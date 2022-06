L’écart entre les sexes en matière de préparation à la retraite persiste malgré les avancées des femmes

“Il existe encore des écarts considérables entre les hommes et les femmes en matière de préparation à la retraite, mais des progrès notables ont été réalisés au cours des 50 dernières années, en grande partie grâce aux progrès réalisés par les femmes sur le marché du travail”, a déclaré Anne Ollen, qui supervise les programmes et les opérations de l’Institut TIAA.

Malgré les gains économiques et professionnels réalisés par les femmes au cours des 50 dernières années, les écarts entre les sexes persistent – et pas seulement en termes de taux de rémunération.

Voici d’autres histoires touchant au divorce, au veuvage, à l’égalité des revenus et à d’autres questions liées aux habitudes d’investissement et aux besoins de retraite des femmes.

Les femmes ont également tendance à exploiter la sécurité sociale avant leur soi-disant âge de la retraite à taux plein, ce qui signifie également qu’elles reçoivent moins de prestations qu’elles ne le feraient généralement autrement. De plus, les femmes sont plus susceptibles d’avoir des pauses dans leur carrière en raison de la prestation de soins, ce qui affecte à la fois les revenus et les économies, note la recherche TIAA.

En règle générale, un salaire inférieur se traduit par un taux d’épargne inférieur, ce qui a des répercussions sur la route. Pour les hommes âgés de 50 à 64 ans, les soldes médians des comptes de retraite chez TIAA sont de 221 492 $, contre 117 040 $ pour les femmes de cette tranche d’âge. Pour les participants de 65 ans et plus, le solde médian des hommes est de 491 621 $ comparativement à 204 304 $ pour les femmes.

En ce qui concerne le savoir-faire financier, les chercheurs ont constaté qu’en moyenne, les femmes répondaient correctement à 45 % des questions liées aux finances, contre 55 % chez les hommes, selon une enquête menée plus tôt cette année par l’Institut TIAA et le Global Financial Literacy Excellence Center. (GFLEC) à la George Washington University School of Business. Alors que les femmes du baby-boom ont répondu correctement à 51 %, cette part est de 41 % et 38 % chez les femmes de la génération Y et de la génération Z, respectivement.

“L’investissement est l’aspect de la littératie financière avec le plus grand écart entre les sexes, mais des différences notables existent également dans l’emprunt, l’épargne et l’assurance”, a déclaré Ollen.

“Cela souligne l’importance d’égaliser l’éducation financière de base à l’école et sur le lieu de travail”, a-t-elle déclaré.