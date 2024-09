L’écart entre les Chiefs et les Ravens est plus grand que l’orteil qui a décidé du match

KANSAS CITY, Missouri — Ouais… un ongle d’orteil séparait les Chiefs de Kansas City et les Ravens de Baltimore alors que la dernière seconde s’écoulait sur le chronomètre du match d’ouverture de la saison régulière 2024 de la NFL jeudi.

Le quarterback des Ravens et MVP en titre Lamar Jackson a dirigé une impressionnante course de 77 yards et, pendant quelques instants, a semblé avoir égalisé le score en délivrant une passe que seul l’ailier rapproché Isaiah Likely a pu attraper au fond de la zone d’en-but. Et Likely a semblé poser les deux pieds au sol pour compléter le jeu qui aurait pu être un touchdown, ce qui a incité les arbitres à signaler un « touchdown ».

Mais critique de film Le pied droit de Likely a atterri sur la ligne blanche de la limite arrière de la zone d’en-but, ce qui signifie qu’il était hors des limites. Pas de prise. Fin du match. Les Chiefs gagnent 27-20. Des vagues de soulagement et de jubilation ont submergé les fidèles de Kansas City. Le chagrin a étouffé les fidèles de Baltimore.

Un ongle d’orteil ? C’est ça ? Oui et non.

La majorité des 59 premières minutes et 59 secondes du match ont reflété une marge de divergence bien plus grande et la réalité selon laquelle, même en cas de performance imparfaite, les Chiefs, champions du Super Bowl en titre, restent la coqueluche de la ligue. Cela a également montré que les Ravens – l’une des équipes d’élite de l’AFC, qui a également perdu contre Kansas City de manière déchirante lors du match de championnat de conférence en janvier dernier – ont encore du chemin à parcourir s’ils veulent dépasser les champions. C’est également le cas des 30 autres équipes de la NFL.

ALLER PLUS LOIN Un Super Bowl entre les Lions et les Chiefs ? Mahomes reconquiert le titre de MVP ? Les prévisions de l’équipe de The Athletic pour la NFL en 2024

Les Chiefs ont connu de nombreux moments de discorde alors qu’ils se lançaient dans leur quête d’un troisième Super Bowl sans précédent. Trois chutes en première mi-temps et une interception de Patrick Mahomes sur une passe déviée ont empêché les Chiefs de prendre une avance déséquilibrée à la mi-temps. Sans les lacunes défensives qui ont permis à Baltimore de marquer sur une réception de 49 yards et une course de Likely pour réduire le score à 20-17 au début du quatrième quart-temps, les Chiefs auraient gagné confortablement.

Mais aussi exposés :

• L’adaptabilité et la créativité inégalées qui caractérisent l’attaque d’Andy Reid.

• Une performance presque parfaite de Mahomes, qui, à part l’interception du secondeur All-Pro de Baltimore Roquan Smith sur une pointe de Trenton Simpson, a complété 20 des 28 passes pour 291 yards et un touchdown.

• Le développement du receveur de deuxième année Rashee Rice, qui a enregistré sept réceptions pour 103 yards.

• L’héroïsme d’une autre nouvelle arme, le receveur recrue Xavier Worthy, qui a réussi un touchdown au sol de 21 yards et une réception de touchdown de 35 yards.

• La domination continue du joueur de ligne défensive Chris Jones, qui a enregistré un strip-sack au deuxième quart-temps pour positionner Kansas City pour prendre sa première avance du match.

La liste est longue.

C’est la dernière chose que le reste de la NFL veut entendre, mais cette équipe des Chiefs est meilleure que celle de la saison dernière. C’était clair jeudi soir.

Outre le fait que Kansas City possède le meilleur quarterback de cette génération et que Reid et Mahomes partagent le même cerveau, les Chiefs semblent bien placés pour conserver leur place au sommet de la hiérarchie car Reid et le directeur général Brett Veach ont bâti un mastodonte. Ils le font d’une manière qui est loin d’être stagnante. Il y a des pièces maîtresses, oui. Mais l’évolution reste constante.

Année après année, qu’il s’agisse de choix au repêchage ou d’agents libres expérimentés, l’entraîneur et le directeur général ont excellé à trouver des talents capables de combler des lacunes et de remplir des rôles clés – certains à court terme, d’autres à long terme.

