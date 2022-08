LeBron James signe une prolongation de 97 millions de dollars avec les Lakers

LeBron James signe une prolongation de contrat de deux ans, les Lakers de Los Angeles devenant le joueur NBA le mieux rémunéré de tous les temps.

À 37 ans, LeBron James est encore sous une forme rare et prévoit apparemment de continuer à jouer dans un avenir prévisible en signant un nouveau contrat historique avec les Lakers de Los Angeles d’une valeur de près de 100 millions de dollars. En 2018, LeBron James a fait le choix de venir à Los Angeles dans l’ère post-Kobe Bryant Lakers dans un mouvement que beaucoup pensaient ne jamais arriver. Alors que beaucoup pensaient que LeBron ne serait à Los Angeles que pour des raisons professionnelles et à Hollywood, en deux ans, il a ramené un titre NBA à Los Angeles et Anthony Davis.

Aussi bon que LeBron James ait été aux Lakers, il est juste qu’ils rendent la pareille même avec les luttes des deux dernières saisons. Hier, LeBron James a signé une toute nouvelle prolongation de contrat avec les Lakers de Los Angeles pour 97 millions de dollars. Cela fait officiellement de LeBron James le joueur de la NBA le mieux rémunéré de tous les temps, dépassant Kevin Durant. Le nouveau contrat maintiendra LeBron à Los Angeles jusqu’à au moins la saison 2022-2025. Le contrat est parfait car il gardera Bron jusqu’à ce que Bronny rejoigne la ligue car LeBron a déclaré qu’il voulait jouer avec son fils avant sa retraite.