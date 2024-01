L’écart de force entre la Chine et les États-Unis va se creuser à mesure que la concurrence s’intensifie, selon un politologue de renom.

Mais il a dit qu’il s’attendait à ce que le monde deux plus grandes économies continuer à se distancer de toutes les autres économies, même si elles affichent des taux de croissance annuels plus faibles.

« À l’avenir, la Chine et les États-Unis vont simultanément creuser leurs écarts avec tous les autres pays. Il est peu probable que la structure change au cours des dix prochaines années », a-t-il déclaré.

Yan Xuetong, directeur de l’Institut des relations internationales de l’Université Tsinghua de Pékin, est l’un des plus grands politologues chinois. Photo de : Weibo

Les tensions croissantes et de grande ampleur entre les deux parties ont été largement qualifiées de contradiction structurelle entre un pouvoir en place et une puissance montante.

À l’étranger gamme de problèmes – de la récente présidentielle élections à Taiwan et les conflits territoriaux en mer de Chine méridionale, jusqu’aux restrictions commerciales au milieu d’une guerre technologique féroce – ont accompagné la montée de Pékin d’un marigot économique pratiquement fermé il y a plus de quatre décennies à la deuxième économie mondiale. .

En plus d’être le leader mondial le plus grand exportateur et deuxième importateur de marchandises, la Chine est le deuxième pays qui dépense le plus en matière militaire et a progressé dans plusieurs domaines de haute technologie tout en augmentant son empreinte mondiale grâce à des stratégies telles que la Initiative la Ceinture et la Route

L’administration Biden a présenté la Chine comme une « menace constante » et le seul concurrent de l’Amérique « ayant à la fois l’intention de remodeler l’ordre international et, de plus en plus, la puissance économique, diplomatique, militaire et technologique pour le faire ».

Plusieurs études ont montré que, mesurée par la parité de pouvoir d’achat, une mesure qui s’ajuste aux différences de niveau de prix entre les pays, l’économie chinoise avait dépassé l’économie américaine dès 2014.

Même si certains observateurs hésitent à affirmer que Washington et Pékin sont tombés dans le « piège de Thucydide », la relation concurrentielle entre les deux pays est évidente lorsqu’elle est vue sous l’angle économique, a déclaré Qu Hongbin, vice-président du Forum des économistes en chef de Chine (CCEF), lors d’un événement parrainé à Shanghai. Samedi.

Il faisait référence à un concept qui décrit une tendance apparente à la guerre lorsqu’une puissance émergente menace de supplanter une grande puissance existante en tant qu’hégémonie régionale ou internationale.

“D’un point de vue historique, les États-Unis, en tant qu’hégémon économique actuel, se sentiront naturellement inquiets et inquiets de la montée et du développement de la Chine et ne resteront pas les bras croisés sans rien faire”, a déclaré Qu.

La Chine pourrait potentiellement devenir la première économie mondiale en termes de produit intérieur brut d’ici 2037, selon un rapport publié le mois dernier par le Centre for Economics and Business Research, basé à Londres.

Cependant, le même cabinet de conseil avait prédit plus tôt que la Chine occuperait la première place d’ici 2028.

Des débats ont émergé sur la question de savoir si la Chine était en train de s’essouffler dans sa démarche visant à détrôner l’économie américaine, en tant que rétablissement post-pandémique continue de bégayer après que le pays a abandonné les contrôles stricts du Covid-19 au début de l’année dernière.

Selon une enquête publiée lundi par la Chambre japonaise de commerce et d’industrie en Chine, environ les trois quarts des 1 713 entreprises membres qui ont répondu ont déclaré qu’elles ne s’attendaient pas à une amélioration de l’économie chinoise en 2024.

Le produit intérieur brut de la Chine représentait 64,5 % du PIB américain au premier semestre 2023, contre 77,3 % en 2021, en raison principalement d’une croissance économique au point mort et d’un yuan plus faible, selon une note d’octobre de Wang Yongli, général directeur chez China International Futures.

Lors de l’événement de Tsinghua, Yan a déclaré qu’une grande partie de la surestimation du développement économique de la Chine était influencée par des « vœux pieux ».

Il a également appelé les universitaires chinois à éviter de telles mentalités dans leurs analyses des relations sino-américaines.

« La plupart d’entre nous espèrent encore à l’avenir que la Chine et les États-Unis ne se feront pas concurrence, mais les vœux seuls ne résolvent pas les problèmes. Nous devons supprimer nos désirs de projeter où les choses vont aller », a-t-il déclaré.

Yan a estimé que les tensions bilatérales étaient vives lorsque Pékin a rejeté l’idée selon laquelle les relations avec Washington étaient compétitives, tandis que les tensions ont semblé s’atténuer lorsque Pékin a adopté cette hypothèse.

Lors d’un discours prononcé le 9 janvier, Xie Feng, l’envoyé de la Chine aux États-Unis, a déclaré que « la concurrence est monnaie courante dans le monde moderne », mais a ajouté que la concurrence entre les États-Unis et la Chine devrait être « une saine course vers le sommet, et non un jeu à somme nulle ». ».

Yan a déclaré que d’un point de vue réaliste, la prochaine décennie verrait « de plus en plus de confrontations internationales et de moins en moins de coopération » en raison du populisme croissant dans le monde.

Le rôle des relations commerciales entre les États-Unis et la Chine dans les relations bilatérales globales diminuerait malgré l’augmentation attendue des volumes d’échanges, a-t-il déclaré.

Yan a déclaré qu’il y a 10 ans, lorsqu’il prévoyait les relations internationales de la Chine pour la décennie à venir, il ne prévoyait pas que la plupart des pays choisiraient de se distancier de Pékin dans la compétition entre les États-Unis et la Chine.