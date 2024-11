LeBron James soutient Kamala Harris dans la course présidentielle contre Trump

CNN

La superstar du basket-ball LeBron James a apporté jeudi soir son soutien à la candidature présidentielle de la vice-présidente Kamala Harris, soulignant que « le choix est clair » à quelques jours du jour du scrutin.

Partageant une vidéo avec des extraits de propos offensants de l’ancien président Donald Trump, le joueur des Los Angeles Lakers a déclaré dans un communiqué. poster sur X: « De quoi parle-t-on ici ?? Quand je pense à mes enfants et à ma famille et à la façon dont ils vont grandir, le choix est clair pour moi. VOTEZ KAMALA HARRIS !!!

La vidéo présentait des extraits de la rhétorique désobligeante de Trump au fil des années, notamment l’ancien président avertissant que le pays finirait « comme Détroit » si Harris était élu et affirmant que les immigrants sans papiers « empoisonnent le sang de notre pays ». La vidéo se terminait par des mots écrits : « La haine nous ramène. »

Le message de James marque le dernier soutien très médiatisé de Harris, qui a reçu le soutien de Beyoncé, Taylor Swift, Bad Bunny et Arnold Schwarzenegger, entre autres célébrités.

James a déjà soutenu des candidats démocrates, notamment en soutenant Hillary Clinton en 2016, et a critiqué ouvertement Trump pendant son mandat.

James a qualifié le président de l’époque de « clochard » pour avoir refusé à son compatriote de basket-ball Stephen Curry des Golden State Warriors de visiter la Maison Blanche. En 2020, il a également balayé les critiques de Trump à l’égard des athlètes qui se sont mis à genoux pendant l’hymne national avant les matchs après le meurtre de George Floyd. Il a plutôt demandé à l’époque aux électeurs de « voir quel leadership nous avons au sommet de notre pays » et les a exhortés à se rendre aux urnes.

James a également été activement impliqué dans la dernière élection présidentielle, fondant More Than A Vote – une organisation de droit de vote axée sur la lutte contre la suppression des électeurs – avec d’autres athlètes. L’organisation a ensuite recruté plusieurs milliers d’agents électoraux dans des circonscriptions électorales principalement noires et a aidé les Floridiens qui luttaient pour payer les frais et amendes impayés associés à leurs condamnations criminelles afin de pouvoir s’inscrire sur les listes électorales.

Après la victoire du président Joe Biden en 2020, que James a célébrée, son organisation s’est concentrée sur la vague de projets de loi menés par le GOP visant à restreindre l’accès des électeurs et a lancé une campagne pour mobiliser les électeurs noirs lors des élections municipales et hors année.

À l’approche du jour du scrutin, les campagnes Harris et Trump exploitent le pouvoir des célébrités. Le quart-arrière à la retraite de la NFL, Brett Favre, a fait campagne avec Trump dans le Wisconsin mercredi, tandis que le rassemblement du vice-président vendredi à Milwaukee mettra en vedette les rappeurs Cardi B, GloRilla et Flo Milli.