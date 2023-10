L’écart salarial entre hommes et femmes est encore pire pour les Latinas titulaires d’un diplôme universitaire

Les Latinas risquent de perdre plus de 1,2 million de dollars au cours de leur carrière en raison de l’écart salarial – et pour les Latinas titulaires d’un diplôme universitaire, cet écart est encore plus large. L’écart salarial prive les Latinas titulaires d’un diplôme professionnel de près de 2,5 millions de dollars sur une carrière de 40 ans, par rapport aux hommes blancs non hispaniques ayant un niveau d’éducation similaire, selon une étude. nouvelle analyse par le Centre national du droit des femmes (NWLC). Les Latinas doivent obtenir au moins une maîtrise pour être mieux payés que les hommes blancs non hispaniques qui n’ont qu’un diplôme d’associé, a constaté la NWLC. Cette année, le Latina Equal Pay Day tombe le 5 octobre, marquant la date symbolique à laquelle les Latinas doivent travailler – près de 22 mois – pour rattraper ce que leurs collègues masculins blancs ont gagné en 2022 seulement. En 2022, les Latinas travaillant à temps plein recevaient environ 0,57 $ pour chaque dollar gagné par des hommes blancs non hispaniques, rapporte le NWLC – lorsque les travailleurs à temps partiel sont inclus dans la comparaison, les Latinas ne gagnaient que 52 cents pour chaque dollar payé aux Blancs. , hommes non hispaniques en 2022. Cet écart salarial se traduit par une perte énorme de 30 450 $ par an. La disparité salariale persistante à laquelle sont confrontées les Latinas n’a pratiquement pas bougé au cours des 34 dernières années. En 1989, les Latinas travaillant à temps plein ne recevaient que 0,52 dollar pour chaque dollar versé aux hommes blancs – ce qui signifie que l’écart salarial entre les Latinas n’a diminué que de quelques centimes chaque décennie depuis.

Comment les négociations salariales peuvent exacerber l’écart salarial

Pour de nombreuses Latinas, l’écart salarial commence dès la recherche d’emploi. Priscilla Guasso a passé près de 20 ans à travailler dans les ressources humaines dans de grandes entreprises comme Hyatt Hotels et CDW – et peu importe où elle travaillait, elle a remarqué que le même schéma se répétait : les Latinas ne demandaient presque jamais de salaires de départ plus élevés ni négociaient leurs offres d’emploi. « Dans la culture latino, on met fortement l’accent sur le respect des figures d’autorité, donc quand on débute dans sa carrière, il est difficile de s’exprimer, même si on se sent sous-payé, car on a l’impression de devenir contre tout ce qu’on vous a appris… c’est-à-dire être humble et reconnaissant, quoi qu’il arrive », explique Guasso, 40 ans. « Mais vous n’obtiendrez pas plus d’argent en étant soumis. »

Priscilla Guasso a quitté sa carrière en entreprise en 2020 pour lancer Latinas Rising Up in HR, une organisation qui vise à recruter et à soutenir davantage de Latinas travaillant dans les RH, ce qui, espère-t-elle, pourra contribuer à réduire l’écart salarial. Photo de : Priscilla Guasso

Dans certains cas, Guasso dit avoir vu des Latinas laisser « entre 10 000 et 50 000 $ sur la table » en ne négociant pas leur offre initiale. Guasso a quitté sa carrière en entreprise en 2020 pour lancer Latinas Rising Up in HR, une organisation qui vise à recruter et à soutenir davantage de Latinas travaillant dans les RH, ce qui, espère Guasso, pourra contribuer à réduire l’écart salarial. De nombreuses Latinas commencent avec un déficit en termes de capacité de gain parce qu’elles sont diplômées de l’université de première génération et n’ont pas de parents proches, ni de mentors, pour les accompagner dans leur recherche d’emploi ou leurs négociations salariales, explique Anyelis Cordero, coach en leadership. et consultant en ressources humaines qui a aidé des dizaines de Latinas à négocier leurs salaires. Les Latinos sont plus probable être des étudiants de première génération que tout autre groupe racial ou ethnique – et, qui plus est, Des études montrent que les diplômés universitaires de première génération sont plus susceptibles d’accepter des offres moins rémunératrices que leurs pairs. « Si vous ne comprenez pas clairement combien vous devriez être payé, vous êtes plus susceptible d’accepter aveuglément la première offre qui vous est faite », explique Cordero, 39 ans. « Il ne s’agit pas seulement de savoir si les Latinas négocient leurs salaires… la façon dont ils le font a aussi des conséquences.

Le parrainage et le « barreau brisé »

L’un des principaux obstacles qui empêchent les Latinas de progresser dans leur carrière et de gagner un salaire juste et équitable est le manque de parrainage. Les Latinos sont encore sous-représentés dans les entreprises américaines, ne représentant que 1 % des cadres supérieurs des entreprises aux États-Unis, selon nouvelle recherche de Lean In et McKinsey & Co. De plus, un « échelon brisé » au premier échelon critique jusqu’au poste de manager empêche toujours les Latinas de gagner plus d’argent : pour 100 hommes promus manager, seuls 76 Latinas sont promus, ont découvert Lean In et McKinsey & Co. « Il est important d’avoir des mentors, mais pour garantir que les Latinas obtiennent ces emplois de base et réduisent l’écart salarial, elles ont également besoin de sponsors », explique Guasso. Jasmine Vallejo a passé presque toute sa carrière dans la technologie, travaillant plus récemment chez Meta en tant que responsable des politiques publiques avant elle a perdu son emploi en mai 2023. Plus tôt dans sa carrière, Vallejo s’est vu offrir la chance de passer du statut d’entrepreneur à un poste à temps plein dans une grande entreprise technologique à Austin, au Texas.

Jasmine Vallejo affirme que le fait d’avoir un collègue disposé à discuter de sa rémunération et à la guider dans les négociations salariales a fait « toute une différence » pour elle au début de sa carrière. Photo de : Jasmin Vallejo