Bulletin d’information de Scoop City Mises à jour quotidiennes et gratuites de la NFL directement dans votre boîte de réception. Mises à jour quotidiennes et gratuites de la NFL directement dans votre boîte de réception. S’inscrire

Il s’agit d’un joueur comme Noah Gray, sélectionné au cinquième tour en 2021, qui est devenu le complément parfait de Travis Kelce. Ou Isiah Pacheco, sélectionné au septième tour en 2022, qui est devenu un bourreau de travail. Ou encore les joueurs sélectionnés au premier tour qui sont devenus des piliers défensifs comme Trent McDuffie et George Karlaftis, ou Rice, un choix au deuxième tour en 2023. La dernière pièce du puzzle qui fait la différence est Worthy, un produit du Texas, qui affiche un temps de 40 yards en 4,21 secondes et qui a débuté face à Rice jeudi soir.

Des sélections réussies et des recrutements d’agents libres ont permis à Kansas City de continuer à progresser malgré le départ de joueurs clés comme Tyreek Hill, l’un des meilleurs receveurs du jeu. Les dirigeants de Kansas City cherchent simplement un autre joueur et trouvent comment capitaliser sur les points forts du joueur de remplacement.

Les principes de l’attaque de Reid restent les mêmes, comme c’est le cas depuis plus d’une décennie à Kansas City. Mais les méthodes d’attaque des Chiefs changent constamment. Cela vient en partie de la liberté créative que l’entraîneur accorde à Mahomes et Kelce. Mais le leadership et l’influence de ce duo de futurs membres du Hall of Fame sur leurs coéquipiers favorisent également la cohésion et la polyvalence.

« Tout le monde accepte tout le monde dans cette attaque », a déclaré Mahomes. « Ils apprennent beaucoup de (Kelce) et ils lui demandent son avis et l’écoutent me parler, et nous construisons tout au long de l’année. Vous pouvez voir que (Rice) a repris là où il s’était arrêté, et (Worthy) a fait de gros jeux. … Nous allons continuer à construire et à construire et nous avons hâte de récupérer Hollywood (Brown) et de voir à quel point cette attaque peut être bonne. »

Jeudi, Mahomes a réussi près de 300 yards à la passe et a distribué le ballon à sept receveurs qui ne s’appelaient pas Kelce. Le tight end All-Pro a eu trois réceptions pour 34 yards, mais c’est parce que le confort et l’efficacité toujours croissants de Rice, Gray (trois réceptions, 37 yards) et Pacheco (deux réceptions, 33 yards) signifient que Mahomes n’a pas besoin de forcer Kelce juste pour faire avancer l’attaque.

La polyvalence s’étend à l’arrière-champ. Une séquence du troisième quart-temps l’a parfaitement reflété. Pacheco (15 courses pour 45 yards) est sorti du match après une course de 3 yards. L’agent libre Samaje Perine l’a remplacé, a attrapé une passe depuis l’arrière-champ et a gagné 10 yards. Sur le jeu suivant, la recrue Carson Steele est entrée et a couru pour 5 yards. La machine continue de tourner parce que chaque contributeur comprend clairement son rôle et les entraîneurs savent très bien comment les utiliser.

Comparez cela avec le manque de cohérence dans les options et la production de l’attaque de Baltimore, et l’écart entre les franchises prétendantes semble beaucoup plus important.

Les Ravens ont leur propre quarterback de classe mondiale en la personne de Jackson. Et cette intersaison, ils ont signé le running back Derrick Henry dans l’espoir que le fidèle compagnon des Titans du Tennessee puisse contribuer à assurer l’équilibre et à alléger la pression sur Jackson.

Mais l’attaque de Baltimore a rencontré jeudi soir les mêmes problèmes qu’au cours des six saisons de Jackson en tant que quarterback titulaire. À moins que Jackson ne fasse tout, il n’y a pratiquement pas d’étincelle. En dehors de Jackson, qui pourrait être considéré comme le meilleur quarterback à double menace que le jeu ait connu, la polyvalence est rare.

