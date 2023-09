L’écart entre les clubs promus en Premier League est plus grand, déclare Marco Silva : « Difficile de faire ce que Fulham a fait »

Marco Silva estime que l’écart entre la Premier League et le Championnat se creuse et qu’il deviendra beaucoup plus difficile pour les équipes de reproduire ce que Fulham a réalisé la saison dernière en conservant leur statut d’élite.

Burnley, Sheffield United et Luton Town n’ont pas encore remporté de victoire cette saison après leur promotion en Premier League, Sheffield United subissant une défaite 8-0 à domicile contre Newcastle dimanche.

Fulham a réussi à obtenir une 10e place sous Silva l’année dernière et, avec Nottingham Forest et Bournemouth, a évité la relégation immédiate.

Mais s’exprimant avant le choc de la Coupe Carabao entre son équipe et Norwich City – un club qui a également oscillé entre les deux premières divisions ces dernières années – Silva a suggéré que le gouffre ne faisait que se creuser.

« C’est vraiment difficile et cela devient de plus en plus difficile », a-t-il déclaré. « À mon avis, l’écart se creuse, en partie parce que la Premier League est très compétitive, sur le terrain comme en dehors.

« La saison dernière, nous avons vu combien les clubs se battaient pour ne pas être relégués, combien ils dépensaient sur le marché de janvier. C’était incroyable cette situation. Tout le monde veut être au meilleur niveau.

« Certains clubs sont mieux préparés à cela. Le championnat est difficile, mais regardez en ce moment, Leicester (est en tête), c’est un club de Premier League et ce depuis 10 ans. Pour certains, ce n’est pas si difficile, mais pour d’autres, ça l’est, et Fulham et Norwich sont de bons exemples de leurs années de hauts et de bas.

« Quand tu as la chance d’être ici, si tu ne prends pas les bonnes décisions, si tu n’es pas vraiment fort en groupe, si tu ne joues pas bien, si tu n’es pas compétitif, ça va être plus dur . Cela montre qu’il est difficile de faire ce que nous avons fait la saison dernière.



Newcastle a condamné Sheffield United à une défaite humiliante à Bramall Lane (Getty Images)

Silva a cependant déclaré qu’il était trop tôt pour annuler les espoirs de survie des trois derniers.

« Ce que tout le monde dit de Luton, Burnley et Sheffield United, c’est ce que tout le monde disait de Bournemouth et Forest la saison dernière », a-t-il ajouté. « Bournemouth a perdu 9-0 à Anfield. Tout le monde a dit qu’il n’y avait aucune chance, mais les trois clubs sont restés debout. Il est trop tôt. »

Silva veut utiliser les souvenirs douloureux de la Coupe de l’année dernière – y compris une défaite choc 2-0 contre Crawley Town en Coupe Carabao et l’autodestruction à Old Trafford en quart de finale de la FA Cup – comme motivation pour les tournois de cette année.

« Les joueurs savent que c’est important, ils le sentent », a-t-il déclaré avant la visite de Norwich mercredi. « Ils l’ont ressenti ce matin alors qu’on préparait le match. Ils le ressentiront demain. Il faut être assez humble pour comprendre qu’il s’agit d’une compétition importante. Cela n’a aucun sens si vous ne réfléchissez pas haut dans ce type de compétition. Nous aimerions faire un bon parcours dans cette compétition.

Silva a déclaré qu’il y aurait une certaine rotation pour le match, mais Sasa Lukic, Adama Traoré et Tosin Adarabioyo restent absents.

Lukic a repris l’entraînement après un problème à l’aine, tandis que Traoré se remet d’une tension aux ischio-jambiers. Kenny Tete a également raté le match contre Palace samedi en raison d’un problème à l’aine.

