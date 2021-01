CLEVELAND: LeBron James s’est déchiré au quatrième quart sur son ancien terrain, marquant 23 de ses 46 points pour garder les Lakers de Los Angeles invaincus sur la route avec une victoire de 115-108 sur les Cavaliers de Cleveland lundi soir.

Anthony Davis a ajouté 17 points alors que les champions en titre de la NBA se sont améliorés à 10-0 à l’extérieur. La victoire de Los Angeles est intervenue à la veille du premier anniversaire de la mort tragique de la légende des Lakers Kobe Bryant dans un accident d’hélicoptère.

L’explosion de James dans le quatrième a semblé être dirigée contre quelqu’un assis parmi le groupe du front office de Cleveland dans la première rangée socialement distante en face du banc des Cavs.

Il a réussi 9 tirs sur 10 au quatrième, posant pour conserver sa forme après avoir drainé un pointeur de 34 pieds à 3 points juste avant l’expiration du chronomètre de 24 secondes pour donner une avance aux Lakers 103-98.

James a suivi cela avec un recul de 3, puis a drainé un sauteur à demi-tour dans le coin avant de secouer la tête sur le banc de Cleveland.

Andre Drummond a marqué 25 et ajouté 17 rebonds pour les Cavaliers, qui ont été soufflés par 38 dimanche à Boston.

L’entraîneur JB Bickerstaff a déclaré avant le match qu’il voulait que son équipe abandonne et c’est exactement ce que les Cavs ont fait jusqu’à ce que James prenne le relais comme il l’a fait à Cleveland pendant 11 saisons.

Bien que toujours un retour à la maison pour James, celui-ci se sentait très différent.

En raison des restrictions de COVID-19, il n’y avait que 2000 fans à l’intérieur de Rocket Mortgage FieldHouse de 18000 places et plus, connue sous le nom de Quicken Loans Arena lorsque James a conduit les Cavs au championnat NBA 2016 et a mis fin à une sécheresse de 52 ans à Cleveland.

La foule clairsemée l’a accueilli chaleureusement et le bâtiment était parsemé de nombreux fans portant le maillot violet et or de James.

Ce n’était que le deuxième voyage de James à Cleveland depuis qu’il a quitté les Cavs pour la deuxième fois en tant qu’agent libre après la saison 2018. Le match de l’année dernière a été annulé par la pandémie.

Après avoir épousseté son tirage à la craie d’avant-match, un rituel qu’il a commencé avec les Cavs et qui n’éclate ces jours-ci que pour des occasions spéciales, James a perdu quatre points à 3 points et a marqué 17 au premier quart.

HONORER KOBE

Mardi, la famille des Lakers aura des souvenirs douloureux réveillés par la perte de Bryant, dont le décès a secoué leur organisation, la NBA et le monde du sport. Bryant, 41 ans, est décédé lors d’un voyage avec sa fille de 13 ans, Gianna, lors de l’un de ses matchs de basket-ball.

Sachant que l’anniversaire de Bryant sera émouvant pour tout le monde, l’entraîneur des Lakers Frank Vogel donne à ses joueurs une journée de congé pour leur permettre de mieux gérer leur chagrin et d’honorer leur défunt coéquipier Bryant comme ils l’entendent.

Ce n’est pas un souvenir comme son anniversaire, a déclaré Vogel. C’est plus un type de jour sombre.

Les Lakers passent la nuit à Cleveland avant de s’envoler mardi vers la ville natale de Philadelphie Bryant. Ils affrontent les 76ers mercredi.

TIP-INS

Lakers: C Marc Gasol a récolté trois fautes dans le premier 3:02. … James verra un jour son maillot n ° 23 retiré à Cleveland, Miami et Los Angeles. Il est le leader de la carrière des Cavs dans les matchs joués, les points, les rebonds, les passes décisives, les vols, les 3 points, les lancers francs et plus encore.

Cavaliers: Les Cavs manquaient à l’attaquant Larry Nance Jr., qui s’est foulé le poignet droit contre les Celtics. Nance mène la ligue avec 2,3 interceptions par match. … F Kevin Love (mollet) et G Matthew Dellavedova (commotion cérébrale) sont les seuls joueurs restants sur la liste de Cleveland de l’équipe du titre ’16 avec James et tous deux ont raté le match avec des blessures.

SUIVANT

Lakers: Lors de leur visite à Philadelphie il y a un an, qui a eu lieu la nuit avant la mort de Bryant, James a dépassé le Black Mamba sur la liste des scores en carrière.

Cavaliers: Accueillez les Pistons de Detroit mercredi. Les Cavs ont battu les Pistons en prolongation le 26 décembre.

___

Plus AP NBA: https://apnews.com/NBA et https://twitter.com/AP_Sports