L’écart nord-sud record dans les meilleures notes du GCSE est imputé aux « politiques centrées sur Londres »

L’écart le plus important jamais enregistré entre les meilleures notes du GCSE décernées aux élèves de Londres et ceux du nord-est de l’Angleterre a suscité des avertissements concernant un « élargissement continu » du fossé éducatif nord-sud.

Les chefs d’établissement du nord-est ont accusé le gouvernement de mener une politique « centrée sur Londres », tandis que les travaillistes ont déclaré que cela montrait que « le nivellement par le haut est mort et enterré » en raison de son incapacité à aider les communautés défavorisées.

Plus de 28 % des inscriptions des élèves de Londres ont obtenu une note de 7e ou plus, équivalente à un A ou A*, contre un peu moins de 18 % des inscriptions des élèves du nord-est.

L’écart entre les meilleures notes entre les deux régions s’est creusé à plus de 10 points de pourcentage, plus large que l’écart d’avant la pandémie jusqu’en 2019 et le plus grand depuis l’introduction du système de notation numérique pour les GCSE en 2014.

Schools North East, qui représente plus de 1 000 écoles publiques dans la région, a déclaré que les résultats étaient la preuve de « l’impact disproportionné de la pandémie et de l’échec des politiques de « rattrapage » du gouvernement à avoir un impact sur les régions les plus défavorisées », avec les défis du nord-est étant exacerbés par le Covid et la crise du coût de la vie.

Chris Zarraga, directeur des écoles du Nord-Est, a déclaré : « Il est clair que des défis importants subsistent, avec des politiques de relance de l’éducation trop centrées sur Londres.

« Si la politique continue d’être « universelle », nous risquons de voir l’écart se creuser encore davantage entre le nord-est et Londres. La reconnaissance des défis contextuels permanents et de l’impact de la pandémie sur d’autres étudiants dont les examens ont été annulés se fait attendre depuis longtemps.

Les experts ont déclaré que l’une des raisons de l’écart croissant en matière de réussite pourrait être le niveau de fréquentation. Les chiffres préliminaires du ministère de l’Éducation montrent que les élèves du secondaire des écoles de Londres avaient la fréquentation hebdomadaire moyenne la plus élevée entre septembre de l’année dernière et juillet de cette année, tandis que ceux du nord-est, du sud-ouest et du Yorkshire et Humber avaient les taux d’absentéisme les plus élevés.

Les notes globales ont chuté dans toute l’Angleterre alors que les régulateurs ont imposé un retour aux normes de notation d’avant la pandémie de 2019. Les meilleures notes ont baissé de plus de quatre points de pourcentage par rapport à l’année dernière, ce qui a déçu de nombreux élèves – avec 22,4 % des inscriptions en 16 ans. les anciens de 7e année ou plus.

Chez les jeunes de 16 ans, les trois matières scientifiques, la chimie, la biologie et la physique, ont enregistré de légères baisses des taux de réussite et des meilleures notes par rapport à 2019, tout comme l’espagnol.

Nick Gibb, le ministre de l’Éducation, a déclaré que les résultats « témoignent du travail de longue date de ce gouvernement pour élever les normes et élargir les opportunités pour tous dans notre système éducatif ». Jo Saxton, responsable de l’organisme de réglementation des examens d’Angleterre, Ofqual, a déclaré que les résultats étaient « retour à la normale » après la perturbation de la pandémie et l’obtention de notes plus élevées en 2020 et 2021.

Cependant, Bridget Phillipson, secrétaire fantôme à l’Éducation, a déclaré que ces lacunes « confirment que les promesses des conservateurs visant à améliorer l’éducation sont mortes et enterrées ».

« Les jeunes qui ont travaillé si dur sont abandonnés par un gouvernement qui n’a aucun intérêt à réduire les écarts de réussite ou à élever les normes d’éducation, et par un Premier ministre qui semble avoir plus d’intérêt à soutenir les collèges privés américains que les écoles de ce pays. » a déclaré Phillipson, faisant allusion au don de 3 millions de dollars de Rishi Sunak au Claremont McKenna College en Californie.

Le nombre d’élèves qui n’obtiennent pas une note de passage de 4 ou plus, équivalente à un C, a également augmenté cette année, pour atteindre 30 %, soit un chiffre similaire au chiffre de 30,1 % de 2019, mais cinq points de pourcentage au-dessus de 2022. L’analyse estime qu’environ 38 000 de plus 16 Les enfants de 12 ans n’ont pas réussi à obtenir au moins un 4 en anglais par rapport à 2022, tandis que 22 000 autres n’ont pas réussi à obtenir un 4 en mathématiques.

Becky Francis, directrice générale de l’Education Endowment Foundation, une organisation caritative indépendante dédiée à l’amélioration de la mobilité sociale, a déclaré que la baisse des taux de réussite avait de « sérieuses implications » sur les chances de vie de nombreux étudiants, qui devront refaire l’anglais ou les mathématiques pendant deux ans. encore des années.

«Cela signifie qu’il faudra davantage de jeunes pour poursuivre leurs études pour obtenir ces qualifications dans un secteur déjà tendu après 16 ans. Dans l’état actuel des choses, il est peu probable que beaucoup réussissent à obtenir un laissez-passer, même après des reprises », a-t-elle déclaré.

« Il est probable que ceux issus de milieux socio-économiques défavorisés seront les plus touchés, c’est pourquoi l’écart de réussite doit être soigneusement surveillé et le soutien ciblé vers les élèves qui en ont le plus besoin. »

En Angleterre, les garçons ont obtenu de meilleurs résultats que les années précédentes par rapport aux filles, réduisant ainsi l’écart de résultats entre les deux. Les garçons ont particulièrement bien réussi en mathématiques, les résultats de cette année étant la première année depuis 2016 au cours de laquelle plus de garçons ont obtenu une quatrième année ou plus en mathématiques que de filles, de 72,6 % à 71,9 %.

Comme pour les résultats du baccalauréat publiés la semaine dernière, le régulateur anglais a imposé une notation plus stricte que ses homologues du Pays de Galles et de l’Irlande du Nord.

En Angleterre, la proportion d’élèves ayant des notes supérieures n’était que de 0,9 point de pourcentage supérieure aux niveaux de 2019, tandis qu’au Pays de Galles, elle était supérieure de 3,3 points de pourcentage et en Irlande du Nord de 4 points de pourcentage supérieure.

Jeremy Miles, le ministre gallois de l’Éducation, a déclaré : « Nous avons adopté la même approche avec les GCSE qu’avec les A-levels, qui consiste à trouver le point médian entre 2019 et l’année dernière. Les résultats vont globalement dans ce sens.

« Comme pour le baccalauréat, l’intention est de revenir à une approche pré-pandémique d’ici l’année prochaine. »