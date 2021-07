L’écart d’emploi des personnes handicapées «aggravé» par la pandémie, prévient le parti travailliste

L’écart d’emploi des personnes handicapées en Grande-Bretagne a été « aggravé » par la pandémie de coronavirus, les travailleurs handicapés étant plus susceptibles d’être mis en congé et beaucoup craignant pour leur avenir, a déclaré le parti travailliste.

S’exprimant à la veille du lancement par le gouvernement de sa stratégie nationale pour les personnes handicapées, la présidente du Labour, Anneliese Dodds, a déclaré qu’il y avait « un gros problème au Royaume-Uni » autour de l’emploi des personnes handicapées, avec un écart de 28,6 % dans l’emploi entre personnes handicapées et non handicapées.

« À bien des égards, cela s’est aggravé au cours de la [coronavirus] crise, et nous disons au gouvernement, vous devez agir ici. Les gens veulent pouvoir travailler.

Les commentaires de la députée d’Oxford East sont intervenus alors qu’elle visitait Nuneaton Signs dans le Warwickshire, une entreprise sociale qui emploie près de 30 personnes handicapées et souffrant de problèmes de santé mentale, pour annoncer l’engagement du Labour de mettre fin au travail précaire et d’introduire les droits du travail dès le premier jour.

Avec près d’un travailleur handicapé sur cinq à Nuneaton actuellement au chômage, le député d’Oxford East a également reconnu qu’il y avait « beaucoup de choses à faire » pour s’occuper de l’emploi des personnes handicapées.

«Nous avons dit, tout d’abord, que lorsqu’il s’agit de chaque politique axée sur l’emploi, avec toutes les mesures liées à Covid, elles auraient dû avoir une évaluation de leur impact sur l’égalité et les personnes handicapées de très, très début.

« Nous ne l’avons tout simplement pas fait, il n’y a eu aucune évaluation de leur impact, et en fait, nous avons vu dans de nombreux cas, les personnes handicapées sont plus susceptibles d’être mises en congé, qui sont vraiment inquiètes pour leur avenir, donc le gouvernement doit détrompez-vous là-bas.

Il s’ensuit une annonce lundi que le Labour créerait un statut unique de « travailleur » pour tous les employés, à l’exception des travailleurs indépendants, avec des droits qui leur seraient accordés dès leur premier jour de travail.

C’est l’un des cinq principes proposé par le leader travailliste Sir Keir Starmer et le reste de son cabinet fantôme tout au long de l’été, avec d’autres politiques, notamment une garantie d’emploi pour les jeunes, un salaire minimum de 10 £ et le droit à un travail flexible.

Mme Dodds, qui dirige également la campagne post-coronavirus Stronger Together du parti, a ajouté: «Bien trop souvent, ce que nous avons vu est une flexibilité purement pour l’employeur, et non pour l’employé. C’est la situation depuis très longtemps et elle s’est aggravée pendant la crise. C’est pourquoi les travaillistes établissent aujourd’hui un nouveau pacte pour les travailleurs.

« Il devrait y avoir cette sécurité dès votre premier jour de travail, et en fait, beaucoup, beaucoup d’employeurs soutiennent cela, car ils savent quand ils ont une main-d’œuvre stable qui s’engage, alors en fait, c’est excellent pour le moral, c’est excellent pour la productivité , c’est excellent pour la rentabilité de l’entreprise, et c’est ce que nous devons voir dans notre pays.

Michelle Knight, une utilisatrice de fauteuil roulant qui travaille dans les ventes et le marketing chez Nuneaton Signs, a déclaré que le personnel était « comme une petite famille » dans l’entreprise.

«Je ne me sens pas, avec le fait d’être sur la chaise et tout, je ne me sens pas comme un étranger. Je me sens à l’aise dans mon handicap en étant ici.

Dans un communiqué, le député Justin Tomlinson, ministre des Personnes handicapées, a déclaré : « Ce gouvernement conservateur a créé un nombre record d’emplois pour les personnes handicapées et s’est fixé un objectif ambitieux de faire travailler 1 million de personnes handicapées supplémentaires d’ici 2027.

« Même pendant le défi sans précédent de Covid au cours de la dernière année, l’écart d’emploi des personnes handicapées s’est encore réduit.

« Notre soutien pendant la pandémie de Covid a été l’un des plus généreux au monde et nous continuerons à soutenir les gens alors que nous nous remettons grâce à notre plan pour l’emploi de plusieurs milliards de livres – aidant les demandeurs d’emploi handicapés à trouver et à conserver des carrières enrichissantes. »