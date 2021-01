LeBron James avait l’air bouleversé.

Non seulement la star des Los Angeles Lakers semblait contrariée d’avoir raté un tir vers la fin du troisième quart contre les Cavaliers de Cleveland lundi. Il avait également l’air irrité par quelqu’un sur la touche.

«Je sais qui il est. Il fait partie du groupe du front office », a déclaré James. «Il était vraiment excité par ce tir un peu plus que je ne l’aurais souhaité. Mais il a dû soutenir son équipe, évidemment. Il l’a montré. Je sais que j’ai eu un autre quart. Le quatrième quart-temps est mon préféré.

Ainsi, James a ensuite assuré que les Lakers ont terminé avec une victoire de 115-108 sur son ancienne équipe en enregistrant un sommet de la saison de 46 points, dont 21 points au quatrième quart, huit rebonds, six passes, deux interceptions et deux blocs.

James a respectueusement refusé de nommer la personne du front office des Cavaliers qui avait attiré sa colère. Mais après avoir utilisé la raillerie comme motivation, James a prévenu que «la bonne chose pour lui est que je ne viens ici qu’une fois.

James, originaire d’Akron, dans l’Ohio, qui a passé 11 ans en deux séjours avec les Cavs et les a aidés à remporter un championnat NBA il y a quatre ans, n’a pas pu rester chez sa mère ce voyage en raison des protocoles de santé et de sécurité de la NBA. Mais James avait encore du temps en face avec sa mère et son oncle et il a également pu profiter de la cuisine de sa mère.

Tragédie de Kobe et Gianna Bryant: Comment les Lakers et la NBA ont eu du mal à faire face à la perte d’une icône

All-Star Game après tout?:La NBA envisage un match des étoiles potentiel 2021 à Atlanta

Le front office des Cavs a attiré l’attention de James lors de cette visite, tout comme lorsque le propriétaire de l’équipe, Dan Gilbert, a écrit une lettre mécontente le critiquant d’avoir quitté Cleveland pour Miami en tant qu’agent libre il y a plus de 10 ans.

«C’est quelqu’un que je connais, c’est sûr», a déclaré James à propos du membre vocal du front office de lundi soir. «J’avais l’impression qu’il était juste un peu trop excité de me voir manquer.»