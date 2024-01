LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant et Joel Embiid en tête du pool de joueurs américains pour les JO de Paris

Les plus grandes stars américaines de la NBA, comme LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant et Joel Embiid, font partie d’un pool de 41 joueurs parmi lesquels USA Basketball en sélectionnera 12 à envoyer aux JO de Paris.

Ces quatre-là, ainsi que Jayson Tatum et Devin Booker, sont de véritables stars qui ont déclaré qu’ils participeraient aux Jeux olympiques d’été pour l’équipe américaine et sont mentionnés sur la liste des joueurs considérés. Tant qu’ils sont en bonne santé et restent engagés, ont déclaré trois sources. L’Athlétismeces six stars américaines sont considérées comme des atouts pour faire partie de l’équipe.

Mais la liste complète publiée mardi par USA Basketball comprend également des joueurs comme Derrick White, Austin Reaves, Cam Johnson, Bobby Portis, Duncan Robinson et Aaron Gordon. Aucun n’a jamais participé à un NBA All-Star Game.

Plus tôt ce mois-ci, L’Athlétisme a rapporté que l’USAB publierait une liste d’olympiens potentiels pour 2024, en partie afin que les responsables du programme puissent rester engagés auprès d’un bassin plus large de talents au cas où les frappeurs les plus lourds se blesseraient ou décideraient de ne pas jouer, après avoir publiquement déclaré qu’ils le feraient.

Au total, 28 joueurs qui ont représenté les États-Unis aux Jeux olympiques ou à la Coupe du monde FIBA, 23 qui ont remporté l’or dans l’une ou l’autre épreuve et l’ensemble des 12 joueurs de l’équipe de la Coupe du monde FIBA ​​2023 qui a terminé quatrième aux Philippines sont sur la liste. .

“Les États-Unis possèdent un talent incroyable en basket-ball et je suis ravi que de nombreuses superstars de ce sport aient exprimé leur intérêt à représenter notre pays aux Jeux olympiques d’été de 2024”, a déclaré Grant Hill, directeur général de l’équipe nationale, dans le communiqué de presse. « C’est un privilège de sélectionner l’équipe qui nous aidera à atteindre notre objectif de monter à nouveau sur le podium olympique. Ce processus difficile se déroulera au cours des prochains mois alors que nous attendons avec impatience le début des activités de l’équipe nationale.

En plus d’annoncer son bassin de joueurs, l’USAB a également annoncé qu’elle accueillerait Équipe Canada lors d’un match hors-concours le 10 juillet à Las Vegas. Les Canadiens, qui s’attendaient également à envoyer une équipe de professionnels de la NBA – avec au moins quelques stars – ont battu les Américains pour la troisième place à la Coupe du monde l’été dernier.

Lorsqu’il s’agit de constituer une équipe olympique, les Américains veulent, oui, l’expérience, la puissance des étoiles, la capacité éprouvée à gagner et le sérieux qui accompagnent les joueurs du type de James, Durant et Curry. Mais ils ont également besoin de taille dans l’ensemble de l’équipe et de joueurs capables de défendre, notamment sur le périmètre et de tirer de l’extérieur.

Au-delà de tout cela, l’équipe américaine aura besoin d’au moins quelques acteurs qui n’hésiteront pas à accepter des emplois qui ne leur incombent pas dans leurs équipes NBA. C’est pourquoi, en dehors des deux Dream Teams, chaque équipe olympique américaine composée de joueurs de la NBA contenait au moins quelques joueurs qui n’étaient pas considérés comme des superstars.

Durant, qui a mené les États-Unis aux Jeux olympiques de Tokyo à la quatrième médaille d’or olympique consécutive du programme, est le basketteur américain le plus décoré de tous les temps, avec trois médailles d’or olympiques et un titre en Coupe du monde. James a deux médailles d’or olympiques et une de bronze, mais n’a pas participé à des Jeux olympiques depuis 12 ans. Chris Paul, qui figure également sur la liste, a également remporté deux médailles d’or.

Curry n’a jamais participé aux Jeux olympiques mais a remporté deux Coupes du monde avec les Américains. Embiid, né au Cameroun, est le MVP en titre de la NBA et n’a jamais joué pour aucune équipe dans une compétition internationale, mais en 2022 il a obtenu son passeport américain et a annoncé en octobre qu’il jouerait pour les États-Unis aux Jeux de Paris.

Parmi les autres joueurs de la liste, comme Tatum et Booker, qui ont remporté une seule médaille d’or olympique, citons Anthony Davis, Bam Adebayo, Jimmy Butler, Paul George, James Harden, Jrue Holiday, Kyrie Irving et Damian Lillard.

Tatum, Booker, Adebayo, Holiday et Lillard ont tous rejoint Durant dans la dernière équipe olympique américaine à avoir remporté l’or à Tokyo.

Les joueurs sur la liste 2024 qui, comme White et Reaves, Johnson et Portis, ont participé à une Coupe du monde, mais pas aux Jeux olympiques, sont : Paolo Banchero, Mikal Bridges, Jaylen Brown, Jalen Brunson, Anthony Edwards, Josh Hart, Tyrese Haliburton. , Brandon Ingram, Jaren Jackson Jr., Walker Kessler et Donovan Mitchell.

Cela nous amène aux potentiels débutants avec l’équipe nationale masculine. Il y a quelques grands noms, comme les All-Stars Kawhi Leonard et Trae Young à plusieurs reprises. Jarrett Allen, Desmond Bane, Scottie Barnes, Alex Caruso, De’Aaron Fox, Aaron Gordon, Tyler Herro, Chet Holmgren et Duncan Robinson n’ont jamais non plus participé à des Jeux olympiques ou à une Coupe du monde.

(Photo : Kevork Djansezian / Getty Images)