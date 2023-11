LeBrun gronde : Que font les Oilers maintenant ? De plus, Patrick Kane en pourparlers avec les équipes, sur le point d’être blanchi

Où allez-vous à partir d’ici si vous êtes les Oilers d’Edmonton ?

Tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné un mois après le début de la saison pour une équipe qui était un choix populaire pour la Coupe Stanley.

Honnêtement, c’est bluffant.

Terrible gardien de but. Défense fragile. Un penalty en difficulté. Même une attaque qui ne marque pas comme elle le devrait.

Tout cela fait boule de neige, et maintenant cela érode la confiance des joueurs. Chaque erreur finit dans leur filet. C’est un sentiment terrible, surtout pour une équipe qui avait des attentes aussi élevées, aussi élevées en interne qu’en externe.

Mais pour répondre à ma propre question par le haut, il existe actuellement trois options :

1. Faites un changement d’entraîneur. C’est fou que cela soit même mentionné, étant donné le succès de Jay Woodcroft depuis qu’il a pris la relève il y a deux ans, notamment en remportant trois séries éliminatoires. Woodcroft a également signé un contrat de trois ans en juillet 2022 qui rapporte 2 millions de dollars par personne et s’étend sur la saison 2024-25.

Je ne pense pas qu’à l’heure actuelle la direction voit une équipe qui abandonne son entraîneur. Mais c’est une possibilité que l’organisation doit envisager si la défaite continue.

S’il y a un changement, allez-vous simplement placer l’assistant Glen Gulutzan au poste le plus élevé ? Il a de l’expérience en tant qu’entraîneur-chef. Ou si vous recherchez une toute nouvelle voix, regardez-vous Gerard Gallant (un ancien coéquipier de Ken Holland dans la AHL) ? Ou quelqu’un d’autre?

2. Échangez contre une mise à niveau de gardien de but. Bonne chance avec ça. Le pire moment possible pour effectuer une transaction est le désespoir. Les Oilers n’ont actuellement aucun effet de levier dans toute conversation commerciale – sans compter que tout échange de gardien de but nécessiterait que le contrat de Jack Campbell soit inclus ou échangé ailleurs.

Quoi qu’il en soit, voici la triste réalité de cet échange si les Oilers décident de suivre cette voie : vous payez un prix d’actif pour améliorer votre gardien de but, puis vous payez un prix d’actif pour compenser le contrat de Campbell (qui comporte trois autres ans après cette saison avec un plafond de 5 millions de dollars).

Les Oilers espèrent sans aucun doute que Campbell pourra retrouver son jeu dans la AHL en supposant qu’il obtienne des dérogations, comme prévu, mercredi – mais un 180 n’est guère un résultat probable.

De plus, qui est actuellement l’amélioration évidente du gardien de but sur le marché de la LNH ? Les cyniques feraient remarquer que presque tout le monde le ferait puisque les Oilers sont 32e au classement général en pourcentage d’arrêts, mais vous voyez ce que je veux dire. Si vous devez payer un prix aussi élevé pour décharger le contrat de Campbell, cela vaudrait mieux que cela en vaille la peine en tant que véritable mise à niveau.

3. Restez patient. Maintenez le cap et espérez qu’un roster qui a frappé à la porte ces deux dernières années saura enfin démarrer. Si vous parvenez à gagner certains matchs, vous serez dans une meilleure position de levier dans les négociations commerciales.

Le bas du tableau des séries éliminatoires de la Conférence Ouest pourrait présenter une équipe wild-card avec un total de points inférieur à la normale cette saison, ce qui en soi pourrait maintenir les Oilers à flot s’ils peuvent simplement se lancer et peut-être revenir à 0,500 d’ici le 1er janvier. Ce n’est pas hors de question.

Mais quelle que soit la façon dont vous la coupez, l’huile doit être chauffée sérieusement. Et ainsi de suite.

J’ai l’impression que l’option n°3 ouvre actuellement la voie au sein du front office des Oilers, mais il reste à voir pour combien de temps. Vous avez un propriétaire mercuriel qui perd sans aucun doute la tête. Lui seul pouvait dicter le type de mesure radicale qui forcerait le changement. Vous avez également Paul Coffey, membre du Temple de la renommée du hockey, qui a beaucoup d’influence. Et puis il y a un nouveau président des opérations hockey, Jeff Jackson, qui doit être choqué de la façon dont les choses se sont déroulées jusqu’à présent après avoir décidé de quitter le secteur des agents et de passer de l’autre côté. Il ressent probablement une pression pour agir rapidement.

Vous avez également un directeur général vétéran, Ken Holland, qui en est à la dernière année de son contrat, ce qui ajoute une autre couche à tout cela. Quelle que soit la façon dont les Oilers terminent cette saison, ils auront selon toute vraisemblance un directeur général à remplacer cet été.

Alors oui, il se passe beaucoup de choses là-bas.

Et voilà : oui, les Oilers ont leur choix de première ronde en 2024 et pourraient décider de le mettre en jeu pour un blockbuster si cela signifie sauver la saison. Darren Dreger, collègue de TSN, dans notre segment sur les délits d’initiés mardi soir, a émis l’hypothèse que les Oilers pourraient éventuellement envisager de faire une transaction plus importante, peut-être une transaction portant sur des pièces essentielles – quelque chose qui répondrait à plus d’un besoin. On pourrait supposer que ce type d’accord comprend normalement un choix de première ronde.

