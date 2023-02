LeBron James se déplace à moins de 36 points du record de tous les temps de la NBA alors que les pélicans coulent les Lakers

Les Pélicans de la Nouvelle-Orléans ont mis fin à une séquence de 10 défaites consécutives avec une victoire de 131-121 sur les Lakers de Los Angeles samedi, alors même que la superstar des Lakers LeBron James se rapprochait du record de tous les temps de la NBA.

Brandon Ingram a réussi un premier quart sans but pour mener les Pélicans avec 35 points. CJ McCollum en a ajouté 23 et Trey Murphy en a ajouté 21 alors que la Nouvelle-Orléans a renversé la vapeur contre une équipe des Lakers qui a marqué 72 points en première mi-temps et mené par 12 au milieu du troisième quart.

James a marqué 27 points et en a maintenant besoin de 36 pour dépasser le record de 38 387 de Kareem Abdul-Jabbar.

Il marque en moyenne plus de 30 points par match cette saison et pourrait bien atteindre le sommet la semaine prochaine lorsque les Lakers accueilleront Oklahoma City mardi et les Milwaukee Bucks jeudi.

Mais même avec l’histoire qui fait signe, les Lakers ont toujours besoin de victoires et ont raté une chance de gagner sur les Pélicans alors qu’ils cherchent tous les deux une place dans le tournoi de qualification.

“Nous devons gagner ces matchs”, a déclaré l’entraîneur des Lakers, Darvin Ham. “Nous avions le contrôle total du match.”

La star des Lakers, Anthony Davis, a marqué 34 points contre son ancienne équipe et les Pélicans ont été menés par huit à la fin du troisième quart lorsque McCollum a conduit pour un panier. La Nouvelle-Orléans a volé une passe entrante et Jose Alvarado a fait un trois points pour tirer les Pels à moins de trois avant le quatrième.

“C’est difficile”, a déclaré Ham. “Leur poussée était essentiellement toute en énergie. Ce (troisième) quart-temps leur a donné la vie.”

À mi-chemin du quatrième, Murphy s’est connecté sur trois points consécutifs alors que la Nouvelle-Orléans prenait une avance de six points sur le chemin de sa première victoire depuis le 13 janvier.

Les Brooklyn Nets se sont débarrassés de l’incertitude suscitée par la demande commerciale explosive de Kyrie Irving de se rallier à un déficit de 23 points et de battre les Wizards de Washington 125-123.

Les Nets, toujours sans star blessée Kevin Durant, Ben Simmons et TJ Warren se sont également débrouillés sans Irving, qui a été mis à l’écart par “douleur au mollet droit” un jour après avoir déclaré qu’il voulait sortir avant la date limite des échanges de la semaine prochaine.

Kristaps Porzingis a mené les Wizards avec 38 points avant de commettre une faute. Washington n’avait pas perdu de temps pour prendre le contrôle, construisant une avance de 23 points en première mi-temps.

Mais avec un sommet en carrière de 44 points de la réserve Cam Thomas et 29 d’Edmond Sumner, les Nets ont réussi à remporter leur plus grande victoire de retour de la saison.

