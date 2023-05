LeBron James s’interroge sur l’avenir des Los Angeles Lakers après la défaite de la finale de la NBA Western Conference face aux Denver Nuggets | Nouvelles de la NBA

LeBron James a commencé le dernier match de sa 20e saison NBA avec la moitié de séries éliminatoires la plus marquante de sa carrière sans égal. Il a terminé la soirée en se demandant combien de temps encore il prévoyait de chasser l’histoire.

James a établi un record personnel avec 31 points dans la première moitié du match 4 lundi soir, alors que ses Lakers de Los Angeles ont été balayés de la finale de la Conférence Ouest, mais il a raté deux tirs à égalité potentiels dans la dernière minute alors que les Denver Nuggets terminaient le Saison des Lakers avec une victoire 113-111.

Le joueur de 38 ans a terminé avec 40 points, 10 rebonds, neuf passes décisives et une immense frustration après que la remarquable poussée de fin de saison de Los Angeles se soit terminée par quatre défaites consécutives. Bien que le meilleur buteur de l’histoire de la NBA ait parlé de lui dans le cadre des Lakers la saison prochaine, James a également déclaré qu’il n’avait pas pris sa décision.

« Nous verrons ce qui se passera à l’avenir », a déclaré James dans la réponse finale de sa conférence de presse d’après-match.

« Je ne sais pas. Je ne sais pas. J’ai beaucoup de choses à penser, pour être honnête. Juste pour moi personnellement, j’ai beaucoup de choses à penser. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants des Denver Nuggets contre les Los Angeles Lakers lors du match 4 de la finale de la Conférence Ouest



James est sous contrat pour 46,9 millions de dollars la saison prochaine avec les Lakers, mais il est responsable de son avenir après avoir dépassé le record de carrière de Kareem Abdul-Jabbar plus tôt cette année.

Il n’a pas suggéré auparavant beaucoup de conflits personnels concernant la fin de son contrat aux côtés d’Anthony Davis, et son jeu n’a pas considérablement diminué après deux décennies dans la NBA – bien que sa santé soit devenue moins solide, en particulier dans ses pieds et ses chevilles fragiles.

« C’est une question de disponibilité pour moi et de garder mon esprit vif, et des choses de cette nature », a déclaré James.

« Être présent sur le terrain, être présent dans les vestiaires et les trajets en bus et en avion, des choses de cette nature. C’est un défi, c’est sûr.

« Ce fut une saison très difficile pour moi, pour notre club de balle, et évidemment nous savons ce qui s’est passé au début [in the Lakers’ 2-10 start to the season]. C’était cool, une balade plutôt cool. »

Image:

Jokic a mené les Nuggets à un balayage des finales de la NBA Western Conference contre les Los Angeles Lakers de James





James a raté un mois de la saison régulière en raison d’une blessure au pied, mais il est revenu avec une série de performances exceptionnelles en séries éliminatoires, tandis que les Lakers ont éliminé Memphis, deuxième tête de série, et éliminé le champion en titre Golden State. Cela n’avait pas beaucoup d’importance pour James, dont la frustration a éclaté à plusieurs reprises après le match 4.

« Je n’aime pas dire que c’est une année réussie, car je ne joue que pour gagner des championnats à ce stade de ma carrière », a déclaré James.

« Vous savez, je ne prends pas plaisir à faire une conférence [finals] apparence. Je l’ai fait beaucoup, et ce n’est pas amusant pour moi de ne pas pouvoir participer à l’obtention de [NBA] Finales. »

Dans son 282e match éliminatoire en carrière, un record de la NBA, James a perdu 21 points dans un premier quart dynamique du match 4. Il en a ajouté 10 de plus dans le deuxième tout en jouant presque toute la moitié d’un match do-or-die contre les Nuggets les mieux classés. .

Mais James n’avait que neuf points sur 4 tirs sur 12 en seconde période, et il a raté deux occasions de marquer dans la dernière minute. Il a pris un étrange sauteur qui a raté mal avec 26 secondes à jouer, et son dernier entraînement vers le cerceau a été contrecarré par Jamal Murray et Aaron Gordon de Denver au buzzer.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Découvrez la performance sensationnelle de Nikola Jokic après avoir aidé à envoyer les Nuggets de Denver à leur première finale NBA



Mais la première mi-temps était LeBron vintage: il a réussi 11 de ses 13 tirs et a frappé quatre tirs à trois points sans faute dans la moitié des séries éliminatoires la plus marquante de sa carrière, qui a débuté en 2003 et a inclus quatre championnats NBA. James a ajouté quatre rebonds et quatre passes décisives, et il a également écopé d’une faute technique après un échange physique avec Gordon lorsque les deux se sont retrouvés enfermés du côté des Lakers.

James avait déjà eu du mal à distance dans la série, passant 3 en 19 lors des trois premiers matchs. Il a réparé son tir dans le match 4 – et il a même obtenu un crédit de trois points au premier quart lorsque sa passe lobée à Rui Hachimura est accidentellement tombée dans le panier.

James avait déjà la moyenne de score la plus élevée de l’histoire de la NBA dans les matchs à élimination (33,5 points par match) parmi tous les joueurs avec au moins 10 apparitions de ce type.

Après avoir échoué à remporter un titre cette année, James se demande clairement s’il veut tout recommencer. Un obstacle majeur à toute idée de retraite est son désir de longue date de jouer une saison NBA aux côtés de son fils, Bronny, qui sera un étudiant de première année à l’USC cet automne et ne pourrait rejoindre la ligue qu’à l’automne 2024 au plus tôt.

« Je suppose que je réfléchirai à ma carrière quand j’aurai terminé, mais je ne sais pas », a déclaré James lorsqu’on lui a demandé d’évaluer sa 20e saison.

« La seule chose qui me préoccupe, c’est d’être disponible pour mes coéquipiers, et je n’aime pas le fait que je n’ai pas joué autant de matchs que je l’aurais souhaité à cause d’une blessure. C’est la seule chose qui m’importe. » , c’est être disponible pour mes coéquipiers. »