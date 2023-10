Mélissa Rohlin Écrivain de FOX Sports NBA

Épuisé, vidé – retraite ?

C’était LeBron James il y a cinq mois alors qu’il montait sur le podium après l’élimination des Lakers de Los Angeles en finale de la Conférence Ouest, une réussite pour une équipe qui a commencé la saison avec un lamentable bilan de 2-10, mais un échec pour un quadruple champion qui n’est absolument pas intéressé par les victoires morales lors de sa 20e saison.

Excité, revigoré – prêt.

C’était James lors de la journée des médias des Lakers lundi alors qu’il se préparait pour une autre saison de marathon qui le mènera à un an de son 40e anniversaire, l’équivalent d’être centenaire dans les années de basket-ball.

Alors, qu’est-ce qui a changé ?

« J’ai eu une conversation avec ma famille », a déclaré James. « Conversation avec moi-même. M’inspirer une fois de plus de mes enfants. »

Au cours de sa séance médiatique de 16 minutes, James n’a cessé de parler de ses deux fils, Bronny, 18 ans, et Bryce, 16 ans, et de la façon dont ils ont ravivé sa passion de jouer pour des raisons très différentes.

Avec Bronny, James a eu la peur de sa vie.

Bronny, étudiant de première année à l’USC, s’est effondré après avoir subi un arrêt cardiaque lors d’un entraînement de basket-ball en juillet. Bronny a été transporté d’urgence à l’hôpital. Il a passé du temps aux soins intensifs.

James a longtemps indiqué clairement que son rêve était de jouer aux côtés de Bronny en NBA. Bronny se bat actuellement pour revenir sur le terrain. Comment James pouvait-il s’en sortir maintenant ?

« Rien d’autre ne compte à part ma famille », a déclaré James. « Et évidemment, je vais consacrer cette saison à Bronny à cause de l’incident qui s’est produit cet été. En comprenant cela, cela met tout en perspective. Peu importe ce qui se passe dans votre vie à ce moment-là, la seule chose qui ce qui compte, c’est votre famille.

« Donc, pour voir ce qu’il a dû traverser ou ce qu’il a vécu ces derniers mois, ça fait beaucoup. Je ne peux qu’imaginer comment ça a été pour lui parce que ça a été beaucoup pour moi, ça a été beaucoup pour notre famille. Mais l’homme ci-dessus nous a définitivement donné beaucoup de force et a donné à Bronny la force de rebondir.

James a déclaré que Bronny se portait désormais « extrêmement bien ». Il a ajouté qu’il avait subi une opération chirurgicale réussie. Il a déclaré qu’il avait commencé une rééducation pour revenir sur le terrain cette saison pour l’USC.

C’est un incroyable soupir de soulagement pour James, qui a grandi sans avoir eu de relation avec son père biologique et qui a clairement fait comprendre qu’être père est l’une des choses qu’il apprécie le plus.

Pour l’instant, il semble que son rêve de partager la cour avec son fils pourrait encore être vivant.

Quant à Bryce, il a contribué à rappeler à James pourquoi il était tombé amoureux du basket-ball en premier lieu. James ne se souvient pas exactement du moment où il a décidé de revenir, mais il s’est souvenu du moment où il a réalisé qu’il avait fait le bon choix.

« Je sais que ce qui m’a un peu sorti du funk, c’est d’avoir entraîné l’équipe de Bryce en août pour Peach Jam », a déclaré James. « … Ils jouent juste par amour du jeu. Et étant avec tous ces enfants avec notre programme AAU, ils étaient juste en compétition et voulaient juste gagner. Cela n’avait rien à voir avec les clics sur les réseaux sociaux, l’argent ou la célébrité ou rien de tout ça. Ils jouaient juste pour pouvoir se mettre en position de gagner éventuellement Peach Jam. «

En mai, le discours de James sur la retraite a été un choc complet.

Il venait de perdre 40 points, 10 rebonds et neuf passes décisives lors du quatrième match contre les Denver Nuggets. Il avait toujours dit qu’il jouerait au moins jusqu’à la saison prochaine, lorsque Bronny serait éligible pour entrer dans la ligue. Mais à ce moment-là, il remettait tout en question.

