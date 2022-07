L’écart de dépenses entre Londres et le Nord double malgré l’engagement de “nivellement” de Boris Johnson

L’écart des dépenses publiques entre Londres et le Nord a doublé depuis l’arrivée au pouvoir de Boris Johnson, malgré sa promesse de “niveler” le pays, révèlent de nouveaux chiffres.

La capitale a devancé la région la plus pauvre d’Angleterre en termes d’argent distribué par le gouvernement – prouvant que “l’argent n’a tout simplement pas suivi la rhétorique”, selon le groupe de réflexion à l’origine de l’analyse.

Les données montrent également que, trois ans après que le Premier ministre se soit tenu à l’extérieur du n ° 10 et s’est engagé à niveler la nation, les dépenses publiques dans le Nord sont désormais inférieures à la moyenne de l’Angleterre.

Les travaillistes ont déclaré que les conclusions étaient “scandaleuses”, mais les inégalités régionales du Royaume-Uni ont à peine figuré dans la course à la direction des conservateurs, qui a plutôt été dominée par les discussions sur les réductions d’impôts et les politiques radicales en matière d’immigration.

IPPR North, qui a réalisé l’étude, a averti Liz Truss et Rishi Sunak que les «votes prêtés à leur parti» aux élections de 2019 ne peuvent être tenus pour acquis si la promesse de nivellement est vouée à l’échec.

“Si les candidats espèrent servir plus longtemps que leurs récents prédécesseurs, ils devraient écouter le Nord et faire de l’exploitation du potentiel important de la région leur priorité personnelle”, a déclaré Ryan Swift, chercheur pour le groupe de réflexion.

Un porte-parole du Northern Research Group (NRG) des députés conservateurs a déclaré que l’analyse mettait en évidence “le plus gros problème auquel est confronté notre nouveau Premier ministre”.

“Nous avons été élus avec pour mandat de mettre à niveau l’ensemble du Royaume-Uni, et c’est ce que nous devons faire”, a déclaré le groupe influent. “Le NRG est heureux que les deux candidats aient signé nos promesses, ce qui signifie qu’ils sont pleinement engagés dans un fonds de nivellement, un ministre pour le Nord et une plus grande décentralisation.”

Lisa Nandy, la secrétaire du shadow leveling up, a déclaré : « Ces chiffres sont scandaleux. Malgré toutes les promesses des conservateurs aux habitants du Nord, les inégalités régionales se sont aggravées depuis que Boris Johnson est devenu Premier ministre. Et maintenant, les deux candidats à la continuité qui se débarrassent pour le remplacer se disputent le rôle de Margaret Thatcher.

Et Clive Betts, le président du comité de mise à niveau des Communes, a déclaré: «Je suis très déçu mais pas surpris par ces chiffres. Le problème est qu’il n’y a pas d’engagement réel à dépenser l’argent nécessaire dans les domaines qui doivent être améliorés.

En 2019, le Nord a reçu 13 884 £ par personne, au-dessus de la moyenne anglaise de 13 648 £, selon l’analyse par IPPR North des données publiées par l’Office for National Statistics (ONS).

Mais en 2021, ses dépenses par habitant de 16 223 £ étaient tombées en dessous de la moyenne anglaise de 16 309 £ – malgré l’engagement très médiatisé de M. Johnson de sauver les zones laissées pour compte.

Pendant ce temps, la part de Londres dans le pot est passée de 15 397 £ à 19 231 £, élargissant l’écart de dépenses de 1 513 £ par personne à 3 008 £, selon les chiffres.

“Sur les dépenses publiques, l’argent n’a tout simplement pas suivi la rhétorique de nivellement”, a déclaré Marcus Johns, un autre chercheur à IPPR North, une branche de l’Institut de recherche sur les politiques publiques.

La critique alimentera les craintes que la mise à niveau patauge avant même que son champion ne quitte le n ° 10 en septembre, expulsé par Partygate et le scandale à tâtons de Chris Pincher.

Il a été miné par le refus du Trésor de s’engager dans des dépenses supplémentaires malgré le nombre de conservateurs du «mur rouge» occupant des sièges marginaux vulnérables dans le Nord et les Midlands.

Pendant ce temps, comme L’indépendant révélé, au moins 2 milliards de livres sterling ont été réduits du financement du développement dans les zones les plus pauvres à la suite de la rupture par le gouvernement de son engagement à égaler les dépenses de l’UE perdues à cause du Brexit.

Privé de financements supplémentaires, le secrétaire de nivellement de l’époque, Michael Gove, a dévoilé 12 “missions”, qui ont été critiquées pour être vagues, peu ambitieuses ou impossibles à mesurer, bien que le projet de loi visant à les “enchâsser” dans la loi ait été salué comme la preuve que les objectifs – pour améliorer les salaires, les emplois, la connectivité des transports et d’autres indicateurs dans les zones les moins prospères – avaient de vrais mordants.

Il est alors apparu que M. Gove accordait discrètement à son département le pouvoir d’abandonner les tests clés pour savoir si la stratégie fonctionnait s’il était en mesure de faire valoir qu’ils n’étaient «plus appropriés».

IPPR North a maintenant analysé les données de l’ONS, couvrant à la fois les dépenses de services et d’investissement, pour découvrir la véritable image des dépenses depuis que M. Johnson a fait sa promesse.

Le « Nord » couvre trois régions – le Nord-Est, le Nord-Ouest et le Yorkshire et le Humber – qui sont considérées comme le centre de l’engagement de passer au niveau supérieur. Au cours de la période de deux ans allant de 2019 à 2021, les dépenses publiques par personne dans le Nord sont passées de 246 £ de plus que la moyenne anglaise à 86 £ de moins.

L’augmentation en pourcentage la plus faible a été enregistrée dans le Nord-Est (16%), tandis que les dépenses publiques par personne les plus faibles en 2021 ont été enregistrées dans le Yorkshire et le Humber (15 540 £).

IPPR North a également retiré de son analyse les énormes sommes dépensées pour lutter contre la pandémie de Covid, mais a découvert que la situation restait largement la même.

Sur cette mesure, l’écart entre le Nord et Londres a augmenté de près de 80 %, passant de 1 081 £ par personne à 1 937 £.

M. Johns a ajouté: “Bien qu’une augmentation des dépenses publiques en 2019 ait été la bienvenue et absolument essentielle, les dépenses sont plus faibles et ont augmenté plus lentement dans le Nord que dans d’autres parties du pays. Dans le même temps, le pays s’est centralisé et les inégalités se sont creusées. C’est parce que le pouvoir n’est pas distribué équitablement dans ce pays.

M. Swift a ajouté: «Notre analyse suggère que la mise à niveau était, à bien des égards, comme d’habitude. Mais cela doit changer.

Un porte-parole du Département du nivellement, du logement et des communautés a déclaré: “Nous ne reconnaissons pas ces chiffres et nous poursuivons à toute vapeur le nivellement du Nord.”