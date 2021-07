LeBron James se moque des « ennemis », plus un spoiler de Michael Jordan

Attention : ce qui suit contient des spoilers « Space Jam: A New Legacy ». Arrêtez de lire maintenant si vous ne voulez pas que les moments clés soient révélés.

LeBron James a mis un point d’exclamation sur sa victoire au box-office pour « Space Jam: A New Legacy », en publiant une note aux critiques alors que la comédie battait « Black Widow » pour la première place du week-end.

« Salut les haineux », James a écrit samedi sur Twitter avec un emoji souriant, partageant un article sur la domination du film au box-office.

Il y a eu quelques sceptiques pour « A New Legacy », la suite de « Space Jam » de Michael Jordan en 1996: seulement 31% des critiques ont aimé le nouveau film sur le site de critiques Rotten Tomatoes. Mais « Space Jam » a fait sortir les supporters nostalgiques pour dépasser les attentes dans les salles.

James réalisateur retweeté Malcolm D. Lee, qui a écrit : « Un grand merci aux fans !!! Nous l’avons fait pour vous et nous récompensons par votre présence. »

Les railleries étaient normales pour le cours « New Legacy ».

** C’est votre dernière chance d’être libéré sous caution. Spoilers ci-dessous ! **

Q’s brûlant ‘Space Jam: A New Legacy’ :C’est le manoir de LeBron James ? Est-ce sa vraie famille ?

La raillerie était le nom du jeu de Don Cheadle, et il est devenu énorme

En tant que méchant numérique AI-G Rhythm, Don Cheadle a obtenu de bons coups sur James, improvisant une ligne qui remettait en question la place de James parmi les plus grands joueurs du jeu. Cheadle dit qu’il y a eu quelques-uns de ces moments pendant le tournage.

« Il y a eu un autre moment où j’ai dit: ‘Tu es comme l’un des plus grands de tous les temps, deuxième plus grand, troisième plus grand’, j’ai continué à baisser », a déclaré Cheadle. « Et dès qu’ils ont coupé le tournage, LeBron a craqué. Cette réplique n’a pas fait le film, mais c’est quelque chose que j’ai fait. »

À la fin de « A New Legacy », Cheadle se transforme en une taille énorme et entre dans le jeu contre James. En réalité, c’était Cheadle de 5 pieds 8 pouces dans une tenue de capture de mouvement qui affrontait James de 6 pieds 9 pouces.

Dans une scène, Al-G dunks sur James, le narguant alors qu’il se tenait au-dessus du joueur tombé. C’est James sous Cheadle, qui était numériquement surdimensionné en post-production.

« Quand je tire la chasse d’eau et que je me penche sur lui, je me dis : ‘Oh, prenons une photo !’ » dit Cheadle, qui a savouré son action avec James. « Regarder LeBron James jouer à quelques centimètres de mon visage, à la fois dans une posture athlétique, comme si nous étions sur le point de rompre un jeu, c’était vraiment cool. Toutes les vérifications manuelles, tout ça, nous l’avons fait. »

Non pas que Cheadle s’attende vraiment à prendre LeBron James. « Je pourrais l’emmener… dîner », dit l’acteur.

To B or not to B : cette apparition de « Michael Jordan »

Cheadle a fait la une des journaux en mai, proclamant à Access Hollywood que « Michael Jordan est dans le film, mais pas de la façon dont vous vous y attendriez ».

Effectivement, « A New Legacy » révèle que la star de « Black Panther » Michael B. Jordan est accidentellement recrutée lors du match épique de Goon Squad. Après l’apparition du mauvais Jordan dans la célèbre musique d’introduction des Bulls, Michael B. Jordan retourne dans les tribunes.

Le camée est logique étant donné la relation de longue date entre le producteur de « A New Legacy » Ryan Coogler, qui collabore avec Jordan depuis « Fruitvale Station » en 2013 sur « Creed » et « Black Panther ».

« J’ai vu Michael B. Jordan sur le plateau plusieurs fois », a déclaré Cedric Joe, qui incarne le fils de James dans « A New Legacy ».

« Je ne savais pas vraiment qu’il avait un caméo jusqu’à ce que je me dirige vers un autre plateau où LeBron faisait le camée Michael B. Jordan, ce qui était vraiment cool », a déclaré Joe. « Je viens de dire ce que Don a dit quand les gens me l’ont demandé, je dirais que Jordan est dans le film. »

Lee a plaisanté juste avant l’ouverture du film en disant que la porte était toujours ouverte, si le vrai Michael Jordan voulait qu’un rôle soit inséré. « Michael Jordan est toujours possible. Nous gardons espoir de pouvoir le faire jouer dans le film », a déclaré Lee à USA TODAY. « Nous pouvons faire un montage de dernière minute, voire de dernière seconde, ce qu’il veut. »