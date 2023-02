LeBron James sur la question de savoir si Kyrie Irving peut aider les Lakers : “Duh”

Mélissa Rohlin Journaliste NBA de FOX Sports

Un jour après l’annonce de la nouvelle selon laquelle Kyrie Irving avait demandé à être échangé par les Brooklyn Nets, on a demandé à LeBron James s’il était le type de joueur qui pourrait aider les Lakers de Los Angeles à franchir la ligne d’arrivée.

“C’est une question de Rob”, a déclaré James, faisant référence au directeur général Rob Pelinka après la défaite 131-126 des Lakers contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans samedi. “Vous devez le voir quand vous reviendrez à Los Angeles. Je vous ai tous dit [for] quelques semaines, je ne parle pas pour notre front office. Quel que soit l’alignement ou le groupe que nous avons, mon état d’esprit est de nous assurer que nous nous préparons de la meilleure façon possible pour sortir et gagner.”

James a ensuite ajouté une phrase de plus, clarifiant sa réflexion sur la question de savoir si Irving renforcerait les chances des Lakers de remporter un titre.

“De toute évidence, c’est une – quel est le mot que vous utilisez – une question” Duh “lorsque vous parlez d’un joueur qui aime ça.”

James a joué aux côtés d’Irving sur les Cleveland Cavaliers de 2014 à 2016. Ils ont atteint la finale de la NBA les trois années et ont remporté un championnat ensemble en 2016, revenant d’un déficit de 3-1 contre les Golden State Warriors pour devenir la seule équipe de l’histoire de la NBA. qui s’est sorti d’un tel trou dans la manche du championnat.

Les Lakers, LA Clippers, Dallas Mavericks et Phoenix Suns sont intéressés à échanger contre Irving, selon plusieurs rapports. Vendredi, au milieu des nouvelles d’Irving, James a publié un tweet crypté qui a été largement interprété comme montrant son intérêt à jouer aux côtés de son ancien coéquipier.

Pelinka a déclaré le mois dernier que les Lakers seraient prêts à envisager toutes les options, y compris se séparer de leurs choix de premier tour de 2027 et 2029 s’il y avait un accord qui pourrait en faire une équipe de niveau championnat.

Russell Westbrook, qui a été impliqué dans de multiples rumeurs commerciales au cours des deux dernières saisons et dont le contrat de 47 millions de dollars ferait sûrement partie du cadre de tout accord impliquant Irving, a été interrogé samedi s’il ressentait une pression supplémentaire à l’approche de la date limite de jeudi.

“Non, je ne le fais pas”, a déclaré Westbrook samedi. “Cela ne dépend pas de moi. Comme je l’ai dit, je sais que c’est une entreprise depuis que j’ai 18, 19 ans, depuis que je m’y suis mis. Mon père m’a appris qu’à cet âge, accéder à cette ligue est une entreprise , et les gens prennent la décision qu’ils prennent. Et je m’assurerai d’être prêt et professionnel, comme je l’ai toujours été et que je le serai toujours. “

Après avoir été répertorié comme douteux en raison d’une maladie non COVID avant le match de samedi, Westbrook a continué à jouer, terminant avec 15 points, quatre rebonds et quatre passes. Il n’a pas joué les 11 dernières minutes, une décision que l’entraîneur des Lakers, Darvin Ham, a déclarée était due au fait que James, Anthony Davis, Patrick Beverley et Troy Brown Jr. avaient un bon rythme ensemble en première mi-temps avant que les Lakers ne fassent exploser un troisième trimestre de 12 points. mener et les Pélicans ont mis fin à une séquence de 10 défaites consécutives.

“Nous en trouvons cinq qui sont dans un bon rythme ensemble, nous allons le poursuivre”, a déclaré Ham. “Comme je l’ai dit, il y a eu de nombreuses fois cette saison où Russ a fait partie de ce groupe, et ce soir n’était tout simplement pas le cas.”

Lorsqu’on a demandé à Westbrook pourquoi il n’était pas sur le banc pendant tout le tronçon, il a précisé qu’il était sur un vélo d’entraînement essayant de rester au chaud.

“Je suis toujours sur le vélo”, a déclaré Westbrook. “… Je suis all in depuis le premier jour. Je n’ai rien. Je suis très favorable. Je suis un gars et un coéquipier très favorable depuis que je suis dans cette ligue. Je concoure tous les soirs, je faire mon travail. Lorsqu’ils me demandent, je sors et concourir. Je ne me plains pas, je fais ce que je dois faire. Je suis reconnaissant d’avoir une opportunité. Si mon numéro est appelé, je suis toujours prêt, et si pas, je m’assois là et je me réchauffe, parce que je veux m’assurer d’avoir une opportunité.”

Alors que la date limite des échanges approche, James, qui est à 36 points de dépasser Kareem Abdul-Jabbar en tant que meilleur buteur de tous les temps de la ligue, a déclaré que les rumeurs ne devraient pas empêcher les Lakers de faire leur travail. Avec cette défaite, les Lakers sont tombés au 13e rang de la Conférence Ouest avec un dossier de 25-29.

“Ça ne devrait pas être un problème”, a déclaré James. “Cela arrive chaque année. La date limite des échanges arrive chaque année. C’est une entreprise. Vous sortez et jouez, vous sortez et vous vous concentrez et quoi qu’il arrive, vous êtes toujours un professionnel.”

