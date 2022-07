LeBron James se demande si Griner, détenu, veut rentrer chez lui

L’icône du basket masculin a rapidement dû préciser ses propos

LeBron James a été contraint à un demi-tour rapide après s’être demandé si la star américaine du basket-ball féminin Brittney Griner, qui est détenue en Russie pour trafic de drogue, voudrait même retourner dans son pays natal.

Dans un court clip partagé du talk-show de James “The Shop: Uninterrupted”, le quadruple champion de la NBA a été entendu discuter du cas de Griner.

« Maintenant, comment peut-elle avoir l’impression que l’Amérique la soutient ? Je me disais : ‘Est-ce que je veux même retourner en Amérique ?’ » demanda James.

Les commentaires étaient une critique apparente des efforts du gouvernement américain pour obtenir la libération de Griner, qui est détenu en Russie depuis la mi-février.

Mais les remarques ont été saisies par certains qui ont accusé James de manquer de respect aux États-Unis, ou même de suggérer que Griner pourrait être mieux à l’intérieur d’une prison russe.

La star des LA Lakers s’est rapidement rendue sur les réseaux sociaux pour déclarer qu’il n’avait pas l’intention d’insulter sa patrie.

“Mes commentaires sur ‘The Shop’ concernant Brittney Griner ne frappaient pas notre beau pays,” a tweeté James.

“Je disais simplement comment elle se sent probablement émotionnellement avec tant d’autres émotions, pensées, etc. à l’intérieur de cette cage dans laquelle elle est depuis plus de 100 jours ! Pour faire court #BringHerHome. »

Griner, 31 ans, est largement considérée comme l’une des plus grandes basketteuses de tous les temps.

Elle se rendait en Russie pour jouer pour l’UMMC Ekaterinburg pendant l’intersaison de la WNBA, ce qu’elle fait depuis plusieurs années.

Elle a été arrêtée à l’aéroport Sheremetyevo juste à l’extérieur de Moscou après son arrivée sur un vol en provenance de New York le 17 février, avec une fouille de ses bagages pour découvrir des cartouches de vapeur d’huile de haschisch interdites.

Le procès de Griner a officiellement commencé plus tôt ce mois-ci et, si elle est reconnue coupable, elle risque jusqu’à 10 ans de prison.

La star de 6 pieds 9 pouces a déjà plaidé coupable lors d’une audience la semaine dernière et a déclaré que les cartouches avaient été emballées dans son sac par inadvertance. Son procès reprendra jeudi au tribunal municipal de Khimki, juste à l’extérieur de Moscou.

Les responsables américains ont affirmé que l’arrestation du double champion olympique était politiquement motivée et ont classé Griner comme “détenu à tort”.

Le Kremlin a nié ces allégations, affirmant qu’il n’avait aucun rôle dans le processus judiciaire et que Griner devait faire face à la loi russe comme n’importe qui d’autre.

L’administration Biden a été accusée de ne pas faire plus pour obtenir la libération de Griner, l’épouse de la star du basket-ball, Cherelle Griner, critiquant ouvertement les efforts du gouvernement.

Il a été révélé la semaine dernière que Brittney Griner avait écrit une lettre manuscrite à Biden, que le président a lue et à laquelle il a répondu. La dirigeante américaine s’est également entretenue avec Cherelle Griner du cas de son époux.

Cette conversation semble avoir eu lieu après l’enregistrement des commentaires de James, l’épisode complet de “The Shop” devant être publié vendredi.

L’entraîneur de Griner dans son équipe américaine, le Phoenix Mercury, Vanessa Nygaard, a affirmé que si c’était James qui était détenu en Russie, les autorités seraient beaucoup plus actives pour essayer d’aider.

“Si c’était LeBron, il serait à la maison, non?” Nygaard a déclaré, avant de prétendre que la situation était “une déclaration sur la valeur des femmes… sur la valeur d’une personne noire.”

« C’est une déclaration sur la valeur d’une personne gaie. Toutes ces choses. On le sait, et c’est donc ça qui fait un peu plus mal. Nygaard a ajouté.