien des meilleurs programmes d’avantages sociaux et de retraite et de congés de maladie au pays », a déclaré Lecce lors de la période des questions lundi matin.



C’est une nouvelle de dernière minute. Plus d’informations à venir.