D’un autre côté, et je suis sûr qu’il s’agit d’un dilemme dont la direction des Oilers débattra en interne : comment échanger ce choix de première ronde de 2024 (projet de loterie protégé) si vous ne pouvez pas savoir avec certitude que la saison sera sauvée. quand aura lieu la conversation sur Leon Draisaitl cet été ?

Draisaitl a encore un an sur son contrat après cette saison, et évidemment les Oilers voudraient le prolonger d’un an. Mais et si cette saison ne repartait pas sur les rails ? Et si Draisaitl ne voyait plus de chemin vers la Coupe ? Et il y a l’impasse ultime : videz-vous les placards pour vous assurer que la saison est sauvée et que vous avez toujours l’air d’un concurrent avant cette conversation estivale de Draisaitl, ou est-ce que vous vous protégez en termes d’actifs futurs comme une assurance pour la vie sans Leon ?

Tant de décisions importantes attendent une organisation des Oilers qui n’aurait jamais pensé remporter deux victoires lors de ses 11 premiers matchs.

Et je veux dire, qui l’a fait ?

La montre de Patrick Kane est allumée

Patrick Kane a commencé à parler aux équipes de la LNH et à étudier des correspondances potentielles.

“Nous commençons à parler avec les équipes des opportunités, à parler aux entraîneurs et aux directeurs généraux”, a déclaré son agent Pat Brisson. L’Athlétisme mardi. “C’est un peu comme la période d’entretiens que nous avions pour le 1er juillet. C’est ce que nous commençons à faire ici.”

Brisson a déclaré qu’ils allaient probablement limiter le peloton à cinq ou six équipes. Il n’y a cependant pas de calendrier précis pour y parvenir, a-t-il ajouté.

« Pas de précipitation. Nous ressentons les choses», a déclaré Brisson. “Nous le gérons au fur et à mesure que nous le surmontons.”

Kane a subi une opération chirurgicale à la hanche le 1er juin et est sur le point d’être médicalement autorisé.

« D’un point de vue médical, il semble en bonne santé, a déclaré Brisson. « Il se sent bien. Il se rapproche de plus en plus.

Patrick Kane est sur le point d’être médicalement autorisé. (Bruce Bennett/Getty Images)

Gardiens des Hurricanes

Avant tout, les Canes espèrent le meilleur avec Frederik Andersen après avoir annoncé lundi qu’il serait absent indéfiniment en raison d’un problème de caillot sanguin.

“La chose la plus importante ici est la santé de Freddie”, a déclaré le directeur général de la Caroline, Don Waddell. L’Athlétisme mardi. « Le hockey est secondaire à ce stade. Nous lui apportons bien sûr tout notre soutien dans tout ce dont il a besoin. À partir de là, nous verrons comment les choses évoluent.

L’équipe ne sait tout simplement pas combien de temps Andersen sera absent. Cela pourrait prendre six semaines. Cela pourrait prendre trois mois.

“Nous avons fait venir (Jaroslav) Halak ici pour un essai”, a déclaré Waddell. “Nous verrons comment cela se passe et à partir de là.”

Pyotr Kochetkov a été rappelé de la AHL lundi soir pour rejoindre le vétéran Antti Raanta dans l’enceinte.

Quelle part de charge Piotr Kochetkov, 24 ans, est-il capable de supporter pour une équipe qui a des attentes en Coupe ? (Mike Ehrmann/Getty Images)

Signer Halak à un PTO semblait naturellement être une décision réactionnaire pour Andersen, mais en réalité, les Canes parlaient au camp de Halak depuis deux semaines, ce qui veut dire qu’ils allaient le faire participer à un essai avant même d’en avoir connaissance. La situation d’Andersen.

En fait, Halak était dans sa voiture en train de conduire de Boston à Raleigh dimanche matin avant même que les Canes n’obtiennent les résultats des tests médicaux d’Andersen. La Caroline a estimé qu’elle avait malgré tout besoin de plus d’assurance derrière ses trois meilleurs gardiens de l’organisation. Donc Halak venait d’une manière ou d’une autre.

Mais maintenant, nous verrons si Halak se retrouvera avec un contrat avec la LNH. Je soupçonne que les Canes garderont également un œil sur les équipes de la LNH comptant trois gardiens dans leur effectif, comme Détroit et Montréal. Je pense qu’il y a autant de chances qu’ils échangent contre un gardien de but qu’il y a de signer Halak pour un contrat avec la LNH.

Dans une plus grande image, les Canes continuent de faire face à des blessures depuis la chute de la rondelle cette saison, manquant à différents moments Sebastian Aho, Andrei Svechnikov et Brett Pesce. Et maintenant la situation des gardiens de but.

“Vous ne traversez jamais une saison sans faire face à de l’adversité”, a déclaré Waddell. « C’est un défi pour le reste de nos gars d’intensifier leurs efforts. Nous avons mieux joué, gagné quatre de nos cinq derniers matchs. Nous n’avons pas très bien joué, mais nous trouvons des moyens de gagner. Nous devons simplement maintenir le navire dans la bonne direction.

(Photo du haut de l’entraîneur des Oilers Jay Woodcroft : Derek Cain / Getty Images)