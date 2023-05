L’écart de rémunération entre les sexes pour les femmes dans la cinquantaine ne se résorbera pas avant 2050, selon le Parti travailliste

La soi-disant génération de travailleuses à salaire égal nées près de l’adoption de la loi de 1970 sur l’égalité de rémunération ne verra probablement pas l’écart se combler au cours de sa vie professionnelle, a montré une analyse du Labour.

Les recherches menées pour Anneliese Dodds, la secrétaire d’État fantôme chargée des femmes et des égalités, ont calculé que tel est le taux de changement lent avec un salaire égal pour les femmes dans la cinquantaine, l’écart de rémunération entre les sexes ne se comblera pas avant 2050 selon la trajectoire actuelle.

Les travaillistes soutiennent que cela équivaut à un abandon effectif de toute une génération de travailleuses.

Les femmes sont toujours moins payées que les hommes chez quatre employeurs sur cinq en Grande-Bretagne En savoir plus

Les données de l’enquête annuelle de l’Office for National Statistics sur les heures et les revenus montrent que les écarts de rémunération entre les sexes sont les plus élevés pour les femmes âgées de 50 à 59 ans, à 11,7 % pour les travailleurs à temps plein. C’est près de quatre fois plus que pour les femmes dans la trentaine.

Le Parti travailliste a déclaré que ses calculs montraient que l’écart pour ce groupe d’âge ne s’était réduit que de 5,1 points de pourcentage depuis 2010, lorsque les conservateurs sont arrivés au pouvoir, ce qui signifie qu’au rythme actuel de changement, l’écart salarial pour cette tranche d’âge ne serait pas éliminé avant 27 autres. années.

Dodds a déclaré: «La génération de l’égalité salariale a été abandonnée par les conservateurs, grâce à 13 ans d’inaction et de stagnation économique.

« Les femmes dans la quarantaine, la cinquantaine et la soixantaine méritent tellement mieux que cela. Comment peut-il être juste que ces femmes – les héroïnes emmenant leurs enfants ou leurs petits-enfants à l’école, s’occupant de parents âgés et naviguant dans une carrière parfois aussi en éprouvant des symptômes de ménopause – soient laissées pour compte, condamnées à des décennies de salaires disproportionnellement bas ?

« Nous voulons voir les femmes s’épanouir dans cette période de leur vie, pas simplement survivre. Les travaillistes prendront des mesures pour enfin combler une fois pour toutes l’écart salarial pernicieux entre les sexes.

Une analyse parallèle du travail a montré que parmi la main-d’œuvre des femmes âgées de 50 à 64 ans, 185 000 autres sont devenues économiquement inactives depuis le début de Covid, tandis que les salaires réels des femmes dans la quarantaine et la cinquantaine ont chuté de 1 000 £ par an depuis 2010.

Le parti travailliste s’est engagé à soutenir les femmes dans la quarantaine et plus qui restent au travail avec des politiques telles que l’obligation pour les grands employeurs de mettre en place des plans d’action pour la ménopause, qui définissent comment ils soutiennent leurs employés présentant des symptômes de ménopause.

Cela pourrait inclure des congés payés au besoin et des environnements de travail avec des zones à température contrôlée.

Environ une femme sur 10 âgée de 45 à 55 ans a quitté son emploi l’année dernière en raison de ses symptômes et d’un manque de soutien sur le lieu de travail, selon une recherche sur le travail soutenue par la Fawcett Society, publiée en février.

Le parti a également promis de lancer un examen formel de l’écart de rémunération entre les sexes, dirigé par Frances O’Grady, l’ancienne chef du TUC.

Annoncé en mars, l’examen d’O’Grady sera publié plus tard cette année et sera utilisé par le Parti travailliste pour élaborer de nouvelles politiques visant à soutenir les parents qui travaillent, à aider les employeurs à éliminer les inégalités de rémunération et à revoir le système de congé parental.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré que les ministres avaient «pris des mesures importantes pour soutenir les femmes au travail», y compris de nouvelles mesures sur la garde des enfants et permettant aux gens de rechercher un travail flexible. Ils ont ajouté : « Nous exhortons vivement les organisations à prendre des mesures pour s’assurer que les employées atteignent leur plein potentiel. »