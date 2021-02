L’écart entre Liverpool et Man City serait plus étroit en «  saison normale  »

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré que l’écart entre son équipe et les leaders en fuite de Manchester City dans la course au titre de Premier League serait plus étroit dans une «saison normale».

Les champions en titre se retrouvent 16 points derrière les hommes de Pep Guardiola et dans une bataille pour rester dans le top quatre. Liverpool est en sixième position, à deux points de Chelsea et de West Ham United.

Klopp a admis que Liverpool n’était pas dans la course au titre après avoir subi trois défaites consécutives en championnat, mais a déclaré que son équipe aurait été challengers si elle avait eu plus de chance en termes de blessures.

Lorsqu’on lui a demandé lors d’une conférence de presse comment le club pouvait à nouveau rivaliser au sommet après avoir remporté la ligue en 2019-2020, Klopp a répondu: « Nous n’avons jamais pensé à comment dépasser City, comment devenir la meilleure équipe. encore une fois dans le football anglais quoi que cela signifie.

« Nous ne l’avons jamais vu comme ça, nous voulions être la meilleure version de nous-mêmes. Nous avons à nouveau cette chance et si c’est assez bon alors c’est assez bon. Et sinon, si une autre équipe est meilleure, alors elle est meilleure, c’est comme ça. travail sportif.

« Vous ne pouvez pas faire plus qu’être la meilleure version de vous-même, c’est ce que nous allons essayer à nouveau [next season] comme une équipe. Pour cela, nous avons besoin d’un peu plus de chance et de quelques autres choses. Au début, si nous avions un peu plus de chance avec les blessures, cela aiderait déjà et nous pourrions être plus proches.

Jurgen Klopp a déclaré que Liverpool avait tourné son attention pour rester dans le top quatre cette saison. Photo par Marton Monus / alliance de photos via Getty Images

« Je pense que nous sommes tous d’accord pour dire que, je dirais et même Pep dirait, que dans une saison normale pour les deux équipes, nous ne serions pas à 16 points, mais nous le sommes et c’est comme ça. notre souci de savoir à quel point pouvons-nous nous rapprocher de City, notre préoccupation est de savoir jusqu’où pouvons-nous aller dans la table. «

Liverpool a subi un certain nombre de blessures à des joueurs clés avec Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip et Naby Keita indisponibles pour la majorité de la campagne.

Liverpool a repris sa forme avec une impressionnante victoire 2-0 contre le RB Leipzig lors de son affrontement en milieu de semaine en Ligue des champions avant le derby du Merseyside contre Everton à Anfield samedi.

Klopp a également exprimé des inquiétudes sur le fait que la prochaine pause internationale entre le 22 mars et le 31 mars pourrait conduire à plus d’absents.

« Oui, j’ai des inquiétudes mais pas plus d’informations », a-t-il ajouté. «Nous sommes constamment en pourparlers en interne et nous essayons de parler aux organisations spécifiques, mais pour le moment, je ne peux pas vous dire exactement comment cela se passera ou comment nous allons régler cela.

« Il est clair que si un joueur s’en va et doit revenir puis se mettre en quarantaine pendant 10 jours, c’est évidemment difficile à accepter. »

La semaine dernière, Guardiola craignait également que la pause n’ait un impact négatif sur la candidature au titre de City.