L’écart de prix du pétrole lourd canadien dépasse 30 $ le baril, l’écart le plus large depuis 2018

Un baril du pétrole de référence nord-américain change de mains pour environ 90 $ US le baril en ce moment, mais le brut lourd qui provient des sables bitumineux du Canada coûte 30 $ de moins en raison d’une tempête parfaite de déséquilibres entre l’offre et la demande.

Le mélange de pétrole connu sous le nom de West Texas Intermediate (WTI) se vendait environ 87 dollars le baril jeudi. C’est en baisse par rapport aux sommets récents, mais toujours bien plus que le prix offert pour chaque baril de pétrole brut provenant des sables bitumineux du Canada, un type de brut épais, goudronneux et « aigre » qui porte le nom de Western Canada Select (WCS).

Le WCS se vendait un peu plus de 53 $ US le baril jeudi, le niveau le plus bas depuis que le président russe Vladimir Poutine a envahi l’Ukraine, ce qui poussé les prix du pétrole à leur plus haut niveau depuis des années par crainte d’une guerre plus large, et a envoyé les pays se bousculer pour remplacer le brut russe sanctionné.

C’est également plus de 34 dollars le baril moins cher que le WTI, ce qui représente l’écart le plus important entre les deux mélanges depuis 2018.

Western Canada Select se vend presque toujours à rabais par rapport au WTI, car seul un nombre relativement restreint de raffineries sont capables de le traiter. Il est généralement considéré comme étant de moindre qualité en raison de sa forte teneur en soufre, ce qui en fait un mélange “acide”, par rapport à un mélange “plus doux” comme le WTI. Cela signifie que les raffineries doivent être calibrées d’une certaine manière juste pour le traiter, ce qui fait baisser le prix du WCS pour compenser ce coût supplémentaire.

Ensuite, il y a le coût de l’expédition du nord de l’Alberta vers les raffineries aux États-Unis, ce qui, même dans des circonstances idéales, ajoute un autre rabais de 5 à 10 $ sur le prix de chaque baril. Le prix du pétrole est en dollars américains car, comme de nombreux produits de base, y compris l’or, le marché est international.

Les pipelines ne sont pas à blâmer cette fois

La capacité des pipelines étanches est normalement à blâmer chaque fois que l’écart entre les deux mélanges pétroliers est aussi large qu’il l’est actuellement, mais les experts disent que ce n’est pas le cas cette fois-ci.

Au lieu de cela, il y a moins d’acheteurs pour le WCS car plusieurs raffineries qui le traitent sont actuellement hors ligne. Et il y a une baisse de la demande de pétrole dans l’ensemble en raison des craintes d’une récession à venir.

Additionnez tout cela et c’est une tempête parfaite de raisons pour lesquelles le prix du pétrole canadien a chuté, a déclaré Vijay Muralidharan, directeur, R Cube Economic Consulting Inc. “La demande diminue et lorsque la demande diminue, l’écart s’élargit”, a-t-il déclaré à CBC. Nouvelles dans une interview.

L’automne est généralement la saison où les raffineries s’arrêtent pour effectuer l’entretien, mais il y a encore plus de raffineries que la normale hors ligne en ce moment, en raison d’arrêts imprévus. Une raffinerie de 160 000 barils par jour à Toledo, dans l’Ohio, a été fermée en raison d’un incendie en août, et bien qu’elle ait rouvert le mois dernier, elle n’est pas encore revenue à pleine capacité.

Un encore plus grand à Whiting, dans l’Indiana, près de Chicago, traite normalement 430 000 barils de pétrole par jour, mais il a également été mis hors service par un incendie, et il n’est pas encore revenu à la normale.

“Beaucoup de brut lourd canadien est acheminé vers cette raffinerie et s’il explose, c’est un gros coup pour WCS”, a déclaré Muralidharan. Ainsi, le brut canadien qui serait normalement raffiné quelque part autour de Chicago doit voyager plus loin pour être traité.

Les barges sont inactives en attendant le passage dans le fleuve Mississippi près de Vicksburg, Mississippi, le mardi 4 octobre 2022. Le niveau d’eau inhabituellement bas dans le cours inférieur du Mississippi fait que les barges se coincent dans le fond boueux de la rivière, ce qui entraîne des retards . (Thomas Berner/Associated Press)

Les barges du Mississippi exacerbent le problème

Une partie de celui-ci voyagerait normalement par voie fluviale, mais cette route fait également partie du problème en ce moment en raison des niveaux d’eau anormalement bas sur le fleuve Mississippi, a déclaré Rory Johnston, fondateur de la newsletter Commodity Context.

“Ils transportent généralement un tas de ces produits [but] le Mississippi est très sec, il y a donc des inquiétudes concernant les goulots d’étranglement et l’expédition là-bas également », a-t-il déclaré dans une interview.

Au moins une demi-douzaine de barges sur le Mississippi se sont échouées la semaine dernière, selon les garde-côtes américains, ce qui a entraîné des retards d’expédition et des craintes que d’autres puissent rester bloquées. L’un des résultats de ce goulot d’étranglement est que les raffineries qui dépendent du fleuve pour acheminer du brut et expédier des produits perdent temporairement leur appétit pour le pétrole canadien.

“Le bas niveau du Mississippi semble peser sur les prix du WCS, compte tenu des perturbations de l’offre qu’il provoque”, a déclaré l’analyste pétrolier Matt Smith de Kpler à CBC News dans un e-mail. “Les raffineries doivent apparemment réduire leurs activités car elles ne sont pas en mesure de déplacer les produits.”

Cette baisse de la demande de brut canadien se propage de Chicago à tous les maillons de la complexe chaîne d’approvisionnement en pétrole.

“Nous constatons en fait que la faiblesse s’étend jusqu’à la côte américaine du golfe”, a déclaré Johnston.

Il y a plus qu’assez de capacité de pipeline pour acheminer le pétrole là où il doit aller en ce moment. Mais même une fois que ces barils de WCS arrivent dans les nombreuses raffineries de la côte américaine du golfe du Mexique, ils sont alors confrontés à leur prochain problème : l’administration Biden a libéré des millions de barils de la réserve stratégique de pétrole du pays, afin de compenser le tumulte causé. par l’invasion de Poutine.

Ces barils de WCS traînent dans le même centre de raffinage que ces barils américains, essayant de trouver un acheteur. Et tout ce brut commence à s’accumuler. Données de l’EIE mercredi a montré que le nombre total de barils de pétrole stockés aux États-Unis avait augmenté de près de 10 millions de barils la semaine dernière.

Cela signifie que la demande diminue, ce qui est un signe général que l’économie ralentit – ce qui signifie que les prix du pétrole feront face à une montée en flèche même dans des circonstances idéales.

“La bonne nouvelle ici est que cela ne semble pas être lié à une capacité insuffisante des pipelines pour le pétrole canadien. La mauvaise nouvelle est que c’est quelque chose qui échappe presque entièrement à notre contrôle en ce moment”, a déclaré Johnston.

“Cela ne semble pas encore s’améliorer. Il y a donc une question ouverte sur la gravité de la situation.”