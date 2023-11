LeBron James surpasse Kevin Durant malgré une douloureuse blessure au tibia

Ohm YoungmisukRédacteur d’ESPNLecture de 5 minutes

PHÉNIX — LeBron James grimaça alors qu’il courait en boitant légèrement jusqu’au vestiaire des visiteurs du Footprint Center tard vendredi soir.

Mais même une douloureuse blessure au tibia subie au premier quart-temps n’a pas pu gâcher cette soirée pour James, qui a récolté 32 points, 11 rebonds et 6 passes décisives pour vaincre Kevin Durant et mener les Lakers de Los Angeles à une victoire de 122-119 en tournoi contre les Phoenix Suns.

James et Durant se sont engagés dans un duel épique, Durant terminant avec 38 points, 9 rebonds et 5 passes décisives. Durant a marqué sept points au quatrième mais James a trouvé Cam Reddish dans le coin pour un 3 ouvert qui a donné aux Lakers une avance de 118-113 avec 1:10 à jouer que Phoenix n’a pas pu surmonter.

James a également dû se débarrasser d’un coup involontaire qu’il avait reçu de Durant lors d’un entraînement vers le panier avec 4:22 à jouer au premier quart lorsque le genou de Durant a touché James au tibia gauche. James a dû se ressaisir le long de la ligne de fond pendant un moment avant de se faire soigner le tibia sur le banc.

James a déclaré que la blessure était douloureuse après le match et qu’on pouvait le voir marcher avec une légère boiterie. Les Lakers rejouent dimanche contre Portland à domicile.

“Ça ne s’est jamais relâché”, a déclaré James à propos du tibia. “[It] à peu près enfermé sur-le-champ. J’ai donc essayé de garder mon sang-froid, de m’assurer que j’allais bien, de le garder étendu et aussi lâche que possible, de jouer le jeu et d’être efficace.

“C’est assez douloureux en ce moment. Évidemment, parce que l’adrénaline se calme et le glace, maintenant c’est assez douloureux.”

Les Lakers (4-5) avaient vraiment besoin de cette victoire, non seulement parce qu’il s’agissait de leur premier match de tournoi de la saison, mais aussi parce qu’elle a mis fin à une séquence de trois défaites consécutives lors d’un road trip de quatre matchs.

L’entraîneur Darvin Ham a effectué un changement d’alignement pour tenter de stimuler l’équipe, en commençant Reddish (17 points) et en faisant sortir Austin Reaves du banc pour la première fois cette saison.

“Tout le monde était d’accord sur le fait que nous devions changer un peu la musique”, a déclaré Ham. “Ce n’était pas une rétrogradation pour Austin. C’était juste un réalignement. Si quelqu’un se souvient de ces grandes équipes de San Antonio où tout le monde connaissait Manu [Ginobili] était un démarreur. Mais parfois, pour équilibrer votre effectif, vous devez placer un joueur de son envergure dans un rôle de réserve. Ainsi, lorsque les partants vont s’asseoir et prendre leur pause, vous ne tombez pas totalement du précipice. Vous avez l’équilibre dans la deuxième unité.

Reaves et Ham ont parlé jeudi soir de cette décision. Le swingman a répondu en réalisant 6 tirs sur 11 et en terminant avec 15 points et sept passes décisives. Reaves était titulaire depuis le 22 mars de la saison dernière.

“Je suis un compétiteur”, a déclaré Reaves. “Honnêtement, je ne veux pas avoir cette conversation. J’aurais aimé mieux jouer pour ne pas avoir ces conversations, gagner en équipe. Mais mes parents m’ont appris très jeune que l’entraîneur est l’entraîneur. Et sa décision “, que vous soyez d’accord ou non avec cela, vous respectez cela. C’est ce que j’ai fait. Nous avons eu un bon dialogue sur ce que nous pensions pouvoir faire pour être meilleur en tant qu’unité. Gagner est l’essentiel. .

“Je comprends. Je vois ce qui est écrit sur le mur. Je l’ai en quelque sorte vu venir. Je n’ai pas très bien joué. J’ai disputé des matchs ici et là. Et en tant qu’équipe, nous n’avons pas très bien joué. Évidemment. ce road trip, nous étions 0-3 jusqu’à maintenant. [we] il fallait faire bouger les choses.”

Les Lakers ont réalisé 12 des 27 tirs à 3 points et ont cette fois réussi de gros efforts de seconde chance. Sur peut-être la plus grosse possession du match, les Lakers ont obtenu trois rebonds offensifs avant que James ne frappe Reddish pour ce corner 3 pour leur donner une avance de cinq avec 1:10 à jouer.

Les Lakers ont dominé les Suns 33-23 et ont réussi cinq triples en quatrième.

“Je pense que c’est la première fois que nous surmontons enfin l’obstacle lors de ce road trip”, a déclaré James. “… Nous avons finalement pu réaliser un de ces plans dynamiques et une fois ce plan dynamique ouvert, j’ai eu l’impression que les vannes s’ouvraient. [early in the fourth] et puis les gars ont vraiment commencé à les renverser.

“Nous avons joué par derrière dans beaucoup de nos matchs et n’avons pas réussi à prendre l’avantage dans certains des derniers matchs que nous avons perdus. C’était donc un bon sentiment.”

À la fin de la soirée, James, un grand fan de l’Ohio State, a également réussi à s’en prendre à son rival du Michigan et à son entraîneur de football, Jim Harbaugh, lorsqu’il a été interrogé sur la défense de Phoenix.

James n’a pas pu résister à un coup contre le Michigan et Harbaugh, qui a été suspendu pour le reste de la saison régulière de la conférence Big Ten dans le cadre d’une enquête en cours de la NCAA sur un vol présumé de pancartes.

“Je pense que nous avons une connaissance de Coach [Frank] Vogel et son équipe d’entraîneurs”, a déclaré James à propos de l’ancien entraîneur des Lakers lorsqu’on l’a interrogé sur le fait de jouer contre la défense de Phoenix. “Nous savons qu’il va changer de défense et il a beaucoup de packages défensifs, beaucoup de plans. Donc juste essayer de lire le jeu et de voir à quel moment, dans quoi se déroulent le premier quart-temps, le deuxième quart-temps, le troisième, le quatrième, dans quoi se déroulent-ils ? Nous avons une certaine histoire avec l’entraîneur Frank, nous sommes donc en mesure d’avoir ce plan et de voler également certains signaux.

“C’était donc la clé de notre succès, et la meilleure chose à propos de ce soir, c’est que nous avons pu capter ces signaux [and] nous avons encore [are] pouvoir jouer dimanche. Nous ne sommes pas suspendus comme cette équipe du Nord. »