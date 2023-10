basculer la légende Penpak Ngamsathain/Getty Images

Une nouvelle enquête révèle que l’écart entre les sexes dans la « cuisine maison » s’est creusé, les femmes préparant plus de repas que les hommes dans presque tous les pays du monde.

Les femmes cuisinaient en moyenne 8,7 repas par semaine en 2022. Les hommes en cuisinaient environ 4 par semaine. Ce sont les résultats d’une étude annuelle enquête de Gallup et Cookpadqui suit la fréquence à laquelle les gens préparent et mangent des repas faits maison dans les pays du monde entier.

Lorsque l’enquête a débuté en 2018, les rôles traditionnels de genre étaient bien établis, mais pendant les années de pandémie, les résultats de l’enquête ont montré que les hommes cuisinaient davantage. Cela a réduit l’écart entre les sexes, explique Andrew Dugan, directeur de recherche chez Gallup, qui travaille sur l’enquête depuis son lancement. “Chaque année depuis le début de l’étude, l’écart s’est réduit”, dit-il. Jusqu’à maintenant.

Les derniers résultats, qui, selon Duggan, sont une surprise, indiquent un renversement de cette tendance. En 2022, les femmes ont continué à cuisiner à peu près à la même fréquence, mais les hommes ont commencé à cuisiner moins. En moyenne, les hommes cuisinaient un peu moins d’un repas de moins par semaine.

“C’est la première année que l’écart s’est réellement creusé”, dit Dugan, soulignant que l’écart est revenu à son point de départ en 2018. “Ce que cela pourrait suggérer, c’est que [that] les rôles traditionnels de genre commencent à se réaffirmer”, dit Dugan.

L’écart entre les sexes varie selon les pays. Aux États-Unis, les femmes préparent en moyenne deux repas de plus par semaine que les hommes. Le rapport d’enquête répertorie les pays présentant les plus grands écarts entre les sexes, notamment l’Éthiopie, le Tadjikistan, l’Égypte, le Népal et le Yémen, où les femmes préparent environ 8 repas de plus par semaine que les hommes.

Les pays présentant les plus petites différences entre les sexes en matière de cuisine sont regroupés en Europe, notamment en Espagne, au Royaume-Uni, en Suisse, en France et en Irlande. Il n’existe qu’un seul pays où les hommes cuisinent plus que les femmes. Attends…..

Italie. “C’est une surprise”, dit Dugan.

On ne sait pas exactement pourquoi l’écart s’est inversé, ni pourquoi l’Italie a résisté à la tendance, mais nous aimerions avoir votre avis. Envoyez-nous un e-mail à [email protected]