En fait, ce journaliste a posé à James la question qui l’a amené à lâcher cette bombe.

C’était une question anodine dans laquelle James était invité à évaluer sa saison après être devenu le meilleur buteur de tous les temps de la ligue et avoir battu presque tous les records pour quelqu’un au cours de sa 20e année.

James a utilisé cela comme rampe de lancement pour parler de sa mortalité au basket-ball. « Juste pour moi personnellement, en ce qui concerne le basket-ball, j’ai beaucoup de choses à penser », avait-il déclaré à l’époque.

La vérité est que personne vraiment a vu cela comme la fin pour lui. La plupart ont considéré ces mots comme une réponse émotionnelle à un effondrement décevant des séries éliminatoires. Mais James a déclaré que sa décision de revenir n’était pas une évidence.

« Je peux vous dire avec certitude que ça n’a pas été très rapide », a-t-il déclaré.

James a fait une réflexion personnelle. Il a pris du temps loin du sport. Il a vu l’enthousiasme de Bryce pour le match. Il a été témoin de la frayeur de Bronny. Finalement, avec un regard neuf, James a décidé de revenir au sport qui avait transformé sa vie.

« J’ai l’impression d’avoir beaucoup plus à donner dans le réservoir », a déclaré James. « À ce moment-là, je ne l’ai pas fait. J’étais épuisé. J’étais fatigué. Mentalement, j’étais dans trop d’endroits différents. … Et c’est ce qui a suscité ce commentaire. Ou cette déclaration. Parce que c’est exactement ce que je ressentais à ce moment-là. Mais je suis heureux de revenir pour une autre saison et d’aider cette équipe, avec un peu de chance, de la mener en finale.

James, cependant, ne ferait aucune promesse pour l’avenir. Lorsqu’on lui a demandé si cela pourrait être sa dernière saison, il a haussé les épaules.

« Je ne sais pas », a-t-il dit. « Je ne sais pas. »

Lorsqu’on lui a demandé de développer, il a refusé.

« Je ne peux pas parce que je ne sais pas », a-t-il déclaré. « Je suis heureux en ce moment. Je suis excité. J’ai hâte d’être à demain et de commencer le camp d’entraînement. Mais je ne sais pas à quoi ressemble la fin de cette route. »

Selon le directeur général des Lakers, Rob Pelinka, qui a assisté à certains entraînements d’été de James, la superstar semble toujours aussi passionnée par le jeu.

« C’est stupéfiant pour un joueur qui a déjà 20 ans d’expérience et qui se prépare à en avoir 21 comme s’il était un rookie », a déclaré Pelinka la semaine dernière. « Il s’est entraîné à 6 heures du matin. Il a probablement été dans notre immeuble autant que n’importe quel joueur cette intersaison. Il a été dans la salle de musculation autant que n’importe quel joueur. »

James espère profiter de cette fenêtre, aussi étroite soit-elle.

Il a passé l’été à rééduquer une déchirure du tendon de son pied droit, ce qui l’a tenu à l’écart pendant 13 matchs en février et mars. « Mon pied a très bien réagi lors de mes entraînements hors saison », a-t-il déclaré.

James et Anthony Davis affirment qu’ils sont en bonne santé. L’équipe a rendu son solide casting de soutien, dont Austin Reaves, Rui Hachimura et D’Angelo Russell. Et ils ont ajouté de superbes pièces cette intersaison.

Désormais, James est prêt à concourir pour son cinquième titre. Il a déclaré qu’il pourrait même être intéressé à représenter l’équipe américaine aux Jeux olympiques de 2024 à Paris, si son corps le permet.

James est de retour.

Et après une année difficile et un été incroyablement effrayant, James dit que les choses sont pleinement relativisées.

Il envisage de jouer pour un fils. Et canaliser l’excitation de son autre.

« C’est définitivement un tourbillon et beaucoup d’émotions pour notre famille cet été », a déclaré James. « Mais la meilleure chose que nous ayons, c’est l’un l’autre. »