Les Ravens comptent sur Zay Flowers, leur receveur de deuxième année, pour continuer à progresser. Mais jeudi, il a été utilisé de la même manière que lors de sa saison de recrue, lorsqu’il a principalement attrapé des frappeurs rapides et a essayé d’utiliser sa vitesse et son insaisissabilité pour briser ces lancers courts et réaliser de gros gains. Likely a réussi neuf réceptions pour 111 yards et un touchdown, mais les Ravens ont eu du mal à impliquer le tight end n°1 Mark Andrews (il a terminé avec seulement deux réceptions pour 14 yards).

Les difficultés d’une ligne offensive remaniée ont obligé Jackson à se démener pour échapper aux défenseurs ou à se débarrasser rapidement du ballon avant que les jeux ne puissent se développer sur le terrain. (Si quelqu’un pouvait utiliser un joueur comme Worthy, ce sont les Ravens, qui jusqu’à ce qu’ils aient choisi Flowers au repêchage la saison dernière ont tous les ans raté des espoirs de receveur.)

Ce n’était qu’un match, mais le coordinateur offensif de Baltimore, Todd Monken, devra retourner à la planche à dessin car son attaque ressemble beaucoup à celle de l’année dernière. À moins que les Ravens ne prennent l’avantage, ils auront du mal à établir un jeu de course.

Au fur et à mesure que le temps passait, on pouvait sentir la frustration de Jackson grandir, car sa ligne lui laissait peu de temps pour opérer depuis sa poche. Il a donc remis sa cape et a commencé à appeler son propre numéro.

Jackson a permis aux Ravens de revenir dans le match, en réalisant 273 yards de passe et un touchdown et 122 yards de course en 16 courses. Mais même s’il est capable de le faire, 122 yards de course de la part de Jackson ne sont pas la recette d’un succès durable.

Henry, quant à lui, a terminé avec 46 yards et un touchdown en 13 courses. Mais il est traditionnellement à son meilleur dans la deuxième moitié des matchs, où après avoir écrasé les défenseurs dans la première moitié, ses courses meurtrières commencent à faire des ravages sur l’adversaire et se transforment en gains importants. Mais comme les Ravens ont été menés pendant la majeure partie du match, ils ne pouvaient pas se permettre une approche méthodique et axée sur la course.

Jackson et les Ravens ont déclaré qu’ils avaient été encouragés par leur attaque de fin de match, même si elle a été insuffisante de quelques centimètres par rapport au crampon de Likely.

Des blessures auto-infligées suite à des pénalités, des connexions manquées sur des passes ouvertes (deux dans la zone d’en-but avant le dernier jeu), des couvertures de passes ratées en défense – et non contre les Chiefs – leur ont coûté le match, ont insisté Jackson et ses coéquipiers.

« Ce n’est pas ma kryptonite », a déclaré Jackson lorsqu’on l’a interrogé sur ses difficultés passées contre Kansas City. « Ce n’est pas ma kryptonite. … Tout le match m’encourage parce que les gars se sont battus. Nous devons éliminer les pénalités, éliminer les passes incomplètes et travailler sur les exercices de mêlée, réussir ces lancers et les attraper. … C’est très frustrant, mais nous nous sommes donné à fond sur le terrain. Nous essayons de gagner un match, et nous avons eu l’impression qu’à chaque fois que nous avions un gros jeu, il y avait un drapeau et nous ne pouvions pas nous permettre cela. »

Les Ravens sont conscients que la saison va être longue. Mais ils ont raté une occasion de faire une déclaration face aux Chiefs. Ils croient qu’une autre opportunité se présentera. Et quand elle se présentera, ils comptent bien la saisir.

« C’est le pire match que nous allons jouer de toute l’année », a déclaré Likely, promettant que lui et ses coéquipiers s’amélioreront au fil de la saison, « et si c’était le meilleur qu’ils aient eu, alors bonne chance. »

Il faut aimer cet état d’esprit, mais qui veut le lui annoncer ?

Ce n’était certainement pas le meilleur match de Kansas City. Et même si les Ravens ont réussi à tenir tête aux champions grâce à quelques exploits en fin de match, ils auront besoin de beaucoup plus de progrès pour les dépasser.

(Photo de Marcus Williams et Patrick Mahomes : David Eulitt / Getty Images)