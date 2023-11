LeBron James – serait toujours le même joueur sans passage à Miami

Dave McMenaminRédacteur d’ESPNLecture de 5 minutes

Stephen A : Personne ne veut remplacer LeBron en tant que visage de la NBA Stephen A. Smith commente la position de LeBron James en tant que visage de la NBA et pourquoi d’autres joueurs pourraient être réticents à assumer ce rôle.

MIAMI – Avec le slogan “Heat Culture” de son ancienne équipe peint sur le demi-terrain devant lui alors qu’il se reposait sur un siège de base après les tirs de lundi, LeBron James a réfléchi à ce que son passage au sein de la franchise signifiait pour sa carrière qui s’étend maintenant sur plus de deux décennies.

“Je pense que je serais toujours à ce niveau, peu importe si je serais venu ici ou non”, a déclaré la star des Los Angeles Lakers, qui en est désormais à sa 21e saison. “Ne nous trompons pas : les quatre années que j’ai passées ici, c’était incroyable. J’ai tout aimé. J’ai adoré cette franchise, cette franchise est de premier plan, c’est l’une des meilleures franchises au monde.

“Mais en ce qui concerne ma carrière, ma carrière allait être ma carrière individuelle, parce que je sais combien j’ai investi dans le jeu et je sais à quel point je me suis efforcé d’être aussi bon que possible. [But] dans la mesure où ce que j’ai pu apprendre ici était sans égal, c’est sûr.

James avait 25 ans lorsqu’il est arrivé à South Beach en 2010. Il n’avait aucun championnat, deux MVP et une apparition en finale de la NBA à son actif au cours de ses sept premières saisons avec les Cleveland Cavaliers. Au moment où il a quitté Miami en 2014, il avait porté ces totaux à deux titres, quatre MVP, cinq voyages en finale, deux MVP de la finale et a joué un rôle déterminant dans le Heat qui a remporté 27 victoires consécutives en 2012-13 – la deuxième. -la plus longue séquence de victoires de l’histoire de la ligue.

“Je suis venu ici pour une seule et unique raison, c’était de gagner des championnats”, a déclaré James. “C’était mon seul objectif. C’est la seule raison pour laquelle je me suis associé à [Dwyane] Wade et [Chris] Étalages. Parce que j’avais l’impression que je ne pourrais pas le faire à Cleveland. Nous ne pouvions pas. … J’ai essayé de recruter des gars pour venir à Cleveland. J’ai essayé d’aller aider les gens à l’étage et ça n’a pas réussi. J’ai donc eu l’opportunité d’être joueur autonome, alors j’ai fait ce que je pensais être le mieux, non seulement pour ma carrière mais pour moi à ce moment-là. »

James a déclaré que c’était une période formatrice dans sa vie, pas seulement dans sa carrière, alors qu’il s’était déraciné de la seule maison qu’il avait jamais connue dans le nord-est de l’Ohio pour s’installer dans le sud de la Floride.

“C’était un changement de culture pour moi”, a déclaré James. “Les gens parlent de ‘Heat Culture’, c’était une période de changement de culture. Je changeais tout dans ma vie pour la première fois de ma vie. Pouvoir être ici et pouvoir apprendre et être aux côtés de D-Wade, UD. [Udonis Haslem] et Spo [Erik Spoelstra] — ces gars qui l’avaient déjà gagné — c’était vraiment génial d’en faire partie, c’est sûr.”

Miami revêtira ses uniformes “City Edition” lorsqu’ils accueilleront les Lakers, avec “Heat Culture” cousu sur les maillots pour compléter le terrain spécialisé sur lequel ils joueront et qui comprend un message peint en lettres majuscules dans la voie : “Travail le plus dur”. ” La meilleure condition physique. La plus professionnelle. La plus altruiste. La plus dure. La plus méchante. L’équipe la plus méchante de la NBA. “

James, qui a placé le Heat sur une courte liste de ce qu’il considère comme les franchises modèles dans tous les sports – y compris les Lakers et les San Antonio Spurs en NBA et les Pittsburgh Steelers et les New England Patriots dans la NFL – a déclaré qu’une forte la culture d’équipe ne peut exister que si les joueurs adhèrent.

“Évidemment, cela commence par le haut, mais en fin de compte, ce sont les gars qui sont dans les vestiaires qui demandent des comptes aux gars”, a-t-il déclaré. “Vous pouvez faire en sorte que le message vienne d’en haut, mais si les gars ne le respectent pas ou ne le doublent pas dans les vestiaires, puis l’appliquent sur le terrain et l’appliquent en dehors du terrain et sont des citoyens modèles, ou quoi que ce soit. peut-être, alors cela n’a toujours pas d’importance.

Ce n’était pas la première fois que James évoquait le nom des Steelers cette saison. Lorsque les Lakers ont commencé leur road trip avec une défaite 120-101 contre le Magic d’Orlando samedi pour tomber à 3-3, il a comparé la bascule de Los Angeles en début de saison à la performance de Pittsburgh jusqu’à présent.

“Nous sommes comme les Steelers de Pittsburgh en ce moment”, a déclaré James. “Les Steelers de Pittsburgh n’ont pas surpassé ou dominé aucun de leurs adversaires cette saison pour le moment, et pourtant ils ont un record de victoires.”

En effet, Pittsburgh a une fiche de 5-3 mais a été dominé 163-133 au total et a accumulé 2 228 verges en attaque tout en accordant 3 018 verges en défense. De même, les Lakers ont peut-être une moyenne de 0,500, mais ils ont été dominés par 61 points au premier quart – le pire différentiel de points sur six matchs par une équipe depuis les Detroit Pistons en 1964-65. LA se classe également 29e en pourcentage de 3 points (29,7 %) et 28e en pourcentage de capture et de tir à 3 points et en pourcentage de 3 points grand ouvert, selon les données compilées à partir de Second Spectrum.