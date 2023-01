Lecanemab, un nouveau médicament contre la maladie d’Alzheimer, pourrait bientôt obtenir l’approbation de la FDA. Est-ce que ça marche vraiment ?

Un nouveau médicament contre la maladie d’Alzheimer semble être sur le point d’être approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis. Mais une étape aussi importante, compte tenu de la rareté actuelle de traitements efficaces, a été compliquée par de nouvelles révélations sur l’approbation controversée préalable par la FDA d’un médicament contre la maladie d’Alzheimer – et des inquiétudes persistantes chez certains experts selon lesquelles le battage médiatique pourrait à nouveau devancer la science.

L’agence fédérale devrait se prononcer d’ici vendredi sur l’opportunité d’accorder une autorisation accélérée au lécanemab, une injection intraveineuse développée par la société biopharmaceutique japonaise Eisai et le fabricant américain Biogen. Une approbation accélérée peut être accordée à de nouveaux médicaments dont les résultats d’essais cliniques préliminaires sont prometteurs et qui répondent à un besoin médical non satisfait.

Il y a des raisons d’être optimiste, avec les signes que les patients qui ont reçu le médicament dans les essais cliniques ont connu moins de déclin cognitif que ceux qui n’en ont pas reçu. Un médicament efficace serait une aubaine pour les plus de 6 millions de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs familles, une percée après plusieurs décennies de faux départs et de déceptions dans la recherche d’un véritable traitement pour ralentir la détérioration particulièrement dévastatrice de l’estime de soi d’une personne.

Mais la quête d’approbation du lecanemab est assombrie par l’approbation précédente d’un autre médicament contre la maladie d’Alzheimer pour obtenir une approbation accélérée : l’aducanemab, vendu sous le nom d’Aduhelm. Au cours du développement de l’aducanemab, les essais cliniques ont été interrompus à un moment donné parce que les analystes avaient conclu que toute enquête plus approfondie était vaine : le médicament n’a pas fonctionné. Néanmoins, en 2021, la FDA a approuvé le médicament malgré les objections de ses propres conseillers scientifiques et au grand désarroi des médecins et des patients.

Un récent rapport de la Chambre sur l’approbation du médicament, publié fin décembre, a révélé l’étendue de la coopération entre la FDA et Biogen pour mettre le médicament sur le marché. Deux mois après l’arrêt des essais cliniques en 2019, un cadre de Biogen et un haut responsable de la FDA se sont rencontrés lors d’une conférence pharmaceutique et ont décidé que Biogen poursuivrait la demande d’approbation. Ce qui a suivi a été une coordination très inhabituelle entre une entreprise privée et ses régulateurs, qui se sont rencontrés des dizaines de fois pour examiner les données de Biogen et ont même coopéré sur des documents d’information pour les conseillers scientifiques de la FDA qui donneraient une recommandation finale sur l’approbation.

Habituellement, dans ces documents, les opinions de la société candidate et des régulateurs de la FDA sont séparées. Mais cette fois, toute distinction était confuse, selon le rapport de la Chambre, la FDA demandant même à Biogen d’insérer un libellé rédigé par la FDA dans la section du rapport de la société.

“Les conclusions de ce rapport soulèvent de sérieuses inquiétudes concernant les défaillances de la FDA dans le protocole et le mépris de Biogen pour l’efficacité et l’accès au processus d’approbation d’Aduhelm”, a écrit le comité de la Chambre. “Les critiques entourant l’approbation d’Aduhelm auraient peut-être été évitées si la FDA avait adhéré à ses propres directives et pratiques internes.”

Après que les conseillers scientifiques de la FDA aient souligné le manque de preuves claires que l’aducanemab ralentissait le développement de la démence, ainsi que des signes d’effets secondaires graves, Biogen et ses partenaires de la FDA ont changé de vitesse et ont demandé une approbation accélérée à la place – qui a un seuil d’approbation plus bas. Biogen avait juste besoin de montrer que le médicament réduisait la quantité de plaque amyloïde dans le cerveau d’un patient, non que la réduction ait en fait bloqué le déclin de la cognition. La société et le personnel de la FDA ont travaillé ensemble pour produire une analyse statistique qui a démontré le résultat souhaité, bien que les responsables fédéraux aient déclaré précédemment qu’ils n’utiliseraient pas une mesure aussi secondaire pour autoriser l’approbation d’un médicament contre la maladie d’Alzheimer.

Une approbation accélérée a été accordée pour l’aducanemab – pour lequel Biogen avait initialement prévu de facturer 56 000 $ – en juillet 2021. Mais l’élan du médicament après l’approbation a rapidement ralenti. Les principaux établissements de soins de santé ont déclaré qu’ils n’administreraient pas le médicament, étant donné le manque de preuves empiriques de son efficacité. Finalement, Medicare, qui devait être le plus gros acheteur du médicament, a déclaré qu’il ne couvrirait généralement pas l’aducanemab, sauf dans le cadre d’un essai clinique. Cela a conduit à une participation minimale des patients au cours des 18 derniers mois.

L’approbation de ce traitement révolutionnaire censé améliorer de manière significative le pronostic des patients atteints de la maladie d’Alzheimer est plutôt devenue un embarras majeur pour la société pharmaceutique qui l’avait développé et les régulateurs fédéraux qui l’ont approuvé.

Maintenant, la FDA envisage un autre traitement.

Les différences importantes – et les similitudes – entre le lecanemab et l’aducanemab

La principale théorie de la maladie d’Alzheimer a été, en bref, que l’accumulation de plaques amyloïdes dans le cerveau perturbe les fonctions cérébrales normales et conduit à sa démence révélatrice. Mais certains experts ont contesté cette hypothèse et accusé les sociétés pharmaceutiques et les universités de négliger d’autres voies pour essayer de traiter la maladie. Le lecanemab, le nouveau médicament en cours d’approbation, et l’aducanemab sont tous deux fondés sur l’hypothèse dite amyloïde et ciblent ces plaques dans l’espoir d’atténuer les symptômes de la démence.

Les preuves de l’efficacité du lecanemab sont plus solides que celles de l’aducanemab. Les résultats de ses essais cliniques publiés cette semaine dans le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre montrent que les patients qui ont reçu le médicament pendant 18 mois ont vu moins de déclin cognitif en utilisant une large mesure de la démence par rapport aux patients ayant reçu un placebo.

Cela a rendu Eisai, Biogen et la communauté de défense de la maladie d’Alzheimer optimistes quant au fait que la FDA signera finalement son approbation accélérée.

«Nous pensons, sur la base de la totalité des données positives des essais cliniques de ce traitement, que la FDA devrait approuver. Des résultats publiés et évalués par des pairs montrent que le lecanemab donnera aux patients aux premiers stades de la maladie d’Alzheimer plus de temps pour participer à la vie quotidienne et vivre de manière indépendante. Cela pourrait signifier plusieurs mois de plus pour reconnaître leur conjoint, leurs enfants et leurs petits-enfants », a déclaré Maria Carrillo, directrice scientifique de l’Association Alzheimer, dans un communiqué à CNN.

Certains experts ont appelé à la prudence compte tenu de la taille relativement faible de l’effet mesuré, cependant, les rédacteurs du Lancette écrivant en décembre que “si le lecanemab est le changeur de jeu que certains ont suggéré, cela reste à voir”.

Comme l’aducanemab, ce nouveau médicament est probablement mieux ciblé sur les personnes aux premiers stades de la maladie. Et comme l’aducanemab, il y a eu des rapports d’effets secondaires graves, y compris un certain nombre de décès, comme La science rapporté le mois dernier, bien que l’interaction exacte dans ces décès reste incertaine.

J’ai interrogé des médecins et des travailleurs sociaux qui travaillent avec des patients atteints d’Alzheimer sur leur perception de l’approbation du nouveau médicament, si peu de temps après la désastreuse saga de l’aducanemab. Alison Lynn, directrice du travail social au Penn Memory Center, m’a dit qu’elle avait entendu parler de soignants et de patients enthousiastes.

Mais le personnel clinique a des inquiétudes. “Nos médecins semblent très optimistes quant aux données les plus prometteuses sur le lecanemab, mais avec prudence”, a-t-elle déclaré. “Certaines des préoccupations suscitées par la débâcle avec Aduhelm restent les mêmes, même avec de meilleures données.”

Les préoccupations concernant l’accès équitable sont primordiales. Medicare couvrira-t-il ce médicament, contrairement à l’aducanemab ? Sinon, l’accès pourrait être limité aux très riches, compte tenu d’un prix estimé entre 9 200 $ et 35 600 $ pour un traitement annuel. Idéalement, les patients recevraient une scintigraphie cérébrale pour la plaque amyloïde avant de recevoir le lecanemab, mais cette procédure n’est généralement pas couverte par Medicare et peut coûter jusqu’à 20 000 $ de leur poche. Les patients devront toujours se rendre à l’hôpital pour recevoir l’injection toutes les deux semaines, ce qui présente un autre obstacle à l’accès pour les personnes aux prises avec la démence.

“Que ferons-nous lorsqu’une personne atteinte de démence plus avancée entrera et demandera ce médicament même si les données ne soutiennent vraiment qu’une utilisation à un stade précoce?” dit Lynn. “Fondamentalement, il y a des inquiétudes concernant la logistique et l’éthique de l’accès.”

L’approbation d’un nouveau traitement contre la maladie d’Alzheimer devrait être un motif de réjouissance. Et il y a de bonnes raisons de croire que le lecanemab s’avérera plus efficace que l’aducanemab.

Mais les événements récents incitent également à la prudence. C’est le malheureux héritage de l’aducanemab pour les futurs médicaments contre la maladie d’Alzheimer : c’est une ombre à laquelle ils doivent s’échapper.