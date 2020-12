LeBron James aurait signé une prolongation de contrat de deux ans de 85 millions de dollars avec le champion en titre Los Angeles Lakers qui lui permettra de devenir joueur autonome en 2023, lorsque son fils Bronny pourrait entrer dans le repêchage de la NBA.

L’accord a été signalé pour la première fois par ESPN. L’agence de James, Klutch Sports, n’a pas immédiatement répondu à la demande de confirmation du Daily Mail.

LeBron ‘Bronny’ James Jr.est actuellement un espoir de 16 ans à la centrale de basket-ball de Los Angeles, la Sierra Canyon School.

LeBron James (à gauche) aurait signé une prolongation de contrat de deux ans de 85 millions de dollars avec le champion en titre Los Angeles Lakers qui lui permettra de devenir un agent libre en 2023, lorsque son fils Bronny (à droite) pourrait entrer dans le repêchage de la NBA.

James, qui fête ses 36 ans plus tard ce mois-ci, a aidé les Lakers à remporter la 17e couronne NBA de la franchise en octobre, terminant la saison écourtée par une pandémie dans la bulle de la ligue à Disney World en Floride avec son quatrième titre de champion et le prix MVP de la finale.

La NBA a une règle interdisant aux lycéens de se présenter au repêchage de la NBA, les obligeant à être retirés un an de la remise des diplômes de leur classe avant d’entrer dans la ligue. Cependant, la « règle du un-et-fait », comme on l’appelle, a fait l’objet de critiques importantes ces dernières années, et il y a des spéculations selon lesquelles les lycéens pourront bientôt accéder directement à la NBA, comme James l’a fait en 2003.

À la fin de sa prolongation, James devrait avoir environ 435 millions de dollars de gains en carrière sur le court, selon l’ancien directeur général adjoint des Brooklyn Nets, Bobby Marks.

Danny Green, qui a remporté un titre avec les Lakers en octobre avant d’être échangé à Oklahoma City, a précédemment déclaré à Forbes ‘Adam Zagoria que James’ adorerait ‘jouer avec Bronny un jour.

«Je ne sais pas si son corps tiendra encore trois ans. Je ne pense pas qu’il veuille jouer en NBA et ne pas pouvoir jouer au niveau auquel il joue actuellement. Et je pense que dans trois ans, ce sera difficile. De la façon dont il va, je suppose que la plupart des gens sont une coquille d’eux-mêmes 20 ans plus tard.

«Mais je suis sûr qu’il adorerait jouer avec Bronny.

Bronny, qui la saison dernière a frappé un coup d’envoi contre le lycée de son père, Akron’s St. Vincent-St. Mary, pourrait toujours choisir d’aller à l’université, où des programmes de premier plan comme le Kentucky et Duke auraient déjà manifesté de l’intérêt pour le garde de 6 pieds 2 pouces.

James ne serait pas le premier athlète professionnel à jouer aux côtés de leur enfant.

La légende de la LNH, Gordie Howe, a fait équipe avec ses fils Mark et Marty sur Houston Eros de la WHA dans les années 1970. Mark et Gordie ont également joué ensemble avec les Whalers de Hartford avant et après la fusion de la WHA avec la LNH.

En 1990, l’ancien All-Star de la Major League Ken Griffey Sr. a signé avec les Mariners de Seattle, où son fils et homonyme avait déjà commencé sa carrière au Temple de la renommée.

Le duo père-fils a riposté contre les California Angels le 14 septembre 1990.