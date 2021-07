Bienvenue dans le Space Jam, façon LeBron James.

Vingt-cinq ans après que Michael Jordan a commandé un slam dunk au box-office en prenant le tribunal avec Bugs Bunny et le gang Looney Tunes dans « Space Jam » de 1996, James entre dans l’arène du film bien-aimée avec sa propre prise, « Space Jam: A New Legacy » (en salles et HBO Max vendredi).

Le GOAT de basket-ball d’une nouvelle génération se bat une fois de plus pour son existence même contre des adversaires Goon Squad incroyablement redoutables. L’animation hybride « New Legacy » suit de nombreux rythmes majeurs de l’original, des ouvertures de l’enfance – le garçon Jordan rêvant de la célébrité sur un terrain de basket de Caroline du Nord, le jeune James apprenant les premières leçons à Columbus, Ohio – aux jeux épiques.

« Nous avons fait notre propre film, rendant hommage au passé. Nous avons copié cette structure », explique le réalisateur Malcolm D. Lee. « Mais nous ne voulions pas l’appeler ‘Space Jam 2’ parce que ce n’est pas vraiment une suite. C’est une nouvelle version, un nouvel héritage. »

Comment James trace-t-il son propre chemin ? Nous avons demandé aux cinéastes.

Bande-annonce « Space Jam » : Voir LeBron James gouverner des tribunaux d’autres dimensions avec le renouveau du cinéma

Critique de « Space Jam » :Même avec LeBron James et Bugs Bunny, « Space Jam: A New Legacy » n’est pas un slam dunk

Est-ce que « A New Legacy » se bloque dans l’espace ?

Une différence claire entre les films est le domaine de la bataille. Jordan a été initialement kidnappé par Bugs et la Tune Squad pour gagner un match de basket à gros enjeux contre des extraterrestres malveillants, les Monstars. « New Legacy » présente James et son plus jeune fils fictif Dom (Cedric Joe) tirés dans le « vers serveur » du système informatique de Warner Bros. Studio par le méchant numérique égocentrique AI-G Rhythm (Don Cheadle). LeBron numérisé se transforme en diverses propriétés WB, chevauchant un balai de Quidditch « Harry Potter » et un dragon « Game of Thrones ».

« Computer Jam » n’a pas la même sonnerie.

« C’est l’espace intérieur, le cyberespace. Nous sommes dans un certain espace. Ce sera toujours ‘Space Jam' », dit Lee.

L’enlèvement informatique et le jeu final mettent en évidence l’histoire améliorée du père et du fils dans « Legacy ». « LeBron dit finalement : ‘Je te vois, tu devrais être toi-même’, c’est le message global du film », a déclaré Lee.

Les débuts de Lola Bunny de Zendaya :Dans ‘Space Jam: A New Legacy’, le clip vole le tonnerre de LeBron James

Comment le basket-ball a-t-il changé ?

LeBron et la Tune Squad jouent contre une Goon Squad remaniée et mise à jour, qui comprend des versions amplifiées numériquement par capture de mouvement d’Anthony Davis, Damian Lillard, Klay Thompson avec les stars de la WNBA Diana Taurasi et Nneka Ogwumike. Même le jeu est numérique, avec un système de notation qui attribue des bonus de jeu vidéo insensés pour les points de style court, les dunks et les rejets.

Le score passe à 752-37 et ne fait qu’empirer. James affiche sa véritable concentration en temps de crise, comme Cheadle l’a vu de près pendant le tournage. « C’était génial de voir son visage de jeu que j’ai vu en le regardant jouer pendant si longtemps, mais à un pouce de mon visage », a déclaré Cheadle.

LeBron a sauvé son théâtre de cour pourles caméras. Alors que Jordan s’est entraîné pour son retour au basket-ball en jouant des matchs contre des stars de la NBA sur un « Jordan Dome » spécialement construit pendant le tournage de « Space Jam », James s’est plutôt concentré sur son entraînement personnel pour son éventuel championnat NBA de MVP dans le Saison des bulles 2020. « LeBron ne jouait jamais de pick-up, il le gardait sagement pour le film », explique Cheadle. « La dernière chose que quelqu’un voulait faire dans un jeu de ramassage était comme, ‘Oups, j’ai faiblement ponté LeBron. Désolé les gars!’ «

Pourquoi Lola Bunny a-t-elle été changée dans ‘Space Jam’ ?

Le personnage original de « Space Jam » Lola Bunny signifie les changements sociétaux subis en un quart de siècle. Le « coup de cœur des cerceaux » a révélé des compétences et son ventre (voix sensuelle par Kath Soucie) dans l’original. Lola Bunny revient dans « un uniforme standard de Tunes, exprimé sans affectation par Zendaya, et s’entraîne littéralement pour devenir une guerrière Wonder Woman Amazon avant d’aller sur le terrain.

« Le lapin Lola original était un personnage formidable. Mais elle avait des caractéristiques très humaines qui, selon moi, l’objectivaient. Nous voulions aller dans une direction différente, en particulier en pensant à l’essor des joueuses de basket-ball et à la façon dont les petites filles les admirent « , dit Lee. « Je voulais que son portrait soit un leader, féminin et fort. Mais moins objectivé, moins sexualisé. C’était le bon choix. Même si beaucoup de gens ne vont pas l’aimer. Pour un film familial, c’était un bon révision pour Lola Bunny. »

Skunk Pepe Le Pew, dont le dessin animé des avances amoureuses indésirables a fait l’objet de critiques, a vu son retour « Space Jam » coupé. Lee pense que la scène ne « fonctionne pas vraiment ».

« Vous ne pouvez pas inclure tout le monde. Vous deviez faire de la place pour ce qui fonctionnait le mieux », explique Lee. « Il s’est juste avéré qu’il était une victime. Il y a d’autres personnages qui n’ont pas réussi aussi. »

Le film détermine-t-il qui est le vrai GOAT ?

« New Legacy » ne s’attarde pas sur l’inévitable débat dont le titan du basket – Jordan ou James – est vraiment le plus grand. Bien qu’il comporte une dissension verbale du rythme Al-G de Cheadle remettant en question le siège de James au panthéon. « J’ai improvisé ça. Juste pour piquer LeBron », dit Cheadle.

Dans la vraie vie, Cheadle rejette le débat. « Ces questions, alors est-il meilleur que Jordan ? Où se trouve-t-il au panthéon ? Quelles métriques voulez-vous utiliser pour dire « le plus grand » ou « le meilleur » ? Ni l’un ni l’autre. Ils ne font qu’un. »